Mit LEAV Aviation um 11.11 Uhr nach Mallorca fliegen

Katerstimmung ade! Nach dem Karneval ist vor dem Urlaub

Die perfekte Fortsetzung der närrischen Zeit, Feiern und Entspannen garantiert!

Nach den tollen Tagen direkt auf das nächste Highlight freuen: Wenn sich am morgigen Aschermittwoch bei Karnevalsfans Katerstimmung breit macht, hat die Kölner Fluggesellschaft LEAV Aviation ein perfektes Seelenpflaster parat, das alle Traurigkeit schnell vergessen lässt.

Während der Osterferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz fliegt die Airline vom Köln Bonn Airport (CGN) nach Palma de Mallorca (PMI). Zu einem Termin, der die Herzen aller Karnevalisten wieder höherschlagen lässt: Am 12., 13. und 18. April 2025 hebt LEAV Aviation jeweils um 11.11 Uhr in Richtung der beliebten Baleareninsel ab.

„Bereits im vergangenen Jahr wurde die Abflugzeit um 11.11 Uhr von vielen Jecken aus dem Einzugsgebiet der Karnevalshochburgen Köln, Mainz und Düsseldorf mit großer Begeisterung angenommen. LEAV Aviation sorgt mit diesem Osterangebot dafür, dass an Aschermittwoch eben nicht alles vorbei ist und etabliert eine neue Reise-Tradition für alle Karnevalisten. Aber auch für alle anderen Urlauber ist diese Abflugzeit perfekt: Man kommt ausgeruht und entspannt auf Mallorca an und kann bereits den Nachmittag und Abend mit Sonne, Strand und Meer genießen“, so Daniel Broda, Gründer und Geschäftsführer von LEAV.

Rückflüge nach Köln sind ab Palma de Mallorca mit LEAV am 20.04. sowie vom 24. bis 27.04.2025 am späten Nachmittag bzw. frühen Abend um 19 Uhr möglich. Die Flugzeit beträgt ca. zweieinhalb Stunden.

Die Flüge mit dem Kurz- und Mittelstreckenflugzeug A320-232 bieten den Reisenden eine komfortable Möglichkeit, die Vorzüge des frühlingshaften Mallorcas zu erleben. Der Flugzeugtyp bietet Platz für insgesamt 180 Passagiere und verfügt über eine limitierte Anzahl von vorab buchbaren XL(EAV)-Sitzen, die zusätzliche Beinfreiheit und Komfort bieten.

Tickets nach PMI ab CGN während der Osterferien sind ab sofort online auf der Website der Airline erhältlich.

Über LEAV Aviation

LEAV Aviation ist eine Kölner Airline, die 2020 gegründet wurde und im Mai 2022 ihren Betrieb aufnahm. Neben der Beförderung von Passagieren innerhalb Europas bietet das Unternehmen Charter- und ACMI-Dienste an. Dabei zählen nicht nur TUIfly und Transavia zu seinen Kunden, sondern auch ausgewählte Bundesligisten, die für ihre internationalen Spiele auf die Flugdienste von LEAV vertrauen.

