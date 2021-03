Mit-Pferden-reisen.de hat getestet: Funktionstextilien und Pferdepullover

Pferdedecken nicht nur für den Transport: Funktionstextilien und Pferdepullover

Hamburg, 24. März 2021 – Auf dem Transport, sei es bei größerer Kälte und vor allem aber nach einer größeren Anstrengung, ist es angeraten, das Pferd für die Fahrt auf einem Pferdeanhänger einzudecken. Dafür eignen sich prinzipiell viele leichte (Abschwitz-)Decken. Mit-Pferden-reisen.de hat recherchiert, welche modernen Materialien und Formen es gibt, die mancherlei Zusatznutzen bringen.

Keramik hält in der Tasse nicht nur den Frühstückstee warm. Die wärmespeichernde und reflektierende Eigenschaft wird auch in Textilien genutzt und ist dort im Humanbereich erfolgreich im Einsatz.

Erster und bekanntester europäischer Hersteller, der diese Funktionstextilien auch für den Einsatz am Pferd eingeführt und sich dadurch einen Namen gemacht hat, ist die schwedische Firma Back on Track. Das Funktionsprinzip findet sich in Abschwitz- und Netzdecken, die als Unterdecke getragen werden können, über Regendecken bis hin zur warmen Stalldecke mit 330 Gramm Füllung.

Fedimax Ceramic Energy

Die Firma Fedimax bietet ebenfalls Keramik-Textilien unter der Bezeichnung fedimax Ceramic Energy an. Die Fleecedecke eignet sich zum Aufwärmen vor dem Reiten und zum Transport sowie für die anschließende Abschwitzphase.

Softshell-Decken von Loesdau: Federleicht und elastisch

Ein für Pferdedecken ganz neues Material hat in diesem Sommer die Firma Loesdau auf den Markt gebracht: Softshell. Dieser aus der Sportbekleidung bekannte Stoff zeichnet sich durch besondere Leichtigkeit aus. Das atmungsaktive Material ist zudem relativ glatt und damit schmutzabweisend.

Traditionell und doch modern: Pferdepullover aus Schurwollgemisch

Wolle ist warm und doch atmungsaktiv, angenehm am Körper und relativ schnell trocknend. Diese Materialeigenschaften finden sich in Buckenthals Horse Blankets. Die Garnmischung besteht zur Hälfte aus reiner, natürlicher Schurwolle und Dralon-Fasern. Damit und durch die beim Stricken eingesetzte Kombination zweier unterschiedlicher Bindungsarten entsteht ein kapillares System innerhalb der Deckenstruktur, das die Feuchtigkeit effizient aufnimmt und zügig an die Oberfläche weiterleitet.

Mehr Infos auf Mit-Pferden-reisen.de

Der ausführliche Bericht über die Decken, mehr zum Produkt, 150Testberichte über Pferdeanhänger und Zugfahrzeuge sowie eine Vielzahl von Informationen über interessante Ausreitregionen, Wanderreitziele und Reiturlaube sind auf Mit-Pferden-reisen.de veröffentlicht.

Mit-Pferden-reisen ist seit Juli 2010 Deutschlands umfangreichstes Online-Portal für mobile Reiter und Pferde. Im Fokus stehen Testberichte: Mittlerweile sind rund 150 unabhängige Testberichte über Pferdeanhänger und Zugfahrzeuge sowie Zubehör aller Art online abzurufen und werden regelmäßig erweitert.

Weitere Schwerpunkte neben dem Thema Pferdeanhänger und Pferdetransport sind die Bereiche Aus- und Wanderreiten, sei es fürs Wochenende oder einen längeren Reiturlaub in Deutschland oder im Ausland.

93 Prozent der Portalbesucher haben mindestens ein eigenes Pferd, 60 Prozent fahren regelmäßig zu Turnieren oder in entferntere Ausreitregionen.

