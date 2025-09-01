Mit KI Wirkung erzielen

Wake up Communications setzt auf Kompetenz statt Hype

KI ohne Impact

Eine jüngst veröffentlichte MIT-Analyse zeigt: Rund 95 Prozent der GenAI-Pilotprojekte liefern derzeit keinen kurzfristig messbaren Business-Impact. Zugleich setzt laut Ifo bereits 40,9 Prozent der deutschen Unternehmen KI ein. Die Diskrepanz erklärt sich weniger durch fehlende Modellleistung als durch eine Integrations- und Lernlücke: KI läuft zu oft neben den täglichen Routinen, ohne klare Verantwortlichkeiten, belastbare Datenwege und Feedbackschleifen – ihr Potenzial verpufft. Gerade in der Unternehmenskommunikation ist die klare Umsetzung von Strategie, die Kreation, wie auch die passende Distribution entscheidend. Erst mit Mehrwert ist Kommunikation wirkungsvoll und dieser entsteht nur, wenn die Verantwortlichen ihr Handwerk beherrschen. Einsatz von KI ohne professionelle Betreuung liefert hier bestenfalls Tempo, aber keine belastbaren Ergebnisse.

Kommunikation mit KI – nicht gegen sie

Wake up Communications bettet KI sinnvoll in redaktionelle Abläufe, Kampagnen und Newsrooms ein. Erfahrene Kommunikatoren entwickeln Themen und Botschaften, während KI Recherche, Entwürfe, Variantenbildung und Performance-Analysen beschleunigt – stets unter klaren Leitplanken für Marke, Fakten und Compliance. „Aus umfangreicher Projekterfahrung wissen wir, wie sich KI pragmatisch in Prozesse integrieren lässt und wo sie messbaren Nutzen stiftet. Unsere bestehenden Kunden arbeiten bereits erfolgreich mit unseren KI-gestützten Workflows“, erklärt Mahmoud Farhat, Business Operations & Strategy Consultant bei Wake up Communications. Ab September 2025 nimmt er eine weitere Rolle ein: Als KI-Botschafter der Agentur gestaltet er die strategische KI-Weiterentwicklung der Agentur mit. Dies ist neben regelmäßigen KI-Workshops, eigens entwickelten KI-Guidelines und wöchentlichen Austauschrunden zum Thema ein weiterer Schritt der Agentur, um beim Thema KI Vorreiter zu bleiben.

Warum Agenturen weiterhin unverzichtbar sind

Der Glaube, mit KI ließe sich Kommunikation einfach selbst erledigen, unterschätzt, was professionelle Kommunikation ausmacht: menschliche Erfahrung, Branchenkenntnis und Gespür. Agenturen verstehen die Historie einer Marke, die unausgesprochenen Regeln des Marktes und die Dynamiken zwischen Stakeholdern und Medien – und sie übersetzen dieses Wissen in Tonalität, Timing und Kanalwahl. Sie erkennen Zwischentöne, wägen Risiken ab, lesen Stimmungen in Communities und Redaktionen und wissen aus Praxis und Beziehungen, wann eine Botschaft trägt oder kippt. KI beschleunigt Recherche, Entwürfe und Analysen, doch ohne redaktionelles Urteilsvermögen, kreative Führung und verantwortliche Qualitätssicherung bleibt sie Werkzeug ohne Richtung. Agenturen verbinden genau das: strategische Klarheit, kreative Exzellenz und verlässliche Governance – und nutzen KI dort, wo sie Wirkung verstärkt, nicht ersetzt.

Der Wake up-Ansatz für messbare Wirkung

Wake up Communications verbindet strategische Planung, kreative Umsetzung und datenbasierte Auswertung zu einem durchgängigen Prozess, in den KI gezielt eingebettet ist. So übersetzen sie die Studienergebnisse der MIT für Kommunikationsabteilungen in betriebsfähige Routinen. Das Ergebnis sind skalierbare Abläufe, die Geschwindigkeit und Markenqualität zusammenbringen und damit genau jene Lücke schließen, an der viele KI-Experimente scheitern. „Unser Anspruch ist, Teams so zu befähigen, dass KI Tempo und Qualität erhöht – dort, wo sie im professionellen Workflow echten Mehrwert liefert“, sagt Nadja Amireh, Geschäftsführerin von Wake up Communications.

Über Wake up Communications

Von der Markenkommunikation bis zur Krisenkommunikation, von klassischer Medienkooperation bis zu Influencer Relations: Die Agentur Wake up Communications inszeniert Marken, Unternehmen und Verbände crossmedial und ist ein Profi für die kommunikative Begleitung in allen Situationen. Das Team um Inhaberin Nadja Amireh vereint langjährige Unternehmenserfahrung und bietet Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Konsumgüter, Lifestyle und Gesundheit maßgeschneiderte PR- und Social-Media-Konzepte. Seit der Gründung 2013 ist die Agentur stetig gewachsen und umfasst heute 12 kreative Köpfe.

Pressekontakt:

Wake up Communications – Agentur für PR und Social Media

Flügelstraße 47, 40227 Düsseldorf

Julia Krumm, 0176 32377575

Laura Cremers, 0162 3216381

Nadja Amireh, 0173 3860104

info@wakeup-communications.de

