Mit KI zu mehr Zeit fürs Wesentliche

Bilal Zafars neues Buch zeigt, wie Künstliche Intelligenz uns den Alltag erleichtert – mit 10 Ideen, die sofort umsetzbar sind

Was wäre, wenn uns Künstliche Intelligenz nicht nur im Job unterstützt, sondern auch im Alltag ein echter Freund wäre? Bilal Zafar, einer der gefragtesten KI-Experten Europas, zeigt in seinem neuen Buch „Der klügste Freund, den wir je hatten“, wie genau das möglich ist – mit zehn praxisnahen Ideen für ein smarteres Leben.

Zafar nimmt seine Leser:innen mit auf eine Reise durch die Chancen der Digitalisierung, ohne in Technokratie zu verfallen. Stattdessen liefert er konkrete Alltagshilfen: Wie man mit digitalen Assistenten endlich lästige Routineaufgaben abgibt, sich wieder auf das Wesentliche konzentriert und am Ende des Tages mehr Zeit für Familie, Freunde und Erholung gewinnt.

Doch der wahre Clou: KI bleibt in diesem Buch nicht abstrakt – sie wird zum persönlichen Begleiter. Ob im Büro, bei privaten Entscheidungen oder bei kreativen Blockaden – der Leser erfährt, wie KI im Dialog neue Perspektiven eröffnet und hilft, Klarheit zu schaffen.

Zafar kombiniert neueste wissenschaftliche Erkenntnisse – u.a. aus Kursen an Harvard und Stanford – mit verständlichen Erklärungen und eigenen Erfahrungen. Damit gelingt ihm der Spagat zwischen Technikbegeisterung und echter Alltagstauglichkeit.

Die zehn vorgestellten Ideen sind bewusst so gewählt, dass sie auch ohne Vorwissen funktionieren – ideal für alle, die einfach smarter arbeiten, leben und denken wollen. Besonders Berufstätige, Digital Natives und Life-Hacker finden hier direkt umsetzbare Tipps, die Zeit sparen, Stress reduzieren und neue Energie freisetzen.

Ein Buch, das dazu einlädt, Technologie nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Chance. Und wer sich fragt, wie KI im eigenen Leben konkret helfen kann, wird spätestens nach Kapitel 3 die Antwort kennen.

Ein smarter Alltagsbegleiter – verständlich, inspirierend und überraschend menschlich.

„Der klügste Freund, den wir je hatten“ ist ab dem 16. September 2025 als Taschenbuch erhältlich.

Jetzt entdecken – und den Alltag neu denken!

________________________________________

Über den Autor:

Bilal Zafar ist Keynote-Speaker, Unternehmer und Experte für Künstliche Intelligenz. Er studierte BWL, absolvierte KI-Programme in Harvard und Stanford und berät international Unternehmen wie Microsoft, Lufthansa oder BMW. Bekannt aus TV-Formaten und als gefragter Redner, verbindet er technisches Wissen mit alltagsnaher Vermittlung – immer mit dem Ziel, Menschen zu stärken.

Amazon

BuchBuddy macht auf besondere Bücher aufmerksam.

Kontakt

Buuk Publishing GmbH & Co. KG

Jens Helbig

Hortensienstraße 26

40474 Düsseldorf

0211



https://buchbuddy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.