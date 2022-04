Mit Experian AI:drian wird Betrugsprävention vom Türsteher zum Umsatzbringer

Neues Zeitalter in der Betrugsprävention

Baden-Baden, 19. April 2022 – Der Informationsdienstleister Experian bringt die neue Betrugspräventionslösung AI:drian auf den Markt. Die Lösung kann bis zu 99,9 Prozent aller Transaktionen treffsicher einschätzen und Betrug somit zuverlässig herausfiltern. So senkt sie die Anzahl der fälschlich als betrügerisch identifizierten Transaktionen („False-Positive-Rate“) drastisch und kann den Umsatz damit um bis zu 15% steigern. Herzstück der neuen Lösung ist die Machine-Learning-Komponente „Transaction Miner“. Experian AI:drian wurde in Deutschland entwickelt und ist ab sofort in der gesamten DACH-Region verfügbar.

Betrugsprävention ist traditionell ein Balanceakt zwischen der Abwehr tatsächlicher Betrüger und der Annahme guter Kunden. Bisherige Systeme zur Betrugsprävention agieren dabei als Türsteher, die lieber einen realen Kunden zu viel abweisen, als Betrüger passieren zu lassen. Mit einer entsprechend hohen False-Positive-Rate haben alle Unternehmen zu kämpfen, die online Geschäfte treiben, zumal digitaler Betrug stets komplexer wird. Die Umsatzausfälle aufgrund von False Positives können schmerzhafte Ausmaße annehmen. Laut Payment-Beratung CMSPI lagen 2020 die Umsatzverluste durch gezielten Kartenbetrug in Europa bei etwa 2 Milliarden Euro, die Verluste durch False Positives hingegen bei rund 23 Milliarden Euro. Indem AI:drian die False Positives signifikant reduziert, verwandelt sich also die Rolle der Betrugsprävention vom Türsteher zum Umsatzbringer.

Das Beispiel eines Pilot-Kunden aus der E-Commerce-Branche verdeutlicht, wie signifikant die Rollenverschiebung ist: AI:drian konnte die False-Positive-Rate um 60 Prozent senken. 99,9 Prozent der Transaktionen, die das Machine-Learning-Tool aufgrund seines Trainings als legitim identifizierte, waren nicht betrügerisch und wurden entsprechend nicht abgelehnt. Statt monatlich rund 7000 Bestellanfragen mussten nur noch 300 manuell geprüft werden – eine Arbeitserleichterung um mehr als 95 Prozent!

„Es ist selten, dass man einen echten Paradigmenwechsel und den Start einer neuen Ära ankündigen kann, wie uns das mit AI:drian gelungen ist“, kommentiert Martina Neumayr, Senior Vice President Credit Risk & Fraud Services bei Experian DACH. „Ich bin extrem stolz auf das gesamte Team, das AI:drian entwickelt hat, und zuversichtlich, dass die neue Lösung für uns und unsere Kunden zu einem großen Erfolg auf dem DACH-Markt und darüber hinaus wird.“

Experian AI:drian kann gewinnbringend nicht nur im E-Commerce, sondern auch in anderen Branchen eingesetzt werden. So steht die Senkung der operativen Kosten in der Telekommunikationsbranche ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Gerade bei hoher Nachfrage, wenn zum Beispiel ein neues begehrtes Smartphone auf den Markt kommt, sind die internen Aufwände für die Betrugsprävention enorm, und mit der Prüfung von Vertragsabschlüssen oder Ratenzahlungen für neue Endgeräte sind die Mitarbeiter in der Betrugsabteilung („Fraud Agents“) stark belastet. Weil das Machine-Learning-Modell Vertragsanfragen intelligent, zuverlässig und treffsicher bewertet, müssen 99,4 Prozent der vom Modell angenommenen Transaktionen nicht in die letzte Mahnstufe oder den Inkassoprozess übergeben werden.

