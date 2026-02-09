Mit Ascott durch den urbanen Frühling

Drei Städte, drei Perspektiven: Wien, Frankfurt und Hamburg

Wenn die Tage länger werden, verändert sich das Verhältnis zur Stadt. Wege wirken kürzer, der Alltag verlagert sich nach draußen, Aufenthalte werden stärker von spontanen Entdeckungen geprägt. In Wien, Frankfurt und Hamburg zeigt sich diese Zeit jeweils auf ganz eigene Weise und lässt sich mit den Häusern des globalen Hospitality-Konzerns The Ascott Limited (Ascott) intensiv erleben.

Wiener Weinfrühling

Im Frühjahr offenbart Wien eine ganz eigene Facette: Als eine der wenigen Großstädte mit nennenswertem Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen verbindet sich hier urbane Lebensart mit gelebter Weinkultur. Gemeint sind damit nicht nur die Weinberge und die rund 400 Anbaubetriebe, die teils mit Restaurants und Verkostungen zwischen den Reben aufwarten, sondern vor allem die traditionellen Heurigen, typische Wiener Weinstuben, in denen Winzer ihre Kreationen ausschenken. Genau diese Form des „Living like a local“ spiegelt sich auch im Konzept der Ascott-Häuser wie dem Citadines Danube Vienna, Citadines South Vienna, lyf Schönbrunn Vienna und Somerset Schönbrunn Vienna wider. Hier wohnen Gäste nicht im klassischen Hotelmodus, sondern mit Freiraum, Flexibilität und klarem Bezug zum städtischen Leben. Nach Meetings oder Sightseeing ist der Weg zum Heurigen oft nicht weit, der Feierabend wird zum Genussmoment, der Aufenthalt zum Erlebnis.

Mainhatten jenseits der Hochhäuser

Der Kontrast aus markanter Skyline und weitläufigen Grünflächen gehört zu den prägenden Merkmalen von Frankfurt am Main und wird im Frühjahr besonders deutlich. Mit den ersten milden Tagen verlagert sich das Leben ans Flussufer und in die innerstädtischen Parks. Abseits von Messen und Business-Hochphasen präsentiert sich Frankfurt von einer entspannten Seite. Die kompakte Struktur von Mainhattan ermöglicht kurze Wege zwischen Arbeitsorten, kulturellen Einrichtungen und Rückzugsorten im Freien. Für Gäste, die mehrere Tage oder Wochen hier verbringen, eröffnet diese Jahreszeit neue Perspektiven auf bestimmte Tagesabläufe: morgens am Mainufer joggen, mittags in die City zum Lunch von traditionell bis exotisch und abends den Tag im Grünen oder am Wasser ausklingen lassen. Mit dem Citadines City Centre Frankfurt und dem lyf East Frankfurt bietet Ascott passende Rahmenbedingungen für individuelle Aufenthalte in zentraler Lage, stets verknüpft mit dem Anspruch, Frankfurt nicht nur als Reiseziel, sondern als temporären Lebensmittelpunkt zu erfahren.

Zwischen Michel, Hafen und Bühne

Wenn längere Aufenthalte und City-Trips durch wärmere Temperaturen wieder auf die To-Do-Listen rücken, lässt sich Hamburg gut entlang seiner kulturellen Fixpunkte entdecken. Gerade bei mehrtägigen Aufenthalten entsteht Raum für Ausstellungen, Konzertbesuche oder Theaterabende – nicht nur sporadisch, sondern eingebettet in den Tagesrhythmus. Das Citadines Michel Hamburg liegt in unmittelbarer Nähe zentraler kultureller Ankerpunkte. Die Hauptkirche Sankt Michaelis, der „Michel“, befindet sich nur wenige Schritte entfernt; auch das Speicherstadtmuseum und das Miniatur Wunderland sind fußläufig erreichbar, ebenso die Elbphilharmonie mit ihrer markanten Architektur und dem hochkarätigen Konzertkalender. So stellt das Citadines einen perfekten Ausgangspunkt für Streifzüge durch die Hamburger Kulturszene dar.

Weitere Informationen zu allen Marken, Häusern und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

