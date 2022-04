Mit LED im Handlauf setzt Ulm alles ins richtige Licht

Mit der neuen Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm zeigt das Licht-im-Handlaufsystem LUX GLENDER was heute schon in Zukunft möglich ist

Die neue Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm:

Ein leuchtendes Beispiel für Orientierung und Sicherheit

Das Licht-im-Handlaufsystem von LUX GLENDER zeigt was in Zukunft mit dem maßgeschneidertes LED Edelstahl Handlaufsystem möglich ist

Die Universitätsstadt Ulm setzt (ihre Besucher) alles ins richtige Licht

Die Ludwig-Erhard-Brücke ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen von Ulm. Im Rahmen einer umfangreichen Sanierung des Bauwerks sollte auch die Brüstung erneuert werden. Als Experte für Handlaufbeleuchtung realisierte LUX GLENDER die Wegbeleuchtung der Brücke.

Hohes Verkehrsaufkommen fordert Modernisierung

Täglich nutzen etwa 35.000 Autos die Ludwig-Erhard-Brücke. Mit 292 m Länge und 21 m Breite überspannt sie das Bahngelände nördlich des Ulmer Hauptbahnhofs. Durch routinemäßige Bauwerksprüfungen wurden bei der 1989 errichteten Zügelgurtbrücke Mängel festgestellt, die eine Modernisierung erforderten. Alle nötigen Maßnahmen, die im März 2021 starteten, sollen bis Ende 2022 in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden.

Anspruchsvolle Beleuchtungsaufgabe: exzellent gelöst

Eine Planungskonkurrenz entschied über die Neugestaltung der Brüstung, das Konzept der Architekten Gerlach Ulm mit der Konstruktionsgruppe Bauen gewann. Wichtiger Bestandteil des Entwurfs war ein beleuchtetes Geländer aus Lichtstäben. Die fast 300 m lange Brücke verfügt über vier Fahrspuren und zwei breite Gehwege von jeweils zwei Metern Breite, die Fußgänger und Radfahrer häufig frequentieren. Diese Verkehrsfläche sollte gleichmäßig ausgeleuchtet werden, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, ohne Autofahrer oder den Zugverkehr unterhalb der Brücke durch Blendung zu stören.

Individuelles Licht: asymmetrisch umgesetzt

LUX GLENDER schuf eine maßgefertigte Lösung für die Ludwig-Erhard-Brücke. Als Spezialist für Handlauf-Beleuchtungen setzten die innovativen Entwickler aus Köngen LED-Stableuchten der Serie ULTRA SAFE ein. Die LED-Leuchten sind in variabler Länge erhältlich und eignen sich für verschiedenste Einsatzbereiche. Für die Ulmer Brücke gab es spezielle Anforderungen, die mit ULTRA SAFE ideal erfüllt werden konnten. Die LED-Stableuchten bieten die Schutzart IP67 und einen Schlagfestigkeitsgrad von IK10. Sie sind extrem robust und vandalensicher gebaut. ULTRA SAFE erlaubt eine symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung. Für die Beleuchtung der breiten Brückenwege auf der Ludwig-Erhard-Brücke bot sich eine asymmetrische Abstrahlung an, sodass die ganze Fläche für Passanten und Radfahrer homogen und blendfrei nach unten ausgeleuchtet wurde, die Züge unter der Brücke aber von dem Licht nicht gestört werden. Die LED-Leisten wurden dafür an der Unterseite des Handlaufs im Geländer eingelassen. Auf einer Brücke mit Straßenverkehr ist es Pflicht, einen Handlauf mit Drahtseil – nach den Bestimmungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) nach Richtzeichnung (RIZ-ING) Gel 10, einzusetzen. Grundsätzlich ist es nichts Ungewöhnliches, bis jetzt jedoch ohne Beleuchtung. Mit diesem Projekt wurde der nächste Meilenstein im Brückenbau, aber auch für LUX GLENDER GmbH geschafft. Jetzt können auch die Brücken nach RIZ Vorgaben mit den ULTRA SAFE Leuchten beleuchtet werden.

