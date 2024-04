Mit Holland Bikes das Olympische Paris auf zwei Rädern entdecken

Paris, 10. April 2024 – Die Olympischen Sommerspiele (26. Juli bis 11. August 2024) werfen bereits ihre Schatten voraus. Während sich Paris jetzt schon auf das sportliche Großereignis in diesem Sommer vorbereitet, bietet Holland Bikes, Frankreichs Nummer 1 für City Bike Tours and Rentals, eine einzigartige Möglichkeit, die Stadt der Liebe auf besondere Weise zu erleben. Mit holländischen Fahrrädern und einer Vielzahl von geführten Touren für Groß und Klein können Urlaubsgäste das Olympische Paris umweltfreundlich und flexibel in all seiner Pracht entdecken und dabei den Charme und die Vielfalt dieser faszinierenden Metropole hautnah erleben.

Seit 2017 ist Paris zunehmend fahrradfreundlicher geworden und hat sich auf Platz 8 des Copenhagenize-Index hochgearbeitet. Radfahren in Paris ist nicht nur dank zahlreicher gut ausgebauter Radwege und autofreier Viertel sicher, sondern auch eine effiziente und nachhaltige Möglichkeit, die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besichtigen.

Geführte Touren durch das Herz von Paris

Für Reisende aus Deutschland bietet Holland Bikes zwei Touren mit deutschsprachigen Guides an. Die Touren auf klassischen holländischen Fahrrädern oder E-Bikes von höchster Qualität, Komfort und Stil dauern etwa drei Stunden und bieten eine Fülle von Informationen über die Stadt. Zudem sind die Touren kinderfreundlich gestaltet und es stehen spezielle Kinderfahrräder zur Verfügung, sodass Familien mit Kindern ab 6 Jahren die Möglichkeit haben, gemeinsam die Sehenswürdigkeiten von Paris zu erkunden.

Die „Highlights Tour“ führt Besucher*innen zu den ikonischsten Sehenswürdigkeiten von Paris, darunter der majestätische Eiffelturm, die beeindruckende Kathedrale Notre-Dame, der berühmte Louvre und die beliebten Champs-elysees. Diese Tour bietet eine Einführung in die Geschichte und Kultur und ist ideal für Erstbesucher*innen, die in kurzer Zeit die Höhepunkte von Paris erleben möchten.

Die „Secret Tour“ hingegen nimmt die Teilnehmer*innen mit auf eine Entdeckungsreise zu den verborgenen Juwelen von Paris. Abseits der ausgetretenen Pfade führt diese Tour zu versteckten Plätzen, malerischen Gassen und historischen Vierteln, die nur wenige Besucher*innen zu Gesicht bekommen. Eine einzigartige Gelegenheit, Paris von einer neuen Seite kennenzulernen und abseits der bekannten Touristenattraktionen zu erkunden.

Weitere Touren auf Englisch und anderen Sprachen sowie maßgeschneiderte Touren für Gruppen und Firmen sind über die Website buchbar.

Vielfältige Fahrradoptionen für jeden Bedarf

Für diejenigen, die lieber auf eigene Faust unterwegs sind, bietet Holland Bikes einen Fahrradverleih an. Eine breite Palette von Leihfahrrädern bietet für alle Bedürfnissen und Vorlieben die perfekte Option. Die klassischen holländischen Fahrräder mit pannensicheren Reifen und einer 7-Gang-Nabenschaltung sind komfortabel, zuverlässig und geeignet für eine entspannte Fahrt durch die Straßen von Paris. E-Bikes mit leistungsstarken Motoren ermöglichen müheloses Fahren und sind die perfekte Wahl für längere Touren. Cargo-Räder sind die idealen Fahrräder für eine City-Tour mit der ganzen Familie, während das E-Rad Long Tail sogar bis zu drei Kinder sicher transportieren kann. Die Kinderfahrräder der Flotte sind speziell für junge Abenteurer konzipiert, um die Stadt sicher und bequem zu erkunden. Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglicht das erst kürzlich gelaunchte Fun2Go Tandemfahrrad gemeinsame Abenteuer auf zwei Rädern.

Bequemer Verleih und einfache Buchung

Mit drei zentralen Verleihstationen (Arc de Triomphe, Notre Dame und der Opera) in Paris bietet Holland Bikes einen bequemen Zugang zu den Leih-Fahrrädern. Über die Website können Besucher*innen ihre Fahrräder ganz einfach online buchen und abholen, um die Stadt in ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Der „Pick & Go“ -Service ermöglicht es Reisenden, ihre Fahrräder rund um die Uhr zu entriegeln und zurückzugeben, und sorgt so für maximale Flexibilität während eines Paris-Aufenthaltes.

Mit mehr als 800.000 Kund*innen pro Jahr ist Holland Bikes die Nummer 1 bei City Bike Tours and Rentals in Frankreich. Zu den Standorten von Holland Bikes zählen Paris, Nizza, le de Re in der Bretagne, New York und bald auch Lyon. Holland Bikes ist die Verwirklichung des Traums zweier Niederländer, die Anfang der 2000er Jahre nach Paris kamen. Ihre Vision war es, die Tradition des niederländischen Lebensgefühls, in dem Radfahren eine echte Lebenseinstellung und ein Mindset ist, an Frankreich weiterzugeben.

Seit fast 20 Jahren ermutigt Holland Bikes seine Kunden, sich für eine bessere Lebensqualität zu entscheiden, indem das Unternehmen moderne, komfortable, zuverlässige und langlebige Fahrräder und Zubehör anbietet. Das Engagement im Bereich der Ökomobilität hat dem Unternehmen den Titel des Vierfachsiegers des „Grand Prix du Velo de Ville“ eingebracht. Darüber hinaus wurde es 2012 und 2019 von der französischen Industrie- und Handelskammer als bestes französisch-niederländisches Unternehmen ausgezeichnet.

Bildquelle: Holland Bikes