Mit diesen Tipps bleiben Tulpen länger frisch

Frühlingsboten

Frühjahrsboten par excellence sind Tulpen in all ihrer Pracht. Sie gehören zu den variantenreichsten Blumen der Welt. Kaum eine Blütenfarbe, die man bei den Zwiebelgewächsen nicht finden kann. Von zarten Pastellnuancen über kräftige Rot- und Gelbtöne bis Dunkelviolett reicht die Palette. Einige Tulpensorten zeigen sich sogar mehrfarbig. Selbst bei der Form der Blütenkelche gibt es große Unterschiede. Neben eiförmigen „einfachen“ Tulpen gibt es welche, bei denen die Blütenblätter nach oben spitz zulaufen, tief eingeschnitten sind oder wie ausgefranst wirken. Und manche kann man als Laie mit Pfingstrosen verwechseln. Ob du dich in einem Tulpenstrauß auf eine einzige Sorte oder Farbe beschränkst oder verschiedene miteinander kombinierst, ist reine Geschmackssache. Damit du möglichst lange Freude an den Frühlingsboten hast, habt PlusPerfekt – Magazin für Mode in Großen Größen, Trends & LifeStyle – die Tulpen-Experten von TPN nach ihren Tipps gefragt.

1. Schon beim Einkauf auf die Frische achten

Der Tulpenbund muss sich fest anfühlen. Die Schnittstellen an den Stängelenden dürfen nicht trocken sein und nicht weiß aussehen. Dann kannst du bedenkenlos zugreifen. Wenn du ganz sicher gehen willst, reib die Blätter und Stängel vorsichtig aneinander. Hörst du dabei ein zartes Quietschen, ist das ein Zeichen für Frische. Am besten sind die Blütenköpfe beim Kauf noch geschlossen, zeigen aber bereits ihre Farbe. Komplett grüne Knospen sind noch sehr unreif und entwickeln sich zuhause in der Vase vielleicht nicht optimal.

Alle sechs Tipps lesen Sie auf PlusPerfekt.de “ Tulpenzeit: 6 Tipps, damit die Frühlingsboten in der Vase lange frisch bleiben“. Viel Spaß beim Lesen!

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: TPN/ibulb