Insgesamt hat LUX GLENDER rund 450 LED-Stableuchten ULTRA SAFE von 1250 mm Länge und etwa 250 Leuchten mit einer Länge von 250 mm und jeweils 27 mm Breite geliefert, den Einbau übernahm Matthäus Schmid Bauunternehmen. Die Leuchten bestehen aus einem Edelstahlgehäuse, die mit einer klaren PU-Vergussmasse vergossen sind. Dadurch sind die Leuchten extrem strapazierfähig und für die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger hervorragend geeignet. Die gewählte Farbtemperatur mit warmweißen 2900 Kelvin und geringem Blauanteil sorgt für eine umweltschonendere Beleuchtung, die Leistung liegt bei 6 W/m, 48 VDC, Die Lichtintensität ist steuerbar. Der Anschluss beanspruchte 1200 m Kabel in Form eines projektspezifischen Kabelbaumes mit vorbereiteten Steckverbindern. Der Kabelbaum wurde innerhalb des Kabelkanals der Leuchte verlegt und an jede Leuchte einzeln angeschlossen. Im Falle des Ausfalls einer Leuchte kann diese später einzeln ausgetauscht werden.

Eine Wartung oder der Austausch von Lichtkomponenten auf der Brücke ist ohne jegliche Beeinträchtigungen komfortabel möglich. Da die Brücke über Bahngleise führt, wäre eine stetige Abstimmung mit der Deutschen Bahn nötig und würde wochenlange Planung im Voraus erfordern. Da die Handlauf-Beleuchtung sich auf einer leicht erreichbaren Höhe von 130cm befindet, kann die Beleuchtung jederzeit, unter Einhaltung der üblichen Sorgfaltsvorschriften, ausgetauscht oder gewartet werden.

weitere Infos: www.lux-glender.com

Projektbeteiligte

Objekt: Ludwig-Erhard-Brücke, Ulm, www.ludwig-erhard-bruecke.de

Bauherr: Straßenbauverwaltung Stadt Ulm, www.ulm.de

Architekten / Planer: Gerlach Ulm Architekten GmbH, www.gerlachulm.de; Konstruktionsgruppe Bauen AG, www.kb-ke.de

Handlauf-Beleuchtung: LUX GLENDER, www.lux-glender.com

Leuchteneinbau: Matthäus Schmid Bauunternehmen GmbH & Co. KG, www.perfekt-bauen.de

Elektroplanung: Ingenieurbüro Puscher GmbH, www.ib-puscher.de

ÜBER LUX GLENDER

Mit unseren innovativen „Licht-im-Handlauf-System" haben wir eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung entwickelt. Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie. Der LED- Handlauf lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

DORT EINSETZEN, WO SICHERES

UND UMWELTFREUNDLICHES LICHT GEFRAGT IST.

LUX GLENDER Licht-im-Handlauf-System gibt den Städten, Gemeinden, Lichtplanern und Architekten ein ausgeklügeltes System an die Hand, das sich sehr einfach als Wegweiser, als Sicherheitsführung oder auch als Designelement perfekt genau dort einsetzen lässt, wo umweltfreundliches Licht gefragt ist.

ENTSCHEIDEND MEHR SICHERHEIT AN PROBLEMPUNKTEN.

Mit dem LED Handlauf System kann die zuständige Stelle zeitgemäß ab sofort in moderner und energieeffizienter Anmutung für die Sicherheit der Bürger:innen etwas bewegen und zusätzlich dem zunehmenden Vandalismus harte Edelstahl-Fakten entgegensetzen: Ein abgestimmtes, angepasstes und wegführendes Licht für Brückenübergänge, Bahnsteige, Fuss -und-Fahrradwege, in Unterführungen und im gesamten Öffentlichen Bereich.

LUX GLENDER bietet mit seinem innovativen „Licht-im-Handlauf-System“ eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung.

Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie.

Das „Licht-im-Handlauf-System“ lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

