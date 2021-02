Mit einem starken Partner durch schwere Zeiten

Mobile Luftreinigungsanlagen individuell und kompetent geplant.

Unser privates und öffentliches Leben wird immer noch stark von der Pandemie und ihren Entwicklungen beeinflusst. Harte Maßnahmen sind getroffen worden und doch kann man nicht immer 100% zu Hause bleiben. Damit bleibt ein Ansteckungsrisiko durch Aerosolwolken in öffentlichen Räumen oder an Arbeitsplätzen, die Home Office nicht erlauben. Lüften und AHA-Regeln sind dabei grundlegend zum Schutz aller Anwesenden, jedoch nicht überall und jederzeit uneingeschränkt möglich.

“An diesem Punkt setzen Luftreinigungsgeräte an. Sie saugen die Raumluft an, leiten sie durch Filter und stoßen die nun keimreduzierte Luft wieder in den Raum aus. Was einfach klingt, erfordert eine individuelle Abstimmung und professionelle Geräte, um wirksam zu sein. Geräteleistung, Raumgröße, Filtertyp, Belegungsdichte sowie die Positionierung der Luftströme der Geräte müssen richtig eingestellt, regelmäßig überprüft und gewartet werden.” berichtet Mario Oberschmid, einer der Geschäftsführer der Tronex GmbH.

Wer Tronex kennt, weiß bereits, dass der Umgang mit Keim belasteter Luft für das Unternehmen und seine Mitarbeiter bereits bekannt und geübt ist. Langjährige Praxis in der Sanierung von Schimmelbefällen in öffentlichen Gebäuden, oft mit hohen Hygienestandards wie beispielsweise in Gesundheitseinrichtungen, ermöglichen es unseren Kunden jetzt auf diese Erfahrungen zurückzugreifen. Sie können nun Luftreinigungsanlagen installieren zu lassen, die individuell an die Anforderungen angepasst sind und konstant durch erfahrenes Personal betreut werden. So ist u.a. der Zeit- und Kostenaufwand für den Kunden geringer und ein hygienisches Handling und sichere Entsorgung der Filtermedien gewährleistet.

“Wir hätten nie gedacht, dass unsere Erfahrungen aus der Sanierung von Schimmel- und Wasserschäden einmal in einer Pandemie benötigt werden. Jetzt sind wir froh darum und dankbar, dass unsere Mitarbeiter engagiert und kreativ Lösungen schaffen.”, stellt Mario Oberschmid fest.

Gerade für öffentliche Gebäude und Institutionen, wo eine Vielzahl unterschiedlichster Menschen zusammen treffen, ist eine individuelle Planung der Schlüsselfaktor zur Keim- und Virusreduktion. Das technische Team des Unternehmens prüft die Gegebenheiten vor Ort und plant darauf die Anlagen. So ist auch eine realistische Kostenschätzung möglich. “Die Pandemie belastet die Geldbeutel der Einrichtungen ohnehin schon schwer.”, bemerkt der technische Leiter, Thorsten Seitz. ” Wir achten darauf, dass nicht nur alle Anforderungen erfüllt werden, sondern auch die Kosten im verträglichen Rahmen bleiben und wir weiterhin unserem Grundsatz des partnerschaftlichen Arbeitens treu bleiben.”

Ein Großteil der Luft, die wir jeden Tag einatmen ist Raumluft. In der mobilen Raumluftreinigung werden neben Aerosolen auch Schwebstoffe, toxische Stäube und andere Keime in den H14-Filtern abgeschieden, also gebunden. Der Wirkungsgrad von 99,995% ist hier sehr effektiv. Damit reduziert sich die generelle Belastung auf die Gesundheit. Ein Faktor, der bei konstant hohen Infektionszahlen, nicht unerheblich ist und uns bei der Rückkehr in einen normaleren Alltag helfen kann.

Fragen zu den mobilen Luftreinigungsanlagen, den Möglichkeiten und Kosten beantwortet das Team der Tronex GmbH gerne und steht mit langjähriger Erfahrung zur Seite.

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. “Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus”, betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

