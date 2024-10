Mit IMMOLODIA Immobilien professionell vermarkten

und von privat ohne Provision verkaufen

IMMOLODIA ist ein im Jahr 2023 gegründetes, international agierendes Unternehmen mit Sitz im irischen Dublin. Derzeit bedient IMMOLODIA neben Irland auch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Spanien. Das Kerngeschäft ist die gezielte Zusammenführung von Angebot und Nachfrage um gegenseitige Interessen zu einem Ganzen zusammenzufügen.

IMMOLODIA verstehen sich nicht als Makler. Vielmehr versteht sich das Portal als Consulting Agentur, jedoch nicht im klassischen Sinn, da IMMOLODIA möglichst beide Seiten beraten und an einen Tisch bringen.

Mit IMMOLODIA können Sie viel Zeit sparen. Neben dem Management der Anzeigen auf verschiedenen, renommierten Portalen und der Veröffentlichung der Anzeige auf der eigenen Seite, übernimmt IMMOLODIA auch den Kontakt zu Interessenten und beantwortet die ersten Anfragen für die Immobilien-Verkäufer.

Neben den klassischen Wegen der Vermarktung hat IMMOLODIA zudem ein Ass im Ärmel: Auf Wunsch findet man die Immobilien-Angebote ebenfalls in Google unter den ersten 5 Suchergebnissen. IMMOLODIA veröffentlicht Immobilien über gesponserte Anzeigen auf der Suchmaschine. So findet sich nicht das Portal selbst beworben auf der ersten Seite, sondern das Immobilien-Angebot selbst.

IMMOLODIA arbeitet zudem schnell und persönlich. Die Kunden erhalten generell einen persönlichen Sales-Berater. Dieser ist ab Auftragsannahme bis zur Löschung der Anzeigen, bzw. der erfolgreichen Vermarktung, für den Kunden zuständig. So haben Kunden stets einen persönlichen Kontakt.

Es ist also ganz einfach eine Immobilie von privat und ohne Makler zu verkaufen. Der Weg beginnt mit einer Anfrage über die Webseite von IMMOLODIA. Ab da kümmert sich das freundliche Team um die Veröffentlichung und die gezielte Vermarktung der zu verkaufenden Objekte.

Auf IMMOLODIA finden Sie für jeden Bedarf das richtige Angebot. Wir starten bereits bei unserem kostenlosen Paket. Alles was wir benötigen, sind Angaben zu Ihrer Immobilie, Fotos und einen Text für die Beschreibung. Wenn Sie etwas mehr möchten, aber dennoch alles in Ihrer eigenen Hand halten möchten, bieten wir Ihnen unser kleines Paket an. Wir veröffentlichen Ihre Immobilie neben unserem Portal auch auf IMMOWELT, IMMONET, IMMOSCOUT24 und diverser Anzeigenmärkte. Den Kontakt zu Interessenten und den Verkauf behalten Sie selbstverständlich in Ihren Händen. Als Besonderheit bieten wir Ihnen ein Google Paket an. Neben einer individuellen Suchmaschinenoptimierung (SEO) Ihrer Angebotsseite auf IMMOLODIA, erstellen wir auch eine individuelle Google Ads Anzeige über unseren Business Zugang. Ihre Immobilie wird daraufhin auf Platz 1-5 in den Google Suchergebnissen unter „Gesponsert“ gelistet und kann so individuell von Interessenten in der Suchmaschine gefunden werden. Wenn Sie sich zudem noch Zeit sparen möchten, übernehmen wir gerne auch die Korrespondenz mit Ihren Interessenten, versenden Exposés, geben erste Informationen zu Ihrem Objekt weiter. Sie verkaufen jedoch in jedem Fall von Privat, ganz ohne Maklercourtage, denn unsere Pakete haben einen Festpreis mit fester Laufzeit. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Klicken Sie auf den folgenden Button und lernen Sie unsere Pakete besser kennen.

