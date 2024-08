Mit enviaM und MITGAS machen Kunden beste Erfahrungen

Aus Kundensicht sind enviaM und MITGAS als Energiedienstleister die erste Wahl in ihrem jeweiligen Branchenumfeld. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Beste Dienstleister 2024“, die ServiceValue in Kooperation mit dem Handelsblatt durchgeführt hat. Im Ranking der

regionalen Stromversorger erreicht enviaM die Top-Platzierung, während MITGAS unter den regionalen Gasversorgern an der Spitze steht. Das Handelsblatt hebt in einem Bericht zur Studie die Verständlichkeit der MITGAS-Tarife hervor: Der regionale Gasversorger erläutere auf seiner Webseite Begriffe und Bausteine der Gasrechnung detailliert, wodurch die Tarife für Verbraucher an Attraktivität gewinnen.

Insgesamt umfasst die Kundenbefragung mehr als 46.000 Verbraucherurteile zu 287 Dienstleistern aus 23 Kategorien. Als Bewertungsgrundlage dienten Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den letzten 24 Monaten. Zur Auswahl standen abgestufte Antworten, die von „der beste Anbieter“ bis „nicht gut oder gar besser“ reichten. Unter Berücksichtigung der Bekanntheit eines Unternehmens entschied schließlich die höchste Anzahl bestmöglicher Bewertungen, welcher Anbieter als Branchensieger hervorgeht. Bei der Auswertung konnten sich enviaM und MITGAS in ihren Kategorien erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Alle Ergebnisse der Studie „Beste Dienstleister 2024“ wurden im Handelsblatt am 20.08.2024 veröffentlicht und sind ebenfalls online einsehbar.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

