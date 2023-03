Mit GS YUASA in den perfekten Motorradsommer

6-Punkte Check zur Vermeidung von Aus- und Unfällen

Krefeld, März 2023 – Es geht mit Riesenschritten auf die nächste Motorradsaison zu. Damit Spaß und Erholung nicht zu kurz kommen, steht vor jedem Ritt ein Sicherheitscheck an, ganz besonders aber vor dem ersten der Saison. GS YUASA verrät in einem übersichtlichen sechs Punkteplan, was zu beachten ist, um sich vor bösen Überraschungen zu schützen. So gelingt der Motorrad Urlaub mit Sicherheit.

Der Frühling kommt und die ersten Touren mit dem Motorrad stehen an. Nach der Winterpause sollten unbedingt ein paar Checks durchgeführt werden. Nichts ist unangenehmer, als mit einer Panne liegen zu bleiben – womöglich in einer menschenleeren Gegend oder irgendwo im Ausland. Das kann sogar richtig gefährlich werden und der Spaß ist definitiv zu Ende. GS YUASA hat eine Checkliste zur Vermeidung von Aus- und Unfällen erstellt.

Die 6 Bs für entspanntes Fahrvergnügen:

-Bremsen – ist die Bremsflüssigkeit in Ordnung und passt der Füllstand? Bei der Gelegenheit sollten auch alle anderen Flüssigkeiten kontrolliert werden (Öl, Hydraulik). Sind die Schläuche dicht? Stimmt die Bremskraft?

-Beleuchtung – sind die Leuchtmittel ok? Alle Leitungen ohne Mängel?

-Bereifung – Profiltiefe, Luftdruck, Ventilkappen gehören unter die Lupe genommen!

-Body Safety – bei einem Sturz schützt keine Karosserie: Vom Helm bis zu den Stiefeln sollte der Körper daher angemessen durch geeignete und gut sitzende Funktionskleidung geschützt sein

-Batteriecheck – eine schwächelnde Batterie ist ein Albtraum. Eine tote Batterie ist ein Super-Gau. An dieser Stelle ein Tipp: Das intelligente Ladegerät YCX1.5 von GS YUASA optimiert den Batteriepflegeprozess durch einen vollautomatischen 7-stufigen Lade- und Wartungsprozess

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

