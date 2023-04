In 240 Sekunden brilliert und den internationalen Siegerpreis geholt

Am 13 April 2023 fand der 14. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen statt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern.

Daran haben 125 Teilnehmern aus 13 Ländern teilgenommen, die auf 2 Bühnen gegeneinander angetreten sind. Die Jury, bestehend aus Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Speaker Marcel Heß zu überzeugen hat für Lampenfieber gesorgt.

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Isabelle Daviet aus Ravensburg – Baden-Württemberg mit dem Thema „Mit der Kraft der Gedanken eine Neue Realität kreieren“ teilgenommen. Dabei konnte sie nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern.

In nur 240 Sekunden, zeigte Isabelle Daviet, an Hand von praktischen und einfachen Beispielen, wie es möglich ist mit anderen Gedanken und Verhaltensmustern, im Alltag andere Ergebnisse zu erzeugen und sich bereits nach dem Aufwachen, eine positive Auswirkung auf das Umfeld und den Erlebnissen zu erzielen. Die Interaktion mit dem Publikum zeigte das Interesse, aus dem Hamsterrad der immer wiederkehrenden Situationen entspringen zu wollen, worauf Frau Daviet in der kurzen Zeit, die vorgegeben war, eingegangen ist und für Standing Ovation geführt hat. Sie konnte die Jury begeistern und den Excellence Award mit nach Hause nehmen.

Persönliches Wachstum und Weiterentwicklung mit der Kraft der Gedanken und Emotionen

Feel Free

Isabelle Daviet

Wolpertswender Strasse 8/b

88273 Fronreute

01717021770



http://www.bewusst-frei-sein.de

Feel Free

Isabelle Daviet

Wolpertswender Strasse 8/b

88273 Fronreute

0171



http://www.bewusst-frei-sein.de

Bildquelle: @Christina Pörsch