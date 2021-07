Mit dem Taxi von Baden-Baden in den Nationalpark Schwarzwald

Frei und selbstbestimmt mit dem Taxi von Baden-Baden aus die Region erkunden

BADEN-BADEN. Sieben Jahre nach Gründung des Nationalparks Schwarzwald kann der erste Nationalpark in Baden-Württemberg auf eine eigene Struktur samt Programm und Einrichtungen blicken. Im südwestdeutschen Bundesland ist der Nationalpark zunehmend ein Besuchermagnet. Tagestouristen, Urlauber steuern den Schwarzwald gezielt an. Das Programm reicht von geführten Wandungen im Nationalpark, Entdeckertouren für Kinder bis hin zu kulinarischen Highlights bei den Nationalpark Wirten. Die Gesamtfläche des Nationalparks beträgt rund 6.000 Hektar. Hier gibt es viel zu entdecken. Das kürzlich eröffnete Besucherzentrum Nationalpark Schwarzwald auf dem Ruhestein lockt mit einer außergewöhnlichen Architektur und vielversprechendem Angebot.

Von Baden-Baden aus mit dem Taxi über die B500 den Schwarzwald erkunden

Gut erreichbar sind alle Attraktionen über die B500, die in Baden-Baden von der Autobahn A5 kommend beginnt. Ohnehin ist die Stadt Baden-Baden ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region. Vom Bahnhof Oos aus mit dem Taxi in die Stadt, Seele baumeln lassen auf der Lichtentaler Allee. Einkehr in einem der Cafés oder Restaurants. Dann weiter mit dem Taxi mitten in den Nationalpark. Wanderungen, ob geführt oder auf einem der zahlreichen gut ausgeschilderten Wanderrouten. Danach den Abend ausklingen lassen in der Geroldsauer Mühle oder im Auerhahn in Baden-Baden Geroldsau. Touren dieser Art lassen sich vorab perfekt mit Taxi Minor Baden-Baden planen.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren.

