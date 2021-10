Mit dem LUX* Tea Horse Road Dali eröffnet LUX* Hotels & Resorts das siebte Boutique Hotel an der legendären Handelsstraße im Südwesten Chinas

Singapur/ München, 6. Oktober 2021 – Das neue LUX* Tea Horse Road Dali liegt 4.000 Meter über dem Meeresspiegel zwischen den majestätischen Cang-Bergen und dem Erhai, einem der größten Süßwasserseen Chinas, in Dali, Yunnan, einer Gegend die für ihre unberührte Landschaft und ihr reiches historisches und kulturelles Erbe bekannt ist. Seit dem 1. Oktober empfängt das neueste Boutique-Hotel von LUX* Hotels & Resorts entlang der historischen Teepferdestraße im Südwesten Chinas erste Gäste.

Auf den Spuren jahrtausendealter Geschichte

Das siebte Hotel der LUX* Tea Horse Road China Collection entlang der geschichtsträchtigen Handelsroute, die Südchina mit Osttibet verbindet, ist eine Hommage an die einzigartige Designästhetik der ethnischen Minderheit der Bai und wurde vom preisgekrönten Interior Design Büro Kulor Group konzipiert.

“Wir freuen uns sehr, LUX* Tea Horse Road Dali zu eröffnen, welches den Aufenthalt in dieser pulsierenden Stadt noch angenehmer gestalten wird. Unsere Sammlung von Boutique-Retreats und -Hotels entlang der Tea Horse Road bietet den kulturell Neugierigen ein wunderbares Abenteuer abseits bekannter Pfade”, so Paul Jones, CEO von The Lux Collective.

Naturholz und klare Formen sorgen für Ruhe und Wohlbefinden

Das Hotel mit 158 Zimmern verfügt über sieben verschiedene Zimmerkategorien. Die Gästezimmer sind zwischen 38 und 137 Quadratmeter groß und bieten freie Sicht auf die üppige Vegetation rund um das Hotel, den Erhai-See oder die Cang-Berge. Die bodentiefen Fenster in jedem Zimmer lassen die Schönheit der Natur in den Raum, während die Einrichtung aus Naturholz ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit vermittelt.

Von traditioneller Yunnan-Küche zu Pu”er Tea-Time

Das pulsierende Herz des Hotels ist das Restaurant Bai’s Kitchen, das traditionelle Yunnan-Küche und internationale Spezialitäten serviert. Chefkoch Stone Xie beeindruckt mit seiner Interpretation regionaler chinesischer Gerichte, die mit lokalen Produkten zubereitet werden, sowie mit einer abwechslungsreichen Auswahl an gepressten Säften, Obst und gesunden Snacks, die den ganzen Tag über angeboten werden.

Nach einem Tag voller Sightseeing und Wanderungen lädt die Junxiu Tea Lounge zu einem traditionellen Pu’er-Tee ein, der teilweise bis zu zehn Jahre reift und mit lokalen Köstlichkeiten serviert wird. Oder man lässt den Tag in der lebendigen The View Bar ausklingen, dem besten Ort der Stadt, um den Sonnenuntergang zu beobachten und dabei an raffinierten Cocktails, destillierten Whiskeys und einer ausgewählten Liste internationaler Weine zu nippen.

Kaffeejunkies stillen ihren Koffeinbedarf mit einer Tasse hausgerösteter Premiummischungen im Cafe LUX*, das mit frisch gebackenen französischen und italienischen Desserts und Gebäck aufwartet.

Spa Behandlungen im Zeichen des Tees

Im LUX* Me Spa, das sich auf vom Tee inspirierte Behandlungen spezialisiert hat, finden die Gäste einen Rückzugsort vom Trubel der Stadt, einen 20-Meter-Indoorpool sowie einen 24-Stunden-Fitnessraum.

Das Erbe der Ming-Dynastie zu Füßen

Sehenswürdigkeiten wie die 1.800 Jahre alten Drei Pagoden und die pulsierende Altstadt aus der Ming-Dynastie des 12. Jahrhunderts können bequem zu Fuß erkundet werden – beide Attraktionen liegen nur 15 Gehminuten vom Hotel entfernt. Wer sich sportlich betätigen will, findet zahlreiche Wandermöglichkeiten in der Umgebung sowie in zehn Autominuten Entfernung den Dali Stone Mountain Golf Club, den einzigen internationalen 18-Loch-Golfplatz der Stadt.

Weitere Informationen unter: www.luxresorts.com Reservierungen unter: reservation@theluxcollective.com

