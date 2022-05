Mit dem Diplom vom Fashion Design Institut Mode studieren

Mit dem Fashion Design Institut Diplom an Partnerschulen verkürzt Mode studieren

Mit einer Ausbildung am Düsseldorfer Fashion Design Institut wird für viele junge Menschen ein Traum wahr: die hochwertigen Bildungsgänge bieten einen professionellen Einstieg in die schillernde, aber auch herausfordernde Welt der Mode. Möglich sind am Fashion Design Institut Ausbildungen zum Internationalen Fashion Designer, zum Fashion Journalisten und im Bereich Fashion Marketing/Management. Das Fashion Design Institut verfügt über ein großes internationales Netzwerk innerhalb der Modebranche und orientiert seine Ausbildungsinhalte stets an den aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen der sich schnell weiter entwickelnden Fashion-Industrie. Dies wird auch in der Branche gesehen und anerkannt: Absolventen des Fashion Design Instituts besitzen mit ihrem Diplom das perfekte Rüstzeug, um in ihren Traumberuf zu starten. Für diejenigen, die im Anschluss an ihre Ausbildung weiter Mode studieren möchten, bietet das Diplom des Fashion Design Instituts Möglichkeiten für weitere hochprofessionelle Studienabschlüsse.

DAS DIPLOM DES FASHION DESIGN INSTITUTS

Das Fashion Design Institut pflegt seit vielen Jahren sein großes Netzwerk bestehend aus engen Kontakten zu nationalen und internationalen großen Namen der Modebranche. Aus diesem Netzwerk heraus erhält die deutsche Modeschule auch ihre Impulse für die Konzeption der Bildungsgänge – so ist es möglich, stets auf neue Entwicklungen und Bedürfnisse zu reagieren und entsprechend den Schülern Inhalte zu vermitteln, die immer aktuell sind. Gerade in der sich rasant weiter entwickelnden Modebranche ist dies ein großer Vorteil, der von den Unternehmen der Modeindustrie erkannt und anerkannt wird. Aus diesem Grund können die Absolventen des Fashion Design Instituts direkt nach ihrem Abschluss in den Beruf einsteigen und sich sicher sein, dass ihre Ausbildung weithin anerkannt wird. Eine Bestätigung für die Hochwertigkeit seiner Ausbildungsgänge sind die erstklassigen Plätze, die das Fashion Design Institut als einzige deutsche Modeschule seit vielen Jahren regelmäßig in den internationalen Rankings der weltweit besten Ausbildungsorte für Modeberufe belegt.

WEITERFÜHREND MODE STUDIEREN

Auch internationale Modeschulen erkennen die umfassenden und professionellen Ausbildungen des Fashion Design Instituts an. Zwei renommierte internationale Partnerschulen der deutschen Modeschule bieten die Möglichkeit für Absolventen des Fashion Design Instituts, weiterführend Mode zu studieren. Auf diese Weise können sie das erworbene Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten auf internationaler Basis vertiefen und erweitern und ihr Modestudium mit einem Bachelor oder Master abschließen. Dabei bietet die EIDM in Paris die Möglichkeit, einen Bachelor zu erreichen, während die IED in Mailand nach dem weiterführenden Studium den Masterabschluss zum Ziel hat. Beide Partnerschulen erkennen das Diplom in vollem Umfang an und verkürzen daher für Absolventen des Fashion Design Instituts die Studienzeit deutlich.

MODE STUDIEREN MIT DEM ZIEL BACHELOR-ABSCHLUSS

Für Modefans ist Paris ein echter Sehnsuchtsort: nicht umsonst gilt die französische Hauptstadt als eine der Welthauptstädte der Mode. Wer Mode studieren möchte, kann hier Inspiration finden und besitzt erstklassige Möglichkeiten, im Anschluss an das Studium in der Branche Fuß zu fassen. Nicht zuletzt deswegen hat das Fashion Design Institut die renommierte Pariser ecole Internationale de Mode (EIDM) als Partnerschule ausgewählt, um seinen Absolventen die Möglichkeit zu bieten, im Anschluss an ihre Ausbildung vor Ort in Paris weiterführend Mode zu studieren und einen Bachelor-Abschluss zu erreichen. Da die EIDM das Diplom des Fashion Design Instituts voll anerkennt, sind nur noch drei Monate des Studiums notwendig, um den Bachelor zu erhalten. Auf diese Weise können die Absolventen des Fashion Design Instituts innerhalb weniger Monate gleich zwei hochprofessionelle und anerkannte Mode-Abschlüsse erreichen. Die EIDM bietet den französischen Bachelor in den Fächern Fashion Communication & Marketing, Fashion Art Direction & Styling und Management du Luxe. Das Fashion Design Institut vermittelt dabei mit den wichtigen theoretischen Grundlagen und dem praktischen wie künstlerischen Knowhow alles, was für einen erfolgreichen, professionellen Karrierestart notwendig ist. Die Dozenten sind hochqualifiziert und orientieren sich in ihren Lehrinhalten direkt an den aktuellen Entwicklungen in der Modebranche, so dass die Ausbildung bedürfnisorientiert ist und Absolventen genau das mitbringen, was im Beruf aktuell wichtig ist. Die engen Kontakte, die das Fashion Design Institut zur nationalen und internationalen Modeindustrie pflegt, machen dies möglich. Ein Studium an der EIDM vertieft diese Kenntnisse, so dass nach nur drei Monaten der Bachelor-Abschluss erreicht werden kann.

MODE STUDIEREN MIT DEM ZIEL MASTER-ABSCHLUSS

Eine weitere Welthauptstadt der Mode ist ohne jeden Zweifel Mailand. Insbesondere die wegweisenden Impulse der italienischen Fashion-Größen sind hier auf Schritt und Tritt präsent, und mit dem professionellen Blick eines Absolventen des Fashion Design Instituts lassen sich hier vielerorts bereits die künftigen Modetrends erfassen, noch bevor sie zum weltweiten Standard geworden sind. Für Absolventen des Fashion Design Instituts bietet Mailand neben dem Eintauchen in die lebendige und inspirierende italienische Modeszene eine weitere großartige Möglichkeit, um Mode zu studieren: Die Mailänder Partnerschule IED erkennt das Diplom des Fashion Design Instituts an und setzt es quasi gleich mit einem Bachelor-Abschluss. Auf diese Weise ist es jedem Absolventen des Fashion Design Instituts möglich, sich mit dem Diplom direkt für ein Master-Studium in einem der von der IED angebotenen Fächer Fashion Design, Communication & Styling und Fashion Marketing zu bewerben. Die Chancen, vom IED angenommen zu werden und vor Ort in Mailand Mode studieren zu können, stehen für Absolventen vom Fashion Design Institut erfahrungsgemäß sehr gut. An der IED erwartet die Modestudenten eine Vertiefung des bereits Erlernten und neue, sehr innovative Ansätze in den Bereichen Fashion Design, Journalismus und Marketing. Die Master-Studiengänge der IED dienen in erster Linie dazu, eine individuelle Identität zu finden und den eigenen kreativen Still vollkommen zu entwickeln. Außerdem entwickeln Masterstudenten die Fähigkeit, zeitgemäße Strömungen zu erkennen, in ihre eigene praktische Arbeit umzusetzen und professionell zu vermarkten.

