Mit FREE NOW sicher und mobil durch die Stadt

Kunden profitieren von vielfältigen und vergünstigten Mobilitätsangeboten während des Lockdowns

Hamburg, 04. November 2020 – Die Corona Pandemie hält Deutschland weiter in Atem. Die Menschen sind seit dieser Woche wieder verstärkt aufgefordert, Kontakte zu reduzieren, Abstand zu halten und möglichst zu Hause zu bleiben. Mobilitätsanbieter FREE NOW möchte allen Kunden, die in dieser Zeit dennoch unterwegs sein müssen, eine Vielfalt sicherer Optionen für ihren täglichen Mobilitätsbedarf anbieten. Ab sofort können Nutzer in Berlin, Hamburg und München das E-Scooter-, E-Bike-, E-Roller- und Carsharing-Angebot über die FREE NOW App vergünstigt buchen und so unter Einhaltung der empfohlenen Kontaktbeschränkungen optimal ihr Ziel erreichen. Bei allen Zweirad-Buchungen spart jeder Kunde zehnmal den Grundpreis, auf die ersten vier Carsharing-Buchungen gibt FREE NOW jedem Kunden in den nächsten Wochen 50 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt zunächst bis zum 30.11.2020.

Kontaktlos von A nach B

Nicht nur mit den neuen Micromobility-Angeboten und der integrierten Carsharing-Option fahren Kunden sicher und vor allem individuell von A nach B, FREE NOW garantiert auch bei den Services Taxi und Ride weiterhin eine hohes Maß an Sicherheit: “Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Fahrgäste ist uns ein extrem hohes Anliegen. Mit unseren neu integrierten Services bieten wir allen Kunden die Möglichkeit, ihr Ziel individuell und möglichst kontaktlos zu erreichen. Natürlich folgen wir aber auch bei unseren Services Taxi und Mietwagen mit Chauffeur hohen Sicherheits- und Hygienestandards. Die Fahrzeuge unserer angeschlossenen Fahrer sind nahezu flächendeckend mit Trennwänden ausgestattet und werden regelmäßig gereinigt. Außerdem empfehlen wir allen Fahrern zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen,” sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW. Mönch appelliert aber auch an die Fahrgäste, sich an die geltenden Auflagen und Empfeh-lungen zu halten: “Zum Schutz der Fahrer bitten wir unsere Kunden, bei jeder Fahrt auf der Rückbank des Fahrzeuges Platz zu nehmen. Das Tragen eines Mundschutzes ist für Fahrgäste verpflichtend, Abstände sollten in jedem Fall eingehalten und die Fahrt per App bezahlt werden. Nur mit einem respektvollen Miteinander können wir einen Beitrag dazu leisten, die steigenden Infektionszahlen wieder ein Stück weit zu reduzieren.”

Die Angebote zusammengefasst:

Für die sichere und individuelle Fahrt von A nach B entfällt ab sofort die Grundgebühr bei allen E-Scooter-, E-Bike- und E-Roller-Angeboten. Die Aktion gilt pro Kunde für die ersten zehn Buchungen der Services Voi, BOND und emmy. Bei einer MILES Buchung über die FREE NOW App sparen Nutzer bei insgesamt vier Fahrten 50 Prozent des Fahrpreises. Das Angebot ist ab sofort in Hamburg, Berlin und München live und wird aktiviert, sobald der Kunde einen der nachfolgenden Codes in seinem Konto hinterlegt:

-free2move.hh

-free2move.muc

-free2move.ber

Wer lieber ein klassisches Taxi oder einen Mietwagen mit Chauffeur für seine Fahrt nutzen möchte, kann sich mit der Buchungsoption “Screen” in allen deutschen Großstädten gezielt ein Fahrzeug mit Trennwand über die FREE NOW App bestellen.

Mehr Informationen auf: https://free-now.com/de/covid-19/

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von Daimler und BMW. Neben dem Ride-Hailing-Service bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility und Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte), Beat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt), Kapten (ein europäischer Markt) und hive (drei europäische Märkte). Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateinamerika. Insgesamt beschäftigt die FREE NOW Gruppe mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

