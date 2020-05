Mit blue”Log XC sicher am spanischen Stromnetz

blue”Log XC nach RD 244/2019 zertifiziert: Regler von meteocontrol erfüllt strenge Anforderungen für PV-Eigenverbrauchsanlagen in Spanien

Augsburg, 05. Mai 2020 – Die meteocontrol GmbH hat die Zertifizierung ihres Reglers blue”Log XC für PV-Eigenverbrauchsanlagen am spanischen Stromnetz erfolgreich durchlaufen. Der Regler erfüllt alle Anforderungen gemäß dem Königlichen Erlass Real Decreto (RD) 244/2019 und garantiert Betreibern von Photovoltaikanlagen mit Zero Feed-In die Netzanschlussgenehmigung. Beim spanischen Kooperationspartner SolarProfit ist der blue”Log XC bereits verstärkt im Einsatz.

Die unabhängige, nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Zertifizierungsstelle Certification Entity for Renewable Energies, S.L. (CERE) hat es bestätigt: Der Regler blue”Log XC erfüllt alle Anforderungen, um PV-Eigenverbrauchsanlagen gesetzeskonform an das spanische Stromnetz zu bringen. Nach Vermessung in fünf anspruchsvollen Tests ist der blue”Log XC gemäß Real Decreto 244/2019 zertifiziert und bietet Anlagenbetreibern in Spanien Sicherheit beim Netzanschluss sowie hohe Energieeffizienz. Zudem stellt die Regelung mit blue”Log XC eine standardisierte Lösung dar, mit der Betreiber von Anlagen mit Nulleinspeisung (Zero Feed-In) alle Anforderungen einfach und schnell durch Parametrieren umsetzen können.

“Im internationalen Vergleich stellt das Dekret technisch derzeit die höchsten Anforderungen an Eigenverbrauchsanlagen. Wir sind stolz, die Zertifizierung erfolgreich durchlaufen zu haben. Das bestätigt unsere Vorreiterrolle und die Tatsache, dass wir mit dem blue”Log XC unterschiedlichsten Netzanschlussbedingungen gerecht werden”, sagt Martin Schneider, Geschäftsführer der meteocontrol, und fährt fort: “Nach Vorgabe des Real Decreto 244/2019 ist der blue”Log XC zusammen mit einer Wechselrichterserie zertifiziert. Zukünftig wollen wir die Zertifizierung mit weiteren Wechselrichterherstellern realisieren.”

SolarProfit setzt auf blue”Log XC

Beim Vertrieb ihrer Lösungen strebt meteocontrol langjährige Kooperationen mit Unternehmen vor Ort an. Mit SolarProfit hat meteocontrol in Spanien einen solchen Partner, der bereits über 30 PV-Projekte mit dem blue”Log XC erfolgreich umgesetzt hat. Das Unternehmen mit Sitz nordöstlich von Barcelona hat sich auf die Planung und das Management von PV-Eigenverbrauchsanlagen sowohl für Privathaushalte als auch das Segment “Commercial & Industrial” spezialisiert. Für die Vielzahl ihrer Kunden und hohe Anzahl an PV-Anlagen braucht SolarProfit eine benutzerfreundliche Monitoring- und Steuerungslösung, um die Inbetriebnahme so effizient und sicher wie möglich zu gestalten.

“Das Zertifikat nach dem Real Decreto 244/2019 ist eine große Herausforderung für den spanischen PV-Markt. Ohne diese Zertifizierung können wir die PV-Anlagen nicht ans Netz bringen, ohne dabei überschüssige Energie in das Verteilungsnetz einzuspeisen. Mit dem blue”Log XC von meteocontrol sind wir in der Lage, unsere Projekte sicher und zuverlässig umzusetzen”, sagt oscar Gomez, Geschäftsführer von SolarProfit.

Nach zahlreichen Änderungen der Gesetzeslage in den letzten Jahren definiert das königliche Dekret RD 244/2019 in Spanien nun klar die administrativen, technischen und wirtschaftlichen Bedingungen des Eigenverbrauchs elektrischer Energie. Die Bestimmungen ermöglichen den Eigenverbrauch in Gemeinden sowie Industriegebieten und reduzieren die Verwaltungsverfahren insbesondere für kleine Selbstverbraucher. Zudem schaffen sie einen vereinfachten Kompensationsmechanismus für die Einspeisung von überschüssigem Solarstrom. Die spanische Regierung will damit mehr Dynamik in den Erneuerbare-Energien-Sektor bringen und zum Schutz des Klimas beitragen.

Über meteocontrol

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die meteocontrol GmbH seit über 40 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Überwachungssystemen für Photovoltaikanlagen spezialisiert. Die Planung und Inbetriebnahme der Monitoring- und Regelungssysteme gehören ebenso zum Portfolio wie Ertragsprognosen, Technische Due Diligences sowie Energie- und Wetterdatenmanagement. meteocontrol ist führender Anbieter von unabhängigen Monitoring- und Regelungssystemen und überwacht weltweit rund 48.000 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 16 GWp. Im Rahmen der gutachterlichen Tätigkeit und technischen Projektprüfung war das Unternehmen bislang in Projekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 14 Mrd. Euro involviert. Die meteocontrol GmbH mit Sitz in Augsburg und Shanghai sowie Niederlassungen in Lyon, Madrid, Mailand, Chicago, Tokio, Santiago de Chile, San Salvador, Melbourne und Dubai gehört zur APRD Investment Gruppe (Asia Pacific Resources Development).

http://www.meteocontrol.com

Firmenkontakt

meteocontrol GmbH

Niklas Horn

Spicherer Str. 48

86157 Augsburg

+49 (0)821 34 666-97

+49 (0)821 34 666-11

n.horn@meteocontrol.com

http://www.meteocontrol.com

Pressekontakt

epr-elsaesser public relations

Andrea Schneider

Maximilianstraße 50

86150 Augsburg

+49 821 450879-18

+49 821 450879-20

as@epr-online.de

http://epr-online.de

Bildquelle: meteocontrol GmbH