Mit Individualität am POS punkten

Werbebotschaften einprägsam und unverkennbar vermitteln

Vielfalt und Individualität: das sind die wichtigsten Eigenschaften von Boden-, Theken- oder Wanddisplays. Natürlich müssen alle Aufsteller langlebig und stabil sein und sie müssen eine Werbebotschaft einprägsam und unverkennbar vermitteln. Für alle diese Eigenschaften stehen heimische Hersteller wie das Unternehmen Wasi Displays mit Sitz in Lichtenfels (Bayern). “Bei uns ist alles möglich”, sagt Geschäftsführer Johannes Wasikowski.

Holz, Kunststoffe und Metall, das sind die Klassiker, wenn es um Aufsteller am POS geht. Es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten. Acryl, Hartschaumplatten oder Alu-Compounds etwa, alles Werkstoffe, die sich individuell bedrucken, mit dem Firmenlogo versehen und mit einer Werbebotschaft ausstatten lassen. Auf die Größe kommt es dabei gar nicht an, vom kleinen Thekendisplay bis hin zur riesigen Platte ist alles bedruckbar. Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens: Kunststofffolie kann man sich sparen, denn Aufkleber sind nicht nur out, sondern auch ökologisch längst nicht mehr die erste Wahl.

Individualität spielt aber auch in ganz anderer Hinsicht eine wichtige Rolle, wenn man am POS punkten möchte. Rund, eckig oder frei gestaltet, auf Rollen oder verankert, als Stecksystem oder fest montiert, nur ein originelles, einzigartiges und persönlich gestaltetes Verkaufsdisplay wird beim Kunden einen hohen Wiedererkennungswert erzielen, den Kern der Marke weitertransportieren und für den gewünschten Verkaufserfolg der platzierten Ware sorgen.

“Es gibt nichts, was es nicht gib”, so Johannes Wasikowski. Jederzeit möglich seien mit Hilfe hochmoderner Technik auch komplizierte Sonderanfertigungen sowie maßgeschneiderte Verkaufsdisplay für alle Anforderungen, ganz egal ob Klein- oder Großserie, am Ende steht immer eine einzigartige Produktpräsentation.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

Firmenkontakt

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

09571955755

info@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

Pressekontakt

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

j.wasikowski@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.