Mit LeitMed Campus erweitert Vidal MMI sein Produktangebot um CME-zertifizierte Online-Fortbildungen

Langen, 17. Januar 2024: Neben Arzneimittelinformationen und Softwarelösungen bietet Vidal MMI seit letztem Jahr zertifizierte Online-Fortbildungen für Continuing Medical Education (CME) an.

Hierfür schaffte das Unternehmen eine eigene Stelle und bündelte alle eLearning-Kurse auf LeitMed Campus unter https://campus.leitmed.de – eine Online-Fortbildungsplattform für Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen.

Aktuell steht eine Vielzahl an Online-Fortbildungen u. a. aus den Bereichen Dermatologie, Neurologie, Kardiologie, Gynäkologie und Allgemeinmedizin zur Verfügung. Jede Fortbildung – konzipiert und gehalten von renommierten und unabhängigen Experten – entspricht den CME-Leitlinien der Landesärztekammer Hessen. Alle Fachvorträge und -texte stehen 12 Monate zum Abruf bereit und ermöglichen eine flexible Teilnahme. Jeder Kurs schließt mit einem Wissentest ab und zahlt in das CME-Punktekonto ein.

In diesem Jahr plant das Unternehmen das Kursangebot, um weitere CMEs zu erweitern und verstärkt Live-Webinar-Formate anzubieten. Die Auswahl der Themen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit internen und externen medizinischen Gremien.

Den Puls der Zeit treffen die aktuellen CMEs wie “ Cannabisextrakte als Therapieoption: Fallbasierte Einblicke in die chronische Schmerztherapie“, “ Das eRezept – Integration in die ärztliche Praxis und Patientenbetreuung“ und “ Herpes Zoster – erst ab 60 ein Problem? Update zur Diagnose, Therapie und Prävention“. Teilnehmer erhalten Leitlinien- und evidenzbasierte Therapie- und Diagnostikempfehlungen zu praxisrelevanten Inhalten.

„Bei unseren zertifizierten Online-Fortbildungen legen wir großen Wert auf Praxisnähe. Medizinerinnen und Mediziner profitieren von konkreten Handlungsempfehlungen, die sie leicht in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Der Bedarf nach fachlichem Austausch, das Teilen von Erfahrungen und die Möglichkeit, über Praxisbeispiele zu diskutieren, steigt stetig. Daher möchten wir im nächsten Schritt dieser Nachfrage nachkommen und zukünftig den Bereich Live-Webinare stärker ausbauen“, erklärt Vidal MMI Geschäftsführer Marijo Jurasovic.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

