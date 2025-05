Mit CPQ zu strategischen Unternehmenszielen

Imola Retail Solutions, einer der international führenden Anbieter von Einrichtungslösungen für den Einzelhandel, hat mit der Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung P´X Industry Solution frühzeitig die Vertriebsprozesse digitalisiert. Heute erreicht das Unternehmen dadurch strategische Unternehmensziele

und profitiert nachhaltig davon.

Imola Retail Solutions ist ein führender, internationaler Partner für das Retail Design von Handelsketten und Fachhändlern in Food- und Nonfood-Bereichen, der seit 2021 zur schwedischen ITAB Group gehört, unter deren Dach auch die Marken HMY und La Fortezza agieren. Bereits 2017 wurde die P´X Industry Solution von Perspectix als optimale Software für das Geschäft mit individuellen Einrichtungslösungen eingeführt, die aus konfigurierbaren Produktlinien bestehen. Die umfassende CPQ-Lösung digitalisiert alle technischen und kaufmännischen Aspekte im Vertrieb eines Einrichtungsherstellers und Ladenbauers durchgehend. Der leistungsfähige Produktkonfigurator umfasst 3D-Modelle, technische Berechnungen und Regelwerke sowie Preisinformationen. „Mit der Software von Perspectix gelingt es uns, die Wünsche unserer Kunden sehr genau zu erfüllen, während wir alle technischen Vorgaben und das Budget im Blick behalten“, erklärt Matheus Tudela de Sá, Vertriebsingenieur. „So erstellen unsere Vertriebsmitarbeiter und Partner schnell erfolgreiche Angebote. Diese können wir später flexibel an neue Gegebenheiten anpassen und auf weitere Filialen übertragen.“

Effektive Pflege des Produktportfolios

Neben der nachhaltigen Verbesserung der Vertriebsprozesse nutzt das Produktmanagement die P´X Industry Solution für das Product Lifecycle Management. „Während unser Umsatz kontinuierlich gestiegen ist, haben wir im Verhältnis dazu die Zahl der aktiven Produkte halbiert“, berichtet Matheus Tudela de Sá. „Unsere Produkte lassen sich wiederverwenden und leben länger.“

Schnell neue Produktlinien vermarkten

Als das Unternehmen 2021 zur ITAB-Gruppe stieß, wurden innerhalb kürzester Zeit weitere Lösungen wie Kassentische, Schwerlastregale, Absperrungen und Leitsysteme der Marke ITAB in die P´X Industry Solution integriert über die Vertriebsorganisation auf den internationalen Markt gebracht. Auch die eigenen Produktlinien konnte Imola Retail Solutions schnell an ITAB und den kürzlich assoziierten Anbieter HMY übergeben. Die angestrebten Synergieeffekte innerhalb der Gruppe werden damit real: „Wir bieten das umfassendste Portfolio an, aus dem heraus wir jede Anfrage sofort mit einer perfekten Lösung beantworten können“, freut sich Matheus Tudela de Sá.

Weiterer Ausbau geplant

In Zukunft wird der Manager die Implementierung der P´X Industry Solution weiter vorantreiben. Bis Ende 2025 werden in Südeuropa rund 160 Anwender die Software benutzen.

Über Imola Retail Solutions, Teil der ITAB Group

Die Produkte von Imola Retail Solutions sind so konzipiert, dass sie jeden Aspekt des Einkaufserlebnisses durch Funktionalität, Ergonomie, Visual Merchandising und industrielle Designtechnologie verbessern. Es gibt Serienprodukte, eine breite Modellpalette und modulare Möbeleinheiten für den modernen Einzelhandel: von Regalen über Checkout- und Self-Checkout-Stationen bis hin zu integrierten Regalen, Beleuchtung und PoPs.

Die Erfahrung hat zeigt, dass Werte und Zufriedenheit geschaffen werden, wenn man auf die Bedürfnisse der Kunden achtet und sich für deren Erfüllung einsetzt. Seit den 1950er Jahren bietet Imola Retail Solutions Lösungen an, die Geschäftsergebnisse verbessern. Gemeinsame Ziele mit Kunden haben Imola Retail Solutions zur ersten Adresse in der Welt des Ladenbaus gemacht.

Imola Retail Solutions entwickelt komplette Retail Design-Projekte und setzt Display-Konzepte sowie industrialisierte Ladenbaulösungen für den allgemeinen und spezialisierten Einzelhandel um. Wir fertigen und liefern innovative Ladenbaulösungen, die Regale, Kassen und Beleuchtungssysteme umfassen.

www.imolaretail.com

Über Perspectix

Die Perspectix AG ist ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Vertriebsprozesse von Industrieunternehmen und das Retail Management von Handelsketten. Mit kontinuierlichem Wachstum 1996 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zwei innovative Kernprodukte:

Die P“X Industry Solution umfasst als leistungsstarke Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung einen 3D-Produktkonfidurator für variantenreiche Produktsysteme, unterstützt den Multi-Channel Vertrieb internationaler Unternehmen und integriert sich nahtlos in ERP-, CAD-, PDM/PLM- wie CRM-Systeme. Die PX Industry Solution eignet sich für das Computer Aided Planning (CAP) von Industrieanlagen und steigert die Effizienz in den Prozessen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert die Prozesse wie Ladenplanung, Sortimentsmanagement, Regaloptimierung und Visual Merchandising von Handelsketten. Sie verbessert die Zusammenarbeit und trägt zur effizienten Organisation der Filialen bei.

Perspectix positioniert sich als Innovationsführer in der digitalen Transformation. Die Lösungen senken Vertriebskosten, maximieren das Umsatzpotenzial und stärken die Kundenbindung. Das internationale Team mit Sitz in Zürich betreut Perspectix führende Unternehmen auf der ganzen Welt mit kontinuierlicher Innovation, termingerechter Lieferung und höchster Qualität.

Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

