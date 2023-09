Mit KI im Mittelpunkt, IFA NEXT Voller Erfolg

-Berlins IFA NEXT endet nach 5 Tagen, Teilnahme 8 koreanischer KI-Unternehmen

-Zukunftsweisende Technologie sowie nachhaltige Produkte und Dienstleistungen auf der IFA vorgestellt

– Insgesamt 245,000 Besucher auf der IFA 2023, ca. 18,000 NIPA-Interessenten

– Über 50 effektive Beratungen zwischen koreanischen Unternehmen, globalen Firmen wie Ford, Sony, LG Europa und lokalen deutschen Institutionen wie der Fraunhofer Gesellschaft, Berlin Partner und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Die IFA (Internationale Funkausstellung), Europas größte Ausstellung für Unterhaltungselektronik in der Messe Berlin, endete am Nachmittag des 5. Septembers (Ortszeit). Etwa 245.000 Besucher, Investoren und Branchenvertreter besuchten ab dem 1. September fünf Tage lang die Ausstellungshalle.

An der Veranstaltung, an der insgesamt 2.059 Aussteller aus 48 Ländern teilnahmen, waren etwa 30% neue Unternehmen sowie bestehende bekannte Unternehmen beteiligt. Insbesondere wurde IFA NEXT als Großveranstaltung mit 350 Startups und mehr als 200 gemeldeten Investoren durchgeführt.

In diesem Jahr nahmen acht koreanische KI-Unternehmen (▲Deeping Source, ▲Rootonix, ▲AIVIS, ▲Intellectus, ▲ZEZEDU, ▲MTEG, ▲Hippo T&C, ▲Promedius) an der IFA teil, und stellten ihre zukunftsweisenden Technologien sowie nachhaltige Produkte und Dienstleistungen vor, die für größeren Komfort im Alltag sorgen sollen.

Teilnehmende Unternehmen führten individuelle Unternehmensberatungen mit Vertretern wichtiger Institutionen, Universitäten und Investment-Gesellschaften durch, darunter der Fraunhofer Gesellschaft, dem Medizinischen Cluster (Health Capital) und dem Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR).

Vision-KI Unternehmen „Deeping Source“, welches KI Video Analyse Lösungen entwickelt, erhielt ein Angebot für ein Kommerzialisierungsprojekt der Verhaltensanalyselösung von der Fraunhofer Gesellschaft, Europas größter Organisation für angewandte Forschung und Entwicklung mit 76 Forschungsinstituten und 30,800 Mitarbeitern in ganz Deutschland. „Intellectus“, ein Unternehmen tätig im allgemeinen KI-Bereich, stellte eine Lösung zur “Datenerweiterung für autonomes Fahren” vor, die sich auf die Entwicklung einer Plattform für autonomes Fahren konzentriert.

„Intellectus“ führte Vor-Ort-Gespräche mit dem Semantischen Datenforschungsteam der Freien Universität Berlins und dem amerikanischen Autohersteller Ford, um ein kooperatives System für gemeinsame Forschung in der Zukunft zu etablieren.

„MTEG“, das KI-basierte automatische Analyselösungen für medizinische Chirurgie (AI VACS) entwickelte, traf sich mit JL Medicore GmbH, einem Anbieter von medizinischen Geräten und medizinischen Lösungen in Deutschland, und trafen die Vereinbarung, gemeinsam die deutsche Lokalisierung vorzubereiten.

„Hippo T&C“, das AttnKare-Lösungen im Bereich der digitalen Behandlung (DTx) vorgestellt hat, beschloss, in Zukunft ein Kooperationssystem im Bereich der medizinischen Forschung mit dem deutschen Medizinischen Cluster aufzubauen und eine Vereinbarung zur deutschen Lokalisierung abzuschließen.

„Hippo T&C“ stellte AttnKare-D, ein digitales Diagnosetool, das Daten mithilfe von VR sammelt und mit KI analysiert, und AttnKare-T, eine Lösung für die digitale Therapie von ADHS-Patienten durch personalisierte Mini- und Rennspiele, vor.

„ROOTONIX“, das Lösungen zur Behandlung von Haarausfall im Bereich der KI-Medizin vorstellte, erhielt Angebote von Großbritannien, den Niederlanden und anderen europäischen medizinischen Institutionen und entschied sich für eine Vereinbarung zur Entwicklung und den Verkauf gemeinsamer Technologien für KI-Lösungen. „ROOTONIX“ erhielt nach der CES 2023 globale Anerkennung für ihre multi-level KI-Diagnostik-Analysetechnologie, deren Bildanalyse-Funktion Aufmerksamkeit erregte.

„Promedius“, das eine KI-Lösung für das Osteoporose-Screening auf der Basis von Thorax-Röntgenbildern vorstellte, sprach mit der Datenanalyseabteilung der Fraunhofer-Gesellschaft, Europas größtem Forschungsinstitut für angewandte Wissenschaft, und diskutierte zukünftige entsprechende Forschungsarbeiten zur Quantencomputerverarbeitung medizinischer Bilder.

„AIVIS“, das AIVIS-BREAST, eine Hilfslösung für die Brustkrebsdiagnose im KI-medizinischen Bereich, vorstellte, beschloss, künftig mit Sony Europa ein kooperatives System im Zusammenhang mit der medizinischen Forschung aufzubauen und die Zusammenarbeit fortzusetzen.

AIVIS-BREAST ist eine KI-Lösung zur Analyse von H&E-gefärbten Gewebepathologiebildern von Brustkrebspatientinnen, die über bloße Identifizierung von Krebsgraden hinausgeht, Merkmale von Gewebepathologiebildern identifiziert, die mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar sind, die Prognose der Patientin vorhersagt und somit einen Leitfaden zur Auswahl der Behandlungsmethoden liefert.

„ZEZEDU“, das angesichts der gestiegenen Nachfrage nach Fernunterricht und digitaler Transformation nach COVID-19 einen lösungsprozessorientierten KI-Mathe-Lern- und Bewertungsdienst namens „Cherrypot“ entwickelt hat und betreibt, diskutierte Möglichkeiten zur Entwicklung und Anwendung von auf das deutsche Bildungssystem zugeschnittene Dienstleistungen und die Nachfrage vor Ort durch Treffen mit lokalen Bildungsbeamten.

Darüber hinaus, besuchten die koreanischen Unternehmen die Organisation „Volkssolidarität”, eine bedeutende Sozialhilfeeinrichtung in Deutschland, die unter anderem Pflegeheime betreibt, um den Gesamtstatus des deutschen Gesundheitssystems und des Ökosystems der Medizinindustrie zu untersuchen.

Außerdem hatten sie Gelegenheit dazu, die Factory Berlin, das Zentrum deutscher Startups, zu besuchen, um sich Erläuterungen zum aktuellen Startup-Status, zu Trends und großen Erfolgen in verschiedenen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich, anzuhören und sich über zukünftige Kooperationsmaßnahmen auszutauschen.

NIPA erläuterte, sie habe durch das „AI Voucher Global Division Project“ den aktuellen Status deutscher lokaler Unternehmen, weltweit führender Teilnehmer und Startups erfahren können und werde die Entwicklung von KI-basierten Unternehmen und Überseemärkten aktiv unterstützen.

Ansprechpartner

Firmenname : National IT Industry Promotion Agency

Kontaktperson : Jihye Park / Stv. Direktor

E-Mail : parkjihye@nipa.kr

Land : South Korea

Webseite: www.nipa.kr