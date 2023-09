Mit dem E-Book der HR-Mustertexte professionell und überzeugend formulieren

HR-Mustertexte-Sammlung auf 790 Seiten zu über 150 aktuellen Personalthemen bereits in 4. Neuauflage 2023

Im Personalwesen gibt es viele Dokumente, Berichte, Mitteilungen, Rundschreiben, Online-Texte, Korrespondenz und andere Schriftstücke zu vielen Aufgaben, Kommunikations-Themen, Anlässen und mehr. Deren Erstellung ist oft zeitaufwendig und schwierig oder es fehlen einem Ideen für treffende Formulierungen oder präzise Aussagen und Beschreibungen.

GROSSE AUSWAHL AN HR-THEMEN

Personaler haben sehr viele Kommunikationsaufgaben. Mal ist es ein neuer Bewerbertext für die Karriere-Website, mal ein neues Musterkonzept zum Recruiting, eine heikle interne Mitteilung, griffige Formulierungen für eine neue Employer Branding-Strategie oder Guidelines zum Verhalten auf sozialen Medien. Alle diese Themen und Textformen wenden sich auch an sehr unterschiedliche Zielgruppen von Führungskräften über Mitarbeitende und Experten bis zum Topmanagement. Dass man dabei auch immer die richtige Tonalität und den passenden Level finden muss, kommt hinzu. Eine Übersicht aller 150 Themen finden Sie hier.

MUSTERTEXTE VERMITTELN NEBENBEI AUCH HR-KNOW-HOW

Die HR-Mustertexte vermitteln immer mehr als nur Formulierungshilfen. Viele Mustertexte beinhalten oft zugleich komprimiertes Know-how zu praxisrelevanten HR-Themen. Seien es griffige Formulierungen für eine neue Employer Branding-Strategie oder Guidelines zum Verhalten auf sozialen Medien – diese und mehr Mustertexte verraten immer auch viel Interessantes zum jeweiligen Thema.

AUCH IDEEN HELFEN WEITER

Das schwierigste ist immer der Beginn, auf das leere Blatt oder die noch weisse Webseite die ersten Aussagen, Texte und Ideen zu bringen. Auch hier bringen Mustertexte genau das – Ideen und Inspirationen, welche die ersten Hürden überwinden helfen. Wenn in einem Arbeitszeugnis eine Führungsleistung formuliert werden muss oder in einer Stellenanzeige für Experten der richtige Fachton getroffen werden muss, ist Hilfe besonders willkommen.

EINSPARUNG VON ZEIT UND RESSOURCEN

Anspruchsvolle Schreibarbeiten erfordern viel Zeit, Energie und Konzentration. Das weiss jeder Fachautor oder Werbetexter besonders gut. Für anspruchsvolle Texte, wie es jene von HR-Leuten oft sind, gilt dies noch viel mehr, denn nicht selten sind Texte auch mit Recherchen oder Zitaten von anderen Textquellen verbunden. Hier können Formulierungen, Aussagen, Gesetzestexte, Massnahmenkataloge, Headline-Ideen und vieles mehr enorm viel Zeit sparen.

VORTEILE UND NUTZENSTIFTUNG

Eine besondere Stärke dieser HR-Mustertexte ist das breite Spektrum an Anlässen und Themen. Hervorzuheben ist auch die thematische Aktualität, so sind beispielsweise Vorlagen zu HR-Strategien und -konzepten, Textbausteine zum Employer Branding, Ideen und Textblöcke für die HR-Website, eine Mitteilung zu Neuerurngen im Performance Managements und Guidelines zum Internet-Screening ebenfalls enthalten. Mit dem E-Book erhält man Zugriff auf eine riesige Sammlung vorgefertigter HR-Dokumente, die man auf einfache Weise verwenden kann: Texte kopieren und dort einfügen, wo man sie braucht. Fertig.

REPUTATIONSGEWINN FÜR DAS PERSONALWESEN

Professionelle, präzise, kompetente und überzeugend formulierte Texte, Mitteilungen, Reports, Briefe und Onlinetexte strahlen viel Kompetenz und Professionalität aus. Dies wirkt sich positiv auf die Reputation, die Glaubwürdigkeit, das Erreichen der Kommunikationsziele und mehr aus. Man weiss das auch aus der mündlichen Kommunikation: Wer seine Argumentation gut formuliert und klar und deutlich vorzubringen weiss, kommt immer gut an und hat die Aufmerksamkeit seiner Leser und Zuhörer.

THEMENBEISPIELE ZUR E-BOOK DER HR-MUSTERTEXTE

Das Themenspektrum dieses E-Book der HR-Mustertexte ist sehr breit. Einige Beispiele aus über 150 Themen:

Personalentwicklung

Stellenbeschreibungen

Recruiting

Employer Branding

HR-Administration

Reglemente und Betriebsmitteilungen

Mitarbeiterbefragungen

Stellenanzeigen

Leistungsbeurteilungen

Rechtssichere Kündigungsbriefe

Musterformulierungen zum Employer Branding

Vorlage einer ausformulierten Zielvereinbarung

Mitarbeiter-Befragungsbögen zu acht Themen

Mustervorlage einer Vergütungsstrategie

WAS KUNDEN UND LESER AM MEISTEN SCHÄTZEN

Am meisten geschätzt wird von Kunden und Käufern das sehr breite und aktuelle Themenspektrum, die grosse Auswahl von Mustertexten auch zu aktuellen Themen, die einfache Übernahme dieser in Dokumente und die sprachliche Qualität und Professionalität der Texte.

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen zu allen 790 Themen und mehr finden Sie hier auf hrmbooks.ch, sowie einen Blog-Artikel zum E-Book der HR-Mustertexte hier bei hrpraxis.ch.

PRAXIUM ist ein Fachverlag mit Sitz in Zürich und bietet seit über 10 Jahren praxisbezogene und umsetzungsorientierte Fachinformationen für HR-Praktiker, Geschäftsführer und Führungskräfte an. Seine Werke zeichnen sich durch kompakte und anwendungsorientierte Informationen und CD-ROM’s aus, welche die Übernahme in die Praxis mit vielen Vorlagen und MS OfficeTools zusätzlich erleichtern. Das Sortiment umfasst über 40 Titel, welche online und im stationären Buchhandel im gesamten DACH-Raum erhältlich sind.