Auch in der Payment-Branche definiert AI:drian Betrugsprävention neu. Allzu häufig scheitert der erfolgreiche Bestellabschluss beim Online-Kauf an einem strengen, konservativ ausgesteuerten Regelwerk, das Kunden fälschlicherweise ablehnt. Das beschert beiden Seiten Verluste: einerseits dem Online-Händler, der seine Ware nicht verkaufen kann, andererseits dem Payment-Anbieter, dem mit jeder nicht erfolgten Transaktion der entsprechende Umsatz entgeht. AI:drian bewertet Transaktionen treffsicher. Interne Ressourcen werden gespart, da AI:drian jeden Fall automatisch kategorisiert: annehmen, ablehnen oder prüfen. Die Erfolgsquote liegt bei bis zu 99,9 Prozent, sodass der Aufwand für manuelle Nachprüfungen deutlich gesenkt wird.

Technische Details

-Eine zentrale Cloud-Plattform: Alle Informationen und Daten werden in einem System zusammengeführt, in das Zusatzinformationen und neue Datenpunkte jederzeit eingespeist werden können. Des Weiteren können Drittsysteme auf einfache Weise durch einen Push-Mechanismus mit den Resultaten der verarbeiteten Daten gefüttert werden.

-Modularer Aufbau: Durch die Kombination der Komponenten Case Management, Rule Engine, Device Intelligence und Transaction Miner lässt sich die Lösung passgenau auf die Bedürfnisse der Kunden abstimmen.

-Moderne Schnittstellen: Die Kommunikation mit dem AI:drian-System erfolgt über REST-Schnittstellen nahezu in Echtzeit.

-Höchste Datensicherheit: das Hosting für die Bare-Metal-Cloud-Plattform findet in Deutschland statt.

-International erweiterbar: Dank horizontal skalierbarer Datenbank-Technologie ist ein beliebig großes Transaktionsvolumen in nur einer Instanz möglich.

-Schnelle Implementierung: Experian implementiert AI:drian in weniger als vier Wochen, auch in bestehende Systeme.

-Programmiersprachen: GO, React, Python, NodeJS.

Über Experian DACH

Experian ist weltweiter Marktführer für Informations und IT-Dienstleistungen. Experian hilft seinen Kunden, Daten selbstbewusst zu nutzen. Experian unterstützt Privatpersonen dabei, die Kontrolle über ihre finanziellen Angelegenheiten zu erlangen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten. Unternehmen unterstützt Experian dabei, smarte, wachstumsfördernde Entscheidungen zu treffen. Kreditnehmer begleitet das Unternehmen beim verantwortungsbewussten Umgang mit Krediten. Organisationen erhalten das nötige Handwerkszeug, um sich gegen Identitäts-Fraud und Kriminalität zu schützen. 2020 hat das Unternehmen einen Mehrheitsanteil an dem Geschäftsbereich Risk Management von Arvato Financial Solutions erworben und so Experian DACH als führenden Dienstleister der Region für Risiko-, Fraud- und Identitäts-Management neu etabliert.

Experian DACH bietet Unternehmen aller Größen und Branchen, wie E-Commerce-Betreibern, Versicherungen, Finanzdienstleistern und Telekommunikationsunternehmen die jeweils beste Basis für ihr Risiko-, Fraud- und Identitäts-Management. Bei Bedarf entwickelt Experian DACH maßgeschneiderte, unternehmensspezifische Lösungen, insbesondere für Großkunden. Experian beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter in 44 Ländern. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologien, Innovationen und Mitarbeiter, um Kunden den bestmöglichen Output zu liefern. Experian wird an der Londoner Börse (EXPN) geführt und ist fester Bestandteil des FTSE-100-Index.

Weitere Informationen finden sich auf www.experian.de/, www.experian.at, www.experian.ch

Firmenkontakt

Experian

Marcus Birke

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 89 800 908 – 14

marcus.birke@axicom.com

https://www.experian.de/

Pressekontakt

AxiCom GmbH

Marcus Birke

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 89 800 908 – 14

marcus.birke@axicom.com

https://axicom.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.