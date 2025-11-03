Mit durchdachten Weihnachtsgeschenken Kunden begeistern

Brandible zeigt, worauf es ankommt

Die Adventszeit rückt näher – und mit ihr die alljährliche Frage für Unternehmen: Wie bedanken wir uns bei unseren Kunden für die erfolgreiche Zusammenarbeit? Der Dresdner Werbeartikel-Spezialist Brandible gibt Tipps, wie Firmen mit passenden Weihnachtsgeschenken echte Wertschätzung zeigen und nachhaltig in Erinnerung bleiben.

„Ein gelungenes Weihnachtsgeschenk ist weit mehr als eine nette Geste.“ sagt Danilo Schmidt, einer der Geschäftsführer von Brandible. „Es stärkt die emotionale Bindung, vermittelt Anerkennung und zeigt, dass ein Unternehmen seine Geschäftsbeziehungen wirklich schätzt.“

Weihnachtsgeschenke mit Konzept statt Zufall

Ob kulinarische Präsente, nützliche Alltagsbegleiter oder nachhaltige Give-aways – entscheidend ist die Idee dahinter. Laut Brandible sollten Unternehmen bei der Auswahl ihrer Kundengeschenke auf Qualität, Zweckmäßigkeit und Authentizität achten. Denn: Ein liebloses oder unpassendes Präsent kann mehr schaden als nützen.

Beliebte Kategorien für Firmenweihnachtsgeschenke sind:

-Kulinarische Klassiker: Edle Pralinen mit Logo, regionale Spezialitäten wie Stollen mit Firmenlogo oder nachhaltige Geschenkkörbe

-Nützliche Werbeartikel: Hochwertige Notizbücher, elegante Stifte oder Powerbanks mit dezenter Logoprägung

-Nachhaltige Alternativen: Wiederverwendbare Trinkflaschen, recycelte Materialien oder Pflanzsets

-Kreative Erlebnisse: Gutscheine, Spenden oder individuell ausgewählte Geschenke mit persönlichem Bezug

Nachhaltigkeit liegt im Trend

Immer mehr Unternehmen setzen laut Brandible auf umweltfreundliche und fair produzierte Geschenke. Das stärkt nicht nur das Markenimage, sondern spiegelt auch gesellschaftliche Verantwortung wider. Produkte aus Recyclingmaterialien, Bio-Geschenkkörbe oder Fair-Trade-Artikel kommen besonders gut an.

Worauf Unternehmen achten sollten

Neben Kreativität spielt auch das richtige Maß eine Rolle. „Geschenke müssen zum Empfänger, zum Budget und zu möglichen Compliance-Richtlinien passen“, betont Danilo Schmidt. Als Faustregel gilt: Der Wert sollte etwa zwischen 35 und 50 Euro liegen. Ebenso wichtig: Eine persönliche Grußkarte und eine ansprechende Verpackung, idealerweise mit handschriftlicher Note.

Fazit: Persönlich, hochwertig, nachhaltig

Ob klassisch oder originell – das perfekte Kundengeschenk spiegelt immer die Werte des Unternehmens wider. Wer frühzeitig plant, auf Qualität achtet und eine persönliche Note einbringt, zeigt echte Wertschätzung und stärkt die Geschäftsbeziehung fürs kommende Jahr.

Brandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Produkte, von klassischen Werbeartikeln über Kleidung bis hin zu Werbetechnik, Druckprodukten und Verpackungen. Seit 2007 bietet Brandible branchenerfahrenen Kundenservice, fachliche Beratung zum strategischen Einsatz der Werbemittel sowie Sonderanfertigungen von Werbeartikeln.

