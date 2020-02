Mit frischen Farben in den Frühling – neue Wohnideen

Wohnen und Dekorieren für Ostern und den Frühlingsanfang

Frische Farben vertreiben die Tristesse beim Wohnen und machen gute Laune und Lust auf Frühling. Neue Ideen zum Dekorieren und Einrichten für drinnen und draußen sind jetzt gefragt. Hier von uns einige Inspirationen für schönes Wohnen:

Draußen sind die Schneeglöckchen schon verblüht und die Narzissen sind ein ganzes Stück gewachsen. Pflanzen sind ein großes Spielfeld beim Einrichten und Dekorieren. Die bunten Primeln in den Töpfen sind auf Terrasse und Balkon oder vor der Haustür ein bunter Augenschmaus und halten die noch kalten Temperaturen aus. Sie sollten draußen im Kalten stehen, dann wachsen sie am besten. Der Besuch im Baumarkt und der Kauf von Frühlingspflanzen sind obligatorisch – neben Primeln sind das Hyazinthen, für drinnen auch Azaleen und immer noch Alpenveilchen. In der Palette der Dekorationsartikel gibt es für die Jahreszeit Pflanztöpfe mit aufgedruckten Frühlings- oder Sommermotiven. Auch der Kauf eines Blumenstraußes aus Narzissen, Tulpen oder Freesien bringt Frühlingsfreude. Freesien bringen den Frühlingsduft ins Haus und sind wundervoll zum Dekorieren geeignet.

Auf Terrasse und Balkon können jetzt wieder verschiedene Dekorationsobjekte aufgestellt werden und mit LED-Lichtern bestückte Laternen.

Wie sieht es im Haus aus? Welche Dekoration ist zu empfehlen? Eine gute Idee und gleichzeitig zeitlose Dekoration sind immer Vogelkäfige, die man sehr gut mit mehreren dicken Kerzen füllen kann, mit kleinen Grünpflanzen oder mit Deko-Kugeln. Der Vielfalt an Varianten sind hier keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie ihre Fantasie spielen.

Vielfältige Effekte erreicht man mit den Wechsel der Heimtextilien nach den Jahreszeiten. Sind es im Winter eher gedeckte Farben, kommen jetzt frisch fröhliche oder pastellige Farben zum Einsatz. Die Muster bestehen aus zarten Blumenmotiven oder Darstellungen von Schmetterlingen. Besonders schön sind zarte Stickereien oder besonders hochwertige Stoffe wie Organza, Jacquard und Gobelin. Auswechseln kann man die ganze Heimtextilien-Palette – also Tischläufer, Deko-Kissen, Plaids und Platzsets.

Bis Ostern sind es nur noch wenige Wochen und so kann man sich jetzt mit entsprechender Dekoration darauf einstimmen. An der Tür macht sich ein Osterkranz mit Deko-Eiern gut und auf dem Regal oder Tisch ansprechende Osterhasen-Figuren wahlweise in Silber, Wei? puristisch oder mit Ostereiern in Pastellfarben.

Haben wir Ihre Kreativität geweckt? Versuchen Sie es selbst – mit frischen Farben, schönen Dekorationsobjekten und Heimtextilien entsteht neue Lebensfreude und ein besseres Wohngefühl.

