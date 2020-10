Klare Fokussierung auf

Getriebe- und Maschinenbau, Werkzeugfomenbau und Medizintechnik

Neues aus dem Precision-Valley Wellendingen

Mit german precisioneering und eigenem EXPRESS-SERVICE erfolgreich gegen die Krise.

Auch in Baden-WĂĽrttemberg wird derzeit oft von den Schwierigkeiten des Technologiewandels gesprochen. Bei der SCHAUBER GMBH NICHT! Das Unternehmen aus Wellendingen mit derzeit 25 Mitarbeitern hat die Herausforderungen angenommen und positioniert sich entgegen dem Trend neu. Man investiert zugleich in Vertrieb und Marketing.

Neu der Schauber-Express-Service:

Präzisions- Lohnfertigung in Rekordzeit.

“Die Zerspanungsindustrie steht vor einer Zeitenwende. Unsere Kunden verlangen im Moment fĂĽr ihre Lohnarbeit höchste Geschwindigkeit, Flexibilität, Qualität und Präzision, gleichzeitig, aber kleine StĂĽckzahlen und niedrige Preise. DafĂĽr gibt es bei Schauber

den Express-Service. “Wir liefern German Precisioneering mit Leidenschaft und in Rekordgeschwindigkeit” so Thomas Schauber, geschäftsfĂĽhrender Gesellschafter.

Für viele Unternehmen ist die Abkehr von der Großserie nicht so einfach möglich.

Wir haben uns bereits vor einigen Jahren davon verabschiedet und dafĂĽr in einen

modernen Maschinenpark investiert.

Wenn es sein muss werden einzelne Fertigungsschritte innerhalb von

25 Stunden gefertigt und geliefert.”

Wir nennen das: Präzisions-Komplettfertigung in Rekordzeit. Das macht fast kein anderes Unternehmen in unserer Branche.”

Schauber fokussiert sich auf das Thema Präzisionsarbeit für den Maschinen und Werkzeugbau, die Medizin und Chirurgie Technik sowie Umwelttechnologie. Die Kunden wissen, dass sie hier mit weniger Aufwand Ihre Bauteile in perfekte Lösungen umsetzt gekommen. Ganz gleich, ob kleinste Losgröße oder Serienproduktion: Schauber garantiert höchste Wirtschaftlichkeit, überragende Variantenvielfalt und zuverlässige Lieferung. Jederzeit abrufbar.

Der Premiumspezialist für Schneckenradsätze und

Getriebekomponenten startet Marktoffensive

Ein respektabler Wurf mit internationaler Durchschlagskraft gelang mit der Registrierung der Wortmarke “German Precisioneering. Mit dieser rechtlich geschĂĽtzten Aussage kann der schwäbische Schneckenrad-Spezialist auch international punkten. Hinzu kommt noch die Unabhängigkeit vom reinen Automotive Markt.

Die Fokussierung auf das Thema Präzisionsarbeit für den Maschinen und Werkzeugbau, die Medizin und Chirurgie Technik sowie Umwelttechnologie, bringt dem Präzisionsunternehmen zusätzliche Kunden und damit Sicherheit. Dabei hilft der gute Ruf, dass man im Precision-Valley / Wellendingen mit weniger Aufwand die Bauteile in perfekte Lösungen umsetzt.

Ganz gleich, ob kleinste Losgröße oder Serienproduktion: Man garantiert höchste Wirtschaftlichkeit, überragende Variantenvielfalt und zuverlässige Lieferung.

Jederzeit abrufbar.

Trotz aktueller Kurzarbeitszeitausweitung in Baden-WĂĽrttemberg:

Installation des neuen Express-Service

Auf die Frage wieso man gerade jetzt , während sich bei anderen Unternehmen die Kurzarbeit ausbreitet den neuen Express-Service implementiert hat, antwortet

Thomas Schauber: “Die Zerspanungsindustrie steht vor einer Zeitenwende.

Unsere Kunden verlangen im Moment für ihre Lohnarbeit höchste Flexibilität, Qualität und Präzision und vor allem höchste Geschwindigkeit.

Wir können in Rekord Geschwindigkeit liefern.

Klare Fokussierung auf klare Zielgruppen:

Getriebe- und Maschinenbau, Werkzeug-Fomenbau, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie in dem stetig wachsenden Umwelttechnologie Markt

Als Nischen-Spezialist hat sich Schauber nicht nur national, sondern auch international spezialisiert und aufgestellt. Es werden Kunden in Deutschland, Frankreich, Ă–sterreich, der Schweiz, Polen und Tschechien beliefert.

Durch das neue Geschäftsfeld “Beratung, wird der Fertigungsprozess des Kunden wesentlich effektiver und effizienter gestaltet. Mit diesem eigenen Know-how positioniert sich der Familienbetrieb noch stärker als Dienstleister

Das Unternehmen wurde 1955 in Wellendingen, Baden-Württemberg, von Manfred Schauber gegründet. Seit dem 01. August 2001 wird es von seinen Söhnen Thomas und Heinz Schauber geleitet.

Schauber fokussiert sich auf das Thema Präzisionsarbeit fĂĽr den Maschinen und Werkzeugbau, die Medizin und Chirurgie Technik sowie Umwelttechnologie. Klare Mission: Präzision mit weniger Aufwand Ihre Bauteile in perfekte Lösungen umsetzten . Ganz gleich, ob kleinste Losgröße oder Serienproduktion: Schauber garantiert höchste Wirtschaftlichkeit, ĂĽberragende Variantenvielfalt und zuverlässige Lieferung. Jederzeit abrufbar. Ein respektabler Wurf mit internationaler Durchschlagskraft gelang mit der Registrierung der Wortmarke “German Precisioneering.

