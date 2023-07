Mit Corendon Airlines zu kulinarischen Entdeckungsreisen in die Türkei

Die Türkei entwickelt sich immer stärker zu einem kulinarischen Hotspot. Viele international renommierte Köche zeigen in dem Land ihr Können, wenn sie beispielsweise traditionelle türkische Speisen mit modernen Einflüssen kombinieren, neue Geschmackserlebnisse aus frischem Fisch mit saisonalen Kräutern und Gewürzen der Region zaubern oder die Vielfalt der Mezze um ganz neue, überraschende Kreationen vergrößern. Neben Istanbul sind Gastronomiebetriebe, die sich einer hochwertigen, zeitgenössischen Küche verschreiben, sehr häufig in klassischen Ferienregionen vertreten. Kein Wunder, dass der Guide Michelin jetzt angekündigt hat, im November 2023 die besten Gourmet-Restaurants in Izmir und Bodrum zu küren.

24 Flüge pro Woche ab Deutschland und Österreich nach Izmir

Alle, die schon jetzt auf kulinarische Entdeckungstouren gehen wollen, können mit Corendon Airlines ab vielen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Türkei reisen. Besonders umfangreich ist in diesem Jahr das Angebot nach Izmir, eine der beiden neuen türkischen Regionen, welche die renommierten Kulinariktester unter die Lupe nehmen. Die drittgrößte Stadt des Landes steht mit 24 Verbindungen im Flugplan von Corendon Airlines – ab Düsseldorf (bis zu fünfmal pro Woche) sowie ab Berlin, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien.

Wer die Gastroszene in Bodrum erkunden möchte, kann ab der Region Dalaman, rund 200 Kilometer östlich gelegen, Ausflüge dorthin unternehmen. Dalaman bedient Corendon Airlines regelmäßig ab Köln-Bonn und Nürnberg.

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

