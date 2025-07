Mit barrierefreien Apps durch München

Stadtwerke München & Pfennigparade Business. Inklusiv. kooperieren für mehr Inklusion

München, den 17. Juli 2025: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) macht gemeinsam mit Pfennigparade Business. Inklusiv. die Apps MVGO und HandyParken München barrierefrei. Denn: Mobilität muss allen Menschen zugänglich sein – unabhängig vom Grad ihrer Behinderung. Getestet wird die Barrierefreiheit kontinuierlich von der Zielgruppe: Anwender*innen, die selbst Einschränkungen haben, wissen genau, worauf es ankommt. Ganz nach dem Motto „Nothing about us without us“.

Die Mobilitäts-App für München und das Umland MVGO ist barrierefrei. Damit bietet die MVG wichtige Features wie die barrierefreie Verbindungssuche für den Öffentlichen Nahverkehr. Nutzer*innen können auswählen, ob die Verbindung Treppen, Rolltreppen, Aufzüge, rollstuhlgerechte oder Niederflurfahrzeuge enthalten oder vermeiden soll. Außerdem hat die MVG im Auftrag der Landeshauptstadt auch die App HandyParken München, über die mittlerweile gut 60% der Parkscheine in München digital erworben werden, barrierefrei gemacht.

Inklusion und Diversität sind zentrale Elemente einer gleichberechtigten Gesellschaft. Dazu gehört auch, dass Informationen allen zugänglich sind. Seit dem 28. Juni 2025 ist das auch EU-weit festgelegt: Das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) dient dazu, eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen sowie Älteren am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu fördern. Insbesondere ist bei diesem Gesetz auch die digitale Teilhabe gemeint.

Mobilität braucht #Menschzentrierung

Um Produkte bestmöglich an die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzer*innen anzupassen, ist die Arbeit mit Pfennigparade Business. Inklusiv., einem gemeinnützigen und inklusiven Partner für Geschäftsdienstleistungen, besonders menschzentriert: Betroffene werden zu aktiven Gestalter*innen, die die bestehenden Apps systematisch analysieren, Hürden identifizieren und Lösungen vorschlagen. Die MVG und Pfennigparade Business. Inklusiv. bewerten laufend spezifische Anfragen und Anforderungen von Anwender*innen. Dieses Feedback fließt dann direkt in die Produktoptimierung.

Stefan Busch, Product Owner der MVGO von den Stadtwerken München (SWM): „Mehr als eine Million Menschen in München und Umgebung nutzen die MVGO regelmäßig, um ihre Fahrten zu planen und zu buchen. Mobilität muss allen zugänglich sein. Daran arbeiten wir gemeinsam mit Menschen, für die Barrieren nur schwer oder gar nicht zu überwinden sind. Pfennigparade Business. Inklusiv. leistet dabei einen entscheidenden Beitrag und hat die Expertise, uns zu unterstützen.“

Für Pfennigparade Business. Inklusiv. ist diese Zusammenarbeit beispielhaft: „Es braucht mehr Menschzentrierung, um Ausgrenzung, in welcher Form auch immer, zu vermeiden“, so Michael Düren, Accessibility Advocate und Leiter des Bereichs IT-Dienstleistungen bei dem inklusiven Münchner Unternehmen. „Barrierefreiheit ist kein Ziel, das Unternehmen anstreben. Sie ist ein Weg. Das kontinuierliche Testen, Anpassen und Weiterentwickeln wird zum zentralen Werkzeug für echte Accessibility. So entsteht eine nutzerorientierte Produktkultur.Wir freuen uns, dass wir mit den Stadtwerken München diese gemeinsame Reise machen dürfen.“

Mobilitätsbegeisterte sowie Anwender*innen finden weitere Informationen unter www.mvg.de/mvgo und digitale-barrierefreiheit.de.

Passendes Bildmaterial können Medienverantwortliche über pfennigparade@maisberger.com anfordern.

Über Stadtwerke München

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke München GmbH (SWM). Sie betreibt den öffentlichen Personennahverkehr in München mit U-Bahn, Tram und Bus. Die MVG ist starker Partner im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). In guter Zusammenarbeit mit den anderen Verkehrsunternehmen wie etwa der S-Bahn München und den ÖPNV-Aufgabenträgern bietet sie ein abgestimmtes System für öffentliche Mobilität.

Pressekontakt Bereich MVG

Maximilian Kaltner

Emmy-Noether-Straße 2

80992 München

Tel.: +49 (0) 89 2361-6042

presse@mvg.de

Über Pfennigparade Business. Inklusiv.

Die Stiftung Pfennigparade mit ihren 15 Gesellschaften ist eines der größten Rehabilitationszentren für Menschen mit und ohne Körperbehinderung. Im BereichPfennigparade Business. Inklusiv.bieten inklusive Teams aus Mitarbeitenden mit und ohne Behinderung seit den 1970er Jahren zahlreiche Dienstleistungen mit sozialem Faktor für Unternehmen jeder Größe.

Unternehmenskontakt:

Pfennigparade PSG GmbH

Kerstin Schleidt

Petuelring 108

80807 München

Tel.: +49 (0)89 / 8393 8508

Kerstin.schleidt@pfennigparade.de

Pressekontakt:

Maisberger GmbH

Marina Schmidt/ Teresa Hofmeister

Claudius-Keller-Str. 3c

D-81669 München

Tel.: +49 (0)89 / 41 95 99 -96/-16

pfennigparade@maisberger.com

Über Pfennigparade Business. Inklusiv.

Unter dem Dach der Stiftung Pfennigparade erbringt Pfennigparade Business. Inklusiv. professionelle Business-Dienstleistungen durch inklusiv arbeitende Teams. Seit mittlerweile mehr als 50 Jahren vertrauen Unternehmen aller Größen auf das breite Dienstleistungsangebot mit sozialem Faktor. Über 300 qualifizierte Menschen unter-stützen so professionell und zuverlässig in verschiedenen Teilbereichen, unter anderem mit IT-Dienstleistungen, kaufmännischen oder gewerblich-technischen Dienstleistungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte business.pfennigparade.de

Firmenkontakt

Pfennigparade Business. Inklusiv.

Kerstin Schleidt

Petuelring 108

80807 München

+49 (0)89 / 8393 8508



https://business.digitale-barrierefreiheit.de/

Pressekontakt

Maisberger Gesellschaft für strategische Unternehmenskommunikation mbH

Michaela Holzer

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 (0)89 / 41 95 99 -23



http://www.maisberger.com