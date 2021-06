Mit Hermann Scherer zum Weltrekord im 1. Online Hack Slam

Teilnehmer aus 16 Nationen liefern über 300 zukunftsfähige Ideen in 30 min

Gemeinsam mit dem Veranstalter, Bestseller-Autor und Top-Speaker Herrmann Scherer ist seit 30.05.2021 der

“1. Internationale Zoom-Hack-Slam Weltrekord” aufgestellt. 312 Personen haben aus 16 Ländern u.a. Türkei, Liechtenstein, Marokko hierbei in dem Videoportal Zoom in 10 Teams mitgewirkt. Die Veranstaltung war 3-sprachig. Jeder Teilnehmende hatte eine Minute Zeit seinen Hack / seine neue Idee und Innovation vorzustellen, die einen allgemeinen Nutzen bietet.

Dieser Weltrekord mit 312 neuen Ideen wurde innerhalb von 30 min aufgestellt. Für so eine bahnbrechende Leistung es bedarf ein hohes Mass an Focus, Disziplin und Teamgeist. Das spitzenmässige Team von Hermann Scherer hat das perfekte digitale Podium hierfür bereitgestellt.

Jürgen Wollborn aus Nürnberg hat bei diesem Weltrekord die kürzeste Meditationsform vorstellt, die es aktuell gibt, eine Meditation in 40 Sekunden. Diese neue erschaffene “Meditation-to-go” ist auf Abruf überall und immer dabei. Es handelt sich um eine Atemtechnik verbunden mit Zählen, die jeden sofort in den gegenwärtigen Moment bringt, raus aus der quälenden Gedanken- und Gefühlswelt, hinein in die Freude und Intuition. Diese Methode passt perfekt als Antwort in die schnelllebige Zeit von heute.

Als Meditationslehrer mit 30 Jahren Erfahrung konnte Jürgen Wollborn sein Expertenwissen beim Weltrekord einbringen. Er hat sich unter dem Künstlername ” Roshido ” darauf spezialisiert Menschen und Orte in die natürliche Präsenz zu bringen.

Jürgen Wollborn… bringt Menschen und Orte in die wahre Präsenz

Über 1.000 Projekte als Dipl.-Ing. LandschaftsArchitekt in 30 Jahren Berufserfahrung;

Gesellschafter-Geschäftsführer bei WLG Wollborn LandschaftsArchiteken GmbH;

Werte wie Geborgenheit, Gemeinschaftsgefühl und Naturverbundenheit prägen die Projekte in konsequenter Weise.

Er ist ausgebildeter Meditations-Counsellor mit 30 Jahren Meditations-Erfahrung,

Heute kreiert er unter der Marke ” Roshido – Innere und Äußere Landschaften ” individuelle Plätze sowie Orte, welche die Frequenz von höchstem Bewusstsein tragen und ausstrahlen. Es sind Orte, welche uns an die innerste Wesensnatur erinnern und uns damit tiefer verbinden. http://www.roshido.com

