Mit Broschüren im B2B überzeugen

Überzeugen Sie Ihre B2B-Kunden mit Broschüren.

Schon seit dem 18. Jahrhundert gibt es Broschüren. Schon damals dienten dieser der Werbung, aber auch als Bedienungsanleitung oder als Reiseführer etc. Blätter mit einem festeren Einband können Sie gekonnt für die B2B-Werbung einsetzen. Diese Kunden müssen schließlich mehr überzeugt werden als Privatkunden, da sie in der Regel mehr Ahnung von den Produktdetails haben als Privatkunden und auch wissen, wo sie diese Produkte sonst noch herbekommen können.

Matt oder Hochglanz

Der Druck von Broschüren war früher sehr aufwändig. Daran hat sich bis heute eigentlich nichts geändert. Bis das Layout für eine Broschüre zustande kommt, dauert es in der Regel recht lange. Allerdings kann die US Media LTD Ihnen als Unternehmen, das seine Produkte an einen B2B-Kunden verkaufen möchte, dabei helfen das Layout zu gestalten. Wichtig ist hierbei, dass Sie sich entscheiden, ob die Broschüre in Hochglanz oder Matt sein soll. Diese Entscheidung ist letztlich ausschlaggebend für das Druckverfahren, die Motive und auch die Kosten. Um letztlich etwas in der Hand zu haben, damit Sie dem B2B-Kunden effektiv über eine Broschüre Ihr Produkt bzw. Ihr Unternehmen vorstellen können, müssen Sie letztlich etwas investieren. Dies fängt schon beim Fotografen an. Nehmen Sie auf keinen Fall einen Hobbyfotografen oder fotografieren Sie die Produkte und sonstigen Bilder nicht selbst. Die US Media LTD vermittelt Ihnen gerne einen kompetenten Fotografen, der alles, was Sie in der Broschüre haben möchten, richtig in Szene setzt.

Broschüren sind nicht altmodisch

Zunächst einmal wird Ihnen allerdings vor allem im Bereich B2B die US Media LTD die Angst nehmen müssen, dass Broschüren zu drucken etwas altmodisches ist. Auch wenn viele klassische Werbemittel inzwischen durch digitale Werbemittel ersetzt werden, hat die Broschüre immer noch einen hohen Stellenwert im Rahmen der Marketingmaßnahmen. Sie sollten daher auf keinen Fall Broschüren als etwas betrachten, was altmodisch ist und daher nicht mehr in Ihr Werbe-Portfolio gehört. Wichtig ist, dass Sie beim Verteilen der Broschüren den Vorgaben der US Media LTD folgen, was die Zielgruppe angeht, an die Sie die Broschüre verteilen. Auch kann nicht jedes Produkt mit einer Broschüre beworben werden. Auch hier sollten Sie den Fachleuten folgen, wenn diese sagen, dass sich ein Produkt, das Sie bewerben möchten, vielleicht nicht für das Werbemittel Broschüre eignet.

Medienagentur

