Mit Morgengymnastik aktiv und gut gelaunt in den Tag

Einfache Übungen für einen guten Start in den Tag

Wenn der Wecker klingelt, nutzen viele Menschen die Snooze-Taste, um bis auf die letzte Minute im Bett liegen zu bleiben. Oft beginnt der Tag dann mit Hektik und Stress, der Kreislauf wird belastet, die Laune ist schlecht und richtig wach wird man auch nicht. Das muss nicht sein, erklärt Sabine Kind, Fitness- und Gesundheitsexpertin von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie. Ein paar einfache Gymnastikübungen am Morgen können schon reichen, um aktiv und gut gelaunt in den Tag zu starten.

Morgengymnastik – was passiert?

Morgengymnastik muss nicht mit Joggen verbunden sein, sondern kann schon vor dem Aufstehen beginnen. Durch regelmäßige Gymnastik am Morgen wird der Kreislauf in Schwung gebracht, Glückshormone ausgeschüttet, man startet konzentriert und energiegeladen in den Tag und bleibt länger frisch. Für einen zusätzlichen Frische- und Sauerstoffkick, einfach das Fenster öffnen. Übungen wie Rückenschaukel oder Radfahren können dann bequem im Bett ausgeführt werden. Nicht die Leistung sondern der Wohlfühleffekt steht dabei im Vordergrund.

Die Rückenschaukel

Auf den Rücken legen, Knie zur Brust ziehen und mit den Armen umfassen und dann langsam und leicht vor und zurück, nach rechts und links schaukeln. Das entspannt den Rücken und weckt sanft die Lebensgeister.

Das Radfahren

Einfach auf dem Rücken liegen bleiben und die Beine angewinkelt nach oben strecken und dann ähnlich wie beim Radfahren losstrampeln. Zuerst langsam und dann immer schneller (und dennoch kontrolliert). Das kurbelt den Kreislauf an und beansprucht Bein- und Bauchmuskulatur.

Das Strecken

Jetzt werden erste Schritte in Richtung Aufstehen gemacht. Beine über die Bettkante schwingen oder im Schneidersitz hinsetzen. Die Arme weit nach oben strecken und abwechselnd links und rechts den Körper noch mehr in die Länge ziehen (als würde man eine Leiter hinaufsteigen). Zum Schluss Arme fallen lassen und die Übung wiederholen. Dabei tief ein- und ausatmen.

Auf einem Bein stehen

Zum Beispiel beim Zähneputzen ein Bein vom Boden heben und so lange wie möglich ohne Festzuhalten so stehen bleiben. Danach das Bein wechseln. Diese Übung fördert das Gleichgewicht und die Koordination.

Das Schulterkreisen

Etwa schulterbreit stehen, Schultern tief und langsam beide nach hinten Schultern an den Ohren vorbei hochziehen und wieder herunterlassen. Gerne beide Schultern zusammen und dann jede Schulter einzeln. Das lockert den Nacken und oberen Rücken.

Was ist zu beachten?

Der Wohlfühleffekt steht im Vordergrund, deshalb lieber kurz, dafür regelmäßig (am besten täglich) starten. So wird die “Gymnastik am Morgen” genauso wie das morgendliche Zähneputzen zur Routine. Das bereitet Spaß und macht fit und zufrieden.

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG ( www.dhfpg.de) ist eine staatlich anerkannte private Hochschule, die seit 2002 duale Bachelor-Studiengänge in der Zukunftsbranche Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit anbietet. 2008 erfolgte die Akkreditierung als staatlich anerkannte private Hochschule. Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurde der DHfPG von der Staatskanzlei des Saarlandes die staatliche Anerkennung unbefristet erteilt. Damit zählt sie zu einer der wenigen privaten Hochschulen in Deutschland, die unbefristet staatlich anerkannt sind.

