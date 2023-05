Mit geförderter Weiterbildung zu mehr Digitalisierung

Weiterbildungsverbund Common Swift Hamburg informiert über den aktuellen Stand des Förderprojekts

Hamburg, 11.05.2023

Weiterbildung als erfolgreichen Verstärker bei der digitalen Transformation von KMU zu etablieren, ist eins der erklärten Ziele des Weiterbildungsverbunds Common Swift. Dazu haben sich unterschiedliche Projektpartner zusammengefunden, um gemeinsam in den nächsten Jahren an dieser Aufgabenstellung zu arbeiten. Der Projektzeitraum ist bis Mitte 2024 ausgelegt und bis dahin soll viel passieren: Neben verschiedenen Veranstaltungen in Hamburg wird es Lernmodule geben, die für unterschiedliche Branchen und Problemstellungen von Weiterbildungsexpert*innen ausgearbeitet werden. Alle interessierte KMU sind herzlich eingeladen, sich im Rahmen einer individuellen, kostenlosen Beratung einen Fahrplan erstellen zu lassen.

Bei der Veranstaltung What’s next am 11.05.2023 kamen alle Projektpartner und interessierte KMU im eeden in Hamburg zusammen, um über den aktuellen Stand des Projekts zu informieren.

Mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wurde Spaß, Bildung und das Projektziel von COMMON SWIFT vereint. Ines Timm von Maersk berichtete in ihrer Keynote, wie mit der richtigen Kommunikationsstrategie die Transformation gelingt und was KMU aus ihrer Erfahrung beim Konzern lernen kann. Weiter ging es mit der Steifen Brise und Andreas Weinert von der KFZ-Innung, beides Kunden von Common Swift, die über ihre Beratungserfahrung berichteten und einen Einblick in den Stand der eigenen Transformation gaben.

Dann wurde es besonders: Die Improvisationskünstler Nele und Jannis Kaffka hebten die Veranstaltung inhaltlich auf eine neue Ebene und verarbeiteten ihre Eindrücke in ein paar eindrucksvollen Songs aus unterschiedlichen Genres, die das Publikum begeisterten.

Die nächste Veranstaltung wird dann am Projektende stattfinden. Aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite von Common Swift oder auf der Linkedin Seite.

Über Common Swift – Der Weiterbildungsverbund für digitalen Strukturwandel von KMU

Common Swift begleitet Sie als kleines oder mittleres Unternehmen kostenfrei auf Ihrem individuellen Weg in die Digitalisierung. Dazu entwickeln wir zusammen mit Ihnen und Ihren Mitarbeiter:innen die passenden Möglichkeiten. Schritt für Schritt wird Ihre digitale Transformation von allen Beteiligten gemeistert und gemeinsam gewinnbringend in Ihrem Unternehmen umgesetzt.

