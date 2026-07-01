Mit eigenem Führungsnachwuchs Wachstum nachhaltig gestalten

Schwalbach, 1. Juli 2026 – Nachhaltiges Wachstum braucht mehr als neue Kunden und neue Mitarbeitende. Es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitgestalten. Deshalb setzt die abresa GmbH auf den gezielten Aufbau eigener Führungskräfte. Mit dem unternehmensintern entwickelten Programm „7×7×7“ bereitet das HCM-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen derzeit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf zukünftige Führungsaufgaben vor.

Das Programm ist Teil der langfristigen Unternehmensstrategie. Ziel ist es, Führungsverantwortung frühzeitig zu entwickeln und künftige Führungs-positionen möglichst aus den eigenen Reihen zu besetzen.

„Wir wollen Verantwortung nicht kurzfristig besetzen, sondern Menschen frühzeitig auf diese Aufgabe vorbereiten. Führung ist für uns kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer kontinuierlichen Personal-entwicklung“, erklärt Rainer Geiben, Mitbegründer und Mitgesellschafter der abresa GmbH. „Dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen freiwillig beteiligt haben, zeigt, wie groß die Bereitschaft ist, unser Unternehmen aktiv mitzugestalten.“

Führung, die zur Unternehmenskultur passt

Das eigens entwickelte Programm verbindet Workshops, individuelles Coaching und praxisnahe Entwicklungsmaßnahmen. Im Mittelpunkt stehen weniger klassische Managementmethoden als vielmehr Führungs-verständnis, Kommunikation, Verantwortung und die Unternehmenskultur von abresa.

„Wir wollten bewusst kein Standardprogramm einkaufen, sondern ein Konzept entwickeln, das zu unserem Unternehmen passt. Gute Führung bedeutet für uns, Orientierung zu geben, Verantwortung zu übernehmen und unsere Werte vorzuleben“, so Geiben.

Für abresa ist „7×7×7“ weit mehr als eine Personalentwicklungsmaßnahme. Das Programm schafft die Grundlage dafür, das weitere Unternehmens-wachstum strategisch zu begleiten und Führungsverantwortung nachhaltig aus den eigenen Reihen aufzubauen.

Die abresa GmbH mit Sitz in Schwalbach ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption und Beratung über die Realisierung bis hin zur Integration maßgeschneiderter SAP-Lösungen.

Gegründet im Jahr 2004 beschäftigt abresa heute rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Duderstadt und Gmund bei München. Im ersten Quartal 2026 wird es mit Hamburg einen weiteren Standort geben. Viele Beraterinnen und Berater verfügen über langjährige Erfahrung in leitenden HR-Funktionen, etwa als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung.

Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobilindustrie und Chemie.

abresa ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners sowie SAP-Silber-Partner. Zudem ist das Unternehmen nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung nach IDW PS 951 ist abgeschlossen. Im August 2024 erhielt abresa das EcoVadis-Zertifikat in Silber. Bereits im Februar 2024 wurde ein Steering Committee zur Einführung von ISO 27001 gegründet, die erste Zertifizierung erfolgte im 1. Quartal 2025.

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