Mit hohen Hacken zum Wettkampf-Sieg

Hamburgerin gewinnt die Silent Speaker Battle und nimmt am Redner-Welt-Rekord teil

Reputation oder Charakter – was zählt im Leben? In nur drei Minuten bringt Andrea K. Huber, Expertin für Lebensgestaltung, ihre Botschaft auf den Punkt: „Werde Dir klar darüber, wer Du wirklich bist – und dann hol Dir das, was Dich im Leben glücklich macht!“ Das Besondere: Mit ihren Overknee-Stiefeln – den „Kinky Boots“ – zeigt sie am eigenen Beispiel, wie das geht und wie Reputation und Charakter im Einklang schwingen, wenn man wirklich bereit für mutige Veränderung ist.

„Kinky Boots“, das Broadway-Musical, das auch in Hamburg für Furore sorgte, ist der Dreh- und Angelpunkt ihres Vortrags: „Ändere Dein Denken, und Du änderst Deine Welt!“ Gerade in der aktuellen Situation – seien es die Belastungen durch die Covid19-Pandemie, oder die Ängste, die der Krieg in der Ukraine verursacht – kommt der mentalen Einstellung eine Schlüsselrolle zu.

Daher verwundert es nicht, dass Andrea K. Huber die sogenannte „Silent Speaker Battle“ für sich entscheiden und sich klar gegen ihre drei KonkurrentINNen durchsetzen konnte. Das Silent Speaker Battle ist ein Rednerwettkampf, bei dem vier Speaker gleichzeitig sprechen und in nur 180 Sekunden das Publikum mit ihrem Thema fesseln müssen. In Anlehnung an Silent Partys, bei denen mehrere DJs zeitgleich verschiedene Musikstile auflegen und die Gäste per Kopfhörer ihren Lieblings-DJ auswählen und zu der Musik tanzen, konnten die Zuhörer jeweils nur einem der Redner zuhören. Die entsprechend des gewählten Kanals rot, blau, gelb oder grün leuchtenden Kopfhörer tauchen den Saal in ein stimmungsvolles Licht. Zum Schluss fiel das Voting klar zu Gunsten von Andrea K. Huber und den roten Stiefeln aus.

Die in Hamburg lebende gebürtige Bayerin hilft mit ihrem Coaching seit mehr als zehn Jahren ihren Klienten dabei, ein erfülltes Leben zu führen. Dabei stellen der Erfolg bei der Silent Speaker Battle und die Teilnahme am folgenden Speaker Slam ein Highlight für sie dar: „Ich freue mich sehr, neben dem 1:1-Coaching nun auch einem größerem Publikum Impulse für ein Leben mit mehr Leichtigkeit, Klarheit und Freude zu geben.“ Beim internationalen Speaker Slam, der auf die Silent Speaker Battle folgt, begeisterten 96 Redner aus zehn Nationen vielfältige Themen aus allen Bereichen des Lebens, von Business bis Privat die Zuhörer – und erzielten dabei einen neuen Weltrekord. Das neunte Event dieser Art wurde auf zwei Bühnen gleichzeitig durchgeführt, und die pro Redner nur vier Minuten Vortragszeit live über YouTube und Twitch gestreamt. Auch hier verabschiedete Andrea K. Huber ihre Zuhörer mit viel positiver Energie nach ihrem Vortrag. Und auch ein wenig nachdenklich: „Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Du es wagst?“ Diese, ihre Abschlussfrage beschäftigte die Anwesenden auch noch nach dem Vortrag.

Andrea K. Huber bringt als Expertin für Lebensgestaltung Menschen zu mehr Leichtigkeit, Klarheit und Freude im Leben. Ursprünglich ausgebildet als Ingenieurin (FH) und technische Journalistin arbeitete sie viele Jahre in der Industrie – sowohl bei mittelständischen Verlagen als auch in einem Großkonzern. Durch diese Tätigkeit kann sie besonders empathisch auf die Bedürfnisse ihrer Klienten eingehen – sei es beim Stress-Management, der Karriere-Planung oder in der Partnerschaft. Besonders am Herz liegen ihr auch die Kinder – im Rahmen eines Lehrauftrags erhielt sie wertvolle Einblicke in die aktuellen Herausforderungen der Heranwachsenden und hilft nun Eltern dabei, ihren Kindern alles für ein glückliches und erfolgreiches Leben mitzugeben. Ihre mannigfaltigen Erfahrungen fließen in ihre Vorträge ein, mit denen sie ihre Zuhörer begeistert aber auch zum Nachdenken und Handeln bringt.

Firmenkontakt

Personal Trainerin für Fitness und Mentales

Andrea Huber

Osakaallee 4

20457 Hamburg

+4915140260773

info@andrea-huber-coaching.de

http://www.andrea-huber-coaching.de

Bildquelle: Dominik Pfau