Mit-Pferden-reisen.de Produkttest: Pferde-Anbinder Safe Clip

Safe Clip Pferde-Anbinder: Nie wieder Festhängen und Steigen am Strick

Hamburg, 1. September 2020 – Der Safe Clip in Kombination mit einem handelsüblichen Pferde-Führstrick gibt leicht nach, wenn sich das Pferd gegen das Anbinden wehrt und verhindert damit die oft eintretende Panik des Tieres. Wie sich im Produkttest von www.mit-Pferden-reisen.de herausstellte, gehören Festhängen und Steigen des Pferdes damit der Vergangenheit an.

Der Safe Clip ist ein handlicher Karabiner aus leichtem, aber dennoch sehr stabilem Aluminium mit einer großen Öse. Der Clou ist eine Führungsschiene und eine kleine Stellschraube, mit welcher der Strick graduell fixiert werden kann. Zieht das Pferd am Strick, weil es zum Beispiel erschrickt, gibt das Seil quasi kontrolliert gebremst und damit sehr langsam nach, so dass das Pferd kein starkes Druckgefühl im Genick spürt und nicht panisch reagiert.

Ideal für junge Pferde und zum Transport

Der Safe Clip eignet sich für Jungpferde in der Ausbildung, um sie an das Anbinden zu gewöhnen. Auch beim Transport ist er eine clevere All-in-One-Lösung, die sich sowohl zum Anbinden im Pferdeanhänger, außen am Anhänger und zum Führen eignet.

Der Safe Clip wird in Deutschland von dem Generalimporteur Eberhard Kleemann von “The Safe Clip GbR” angeboten, zunehmend erkennen aber zum Beispiel auch Schmiede die Vorteile des Systems und verkaufen es an ihre Kunden weiter.

Weitere Informationen auf www.mit-Pferden-reisen.de

Der komplette Bericht ” Produkttest The Safe Clip: Nie wieder Festhängen und Steigen am Anbinder” ist auf www.mit-Pferden-reisen.de veröffentlicht. Dort finden die Leser außerdem rund 140 Testberichte zu Pferdeanhängern und Zugfahrzeugen, Reiterreisen und Wanderreitgebieten sowie viele weitere interessante Themen für mobile Reiter und Pferde.

Mit-Pferden-reisen ist seit Juli 2010 Deutschlands umfangreichstes Online-Portal für mobile Reiter und Pferde. Im Fokus stehen Testberichte: Mittlerweile sind rund 140 unabhängige Testberichte über Pferdeanhänger und Zugfahrzeuge sowie Zubehör aller Art online abzurufen und werden regelmäßig erweitert.

Weitere Schwerpunkte neben dem Thema Pferdeanhänger und Pferdetransport sind die Bereiche Aus- und Wanderreiten, sei es fürs Wochenende oder einen längeren Reiturlaub in Deutschland oder im Ausland.

93 Prozent der Portalbesucher haben mindestens ein eigenes Pferd, 60 Prozent fahren regelmäßig zu Turnieren oder in entferntere Ausreitregionen.

