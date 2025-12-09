Weihnachtliche Vorfreude mal anders: Partymarke „Ballermann“ und „Ballermann Radio“ engagieren sich für Tiere in Not. Kooperation mit Gut Aiderbichl, der Heimat der geretteten Tiere, wird erweitert.

Inspiriert durch einen Mallorca-Urlaub in den 1990er Jahren schützte der damalige Jurastudent Andre Engelhardt die Bezeichnung „Ballermann“ als Marke. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Annette, die er ebenfalls auf Mallorca kennenlernte, bauten die Engelhardts um den Begriff Ballermann Deutschlands bekannteste Partymarke auf. Das Ehepaar Engelhardt vergibt seitdem Lizenzen für die Nutzung der Marke „Ballermann“ für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, darunter Deutschlands beliebtesten Handwerkersender „Ballermann Radio“ sowie Partys, Tonträger, TV-Shows, den Party-Oscar Ballermann-Award u.v.m.

Um die Marke zu schützen, führten die Engelhardts Hunderte von Prozessen gegen unlizenzierte Nutzer und gewannen diese überwiegend. Der Bundesgerichtshof bestätigte ihre Markenrechte im Jahr 2000.

Im Jahr 2011 gründeten Annette u. Andre Engelhardt in Niedersachsen die Ballermann Ranch, die sie 2018 an die Tierschutzorganisation GUT AIDERBICHL verschenkten. Seither betreuen die Engelhardts dort ehrenamtlich gerettete Pferde, Esel und Ponys, die teils aus sehr schlechter Haltung stammen. Dorthin fließt auch ein Großteil der Einnahmen, die die Engelhardts aus ihren Ballermann-Geschäften erzielen.

„Tiere sind unser Leben“, versichern die Ballermann-Markenchefs und geben gemeinsam mit ihrem exklusiven Lizenzpartner BALLERMANNN RADIO (bundesweit über DAB+) eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit den Tierrettern von GUT AIDERBICHL bekannt.

Aktuell eröffneten Engelhardts im Sommer 2025 das neue Gut Aiderbichl Katzenland in direkter Sichtweite der Ballermann Ranch. Einem umfangreich umgebauten und sanierten Resthof, der auf 20.000 m2 derzeit 45 Samtpfoten ein behagliches, glückliches Für-Immer-Zuhause bietet.

Unter dem bandneuen Markenslogan „Mit jedem Bier retten wir ein Tier!“ werden ab 2026 alle Markenaktivitäten der Partymarke stehen. Dies gilt auch für die original Ballermann-Partys, auf denen der neue Slogan Bekenntnis und Trinkspruch zugleich werden soll.

„Wenn wir gemeinsam mit den vielen tausend Ballermännern und -frauen auf unseren Events immer wieder „Mit jedem Bier retten wir ein Tier!“ im Chor anstimmen, geben wir Tieren in Not eine überaus bedeutende Stimme, die nicht unerhört bleibt und Gut Aiderbichl dabei unterstützt, noch mehr Tieren helfen zu können,“ beschreibt Annette Engelhardt das erklärte Ziel der Ballermann-Markenfamilie mit ihrem Medienpartner Ballermann Radio.

Mehr Infos unter:

www.ballermann.de

www.ballermann-radio.com

www.ballermann-ranch.com

www.gut-aiderbichl.com

