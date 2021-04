Mit der richtigen SEO Agentur profitieren Firmen in Göttingen

Vor allem der unter Druck geratene Einzelhandel kann von der Digitalisierung profitieren

GÖTTINGEN. Eine internationale Forschungsgruppe hat jetzt untersucht, wie der stationäre Einzelhandel von der Digitalisierung profitieren kann. Das Ergebnis der Studie war zu erwarten: Einzelhändler mit Ladengeschäft müssen umdenken. Das Forscherteam um den Göttinger Professor für Interorganisationale Informationssysteme an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen, Manuel Trenz, untersuchte Möglichkeiten von Onlinekanälen. Zwei Wege kann der Handel gehen. Er kann einerseits voll auf E-Commerce setzen und eine Strategie maximaler Reichweite verfolgen. Dieser Weg wird als Multichannel Ansatz bezeichnet. Der Händler kann seinen Onlineshop aber auch als zusätzlichen Vertriebsweg vor Ort betrachten. Hier wird von einem Omnichannel Ansatz gesprochen. In beiden Fällen kommt die Disziplin Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, zum Einsatz.

Ob Multichannel- oder Omnichannel Ansatz – mit SEO punktet der Handel in Göttingen

Einzelhändler, die während des Lockdowns 2020 über einen Onlineshop verfügten, profitierten vom Omnichannel Ansatz. Während Kunden das Ladengeschäft nicht betreten konnten, wurde online bestellt. Die Ware wurde ausgeliefert oder stand zur Abholung bereit. Multichannel Händler indes können die Vorteile von Online- und Offline-Vertriebskanälen voll ausschöpfen. Für SEO Agenturen sind beide Ansätze Internet Ziele, die Realität werden können. Ob Sichtbarkeit in Göttingen und Umgebung, überregional, deutschlandweit oder international. Mit einer individuellen SEO Strategie werden Leistungen im gewünschten Einzugsbereich sichtbar. Die erste Frage eines SEO Experten an seinen Kunden: Wo wollen Sie mit Ihren Leistungen gefunden werden?

SEO Agentur sorgt für Sichtbarkeit in Göttingen in den organischen Suchergebnissen

Online Sichtbarkeit ist gleichbedeutend mit einem herausragend guten Ranking einer Webseite in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing, Yahoo & Co. Wichtig sind die Suchbegriffe, mit denen eine Webseite rankt. Der Erfolg einer SEO Strategie hängt entscheidend von der Keyword Recherche ab. Ein Beispiel: Ein Zahnarzt will in Göttingen schnell gefunden werden, wenn nach “Zahnarzt Göttingen” gesucht wird. Das Internet bietet jedoch auch die Chance, ein Profil zu schaffen. Hier kommen weitere Suchbegriffe ins Spiel, die die Leistung des Zahnarztes beschreiben. Relevanz und Suchvolumen sind wichtige Kriterien bei der Auswahl der richtigen Keywords. “Zahnimplantat”, “Zahnreinigung”, “Zahnersatz” oder “Kieferorthopädie” sind weitere Suchbegriffe, die die Leistung des Zahnarztes besser beschreiben.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen.

