Mit anderen Gästen den Pariser Charme erleben: Das lyf Gambetta Paris hat eröffnet

Erstes lyf in Frankreich ist speziell für gemeinsame Erlebnisse designt

In der französischen Hauptstadt gibt es ab sofort ein neues Wohlfühl-Hotel, das neben gehobenem Wohnkomfort gemeinsame Erlebnisse der Gäste in den Mittelpunkt rückt: das lyf Gambetta Paris. Damit feiert die junge Social-Living-Marke ihre Frankreich-Premiere im 20. Pariser Arrondissement. lyf („live your freedom“) richtet sich an junge Geschäftsleute, Kreative und Besucher, die einzigartige Erlebnisse, neue Freundschaften und gemeinsame Momente schätzen. Dazu verbindet lyf die Co-Living-Philosophie mit den Annehmlichkeiten eines Hotels, in dem flexibel gearbeitet und gewohnt werden kann.

Übernachten in dem industriellen Charakter einer ehemaligen Druckerei

Inmitten des 20. Arrondissement, zwischen bezaubernden Bistros, kleinen Boutiquen und unweit einiger bekannter Sehenswürdigkeiten, lernen die Gäste des lyf Gambetta Paris einen besonders charmanten Teil der Metropole, etwa das bunte Viertel Belleville, wie ein echter Local kennen. Das Hotel befindet sich in dem Gebäude einer ehemaligen Druckerei, dessen industriellen Charakter die lichtdurchfluteten Räume und sanften Erdtöne auflockern. Verantwortlich für die Gestaltung des Interieurs ist der renommierte französische Architekt Fabien Roque, der schon für das Design zahlreicher Hotels, Wohnungen und Villen auf Luxusniveau verantwortlich zeichnete.

Stilvolle Zimmer, Co-Working, Gemeinschaftsküche, Dachterrasse und vieles mehr

Das lyf Gambetta Paris bietet 140 stilvoll eingerichtete Zimmer, zum Teil mit eigener Küchenzeile, und glänzt mit einer Bandbreite an Annehmlichkeiten. Für Meetings oder Brainstorming-Sessions finden sich Gäste im Tagungsraum oder Co-Working-Bereich ein, der mit 40 flexiblen Arbeitsstationen ausgestattet ist. Darüber hinaus stehen der Gemeinschaft die Küche mit Platz für bis zu 30 Personen, der moderne Fitnessraum und das Bistro Bastouille zur Verfügung, das sich abends in eine gemütliche Bar verwandelt. Zu den weiteren Highlights zählen die Sauna, der Karaokeraum, ein Grillplatz und die Rooftop-Terrasse mit atemberaubendem Panoramablick über die Dächer von Paris.

„Die Reisenden von heute suchen nicht bloß nach einem Ort zum Schlafen. Sie möchten die Gegend rund um das Hotel kennenlernen und darin eintauchen“, erklärt Vangelis Porikis, bei Ascott Europe der Regional General Manager von lyf. „Das lyf Gambetta Paris wurde so konzipiert, dass der Dialog und das Miteinander zwischen den Gästen sowie mit dem Quartier gefördert werden. lyf ist Teil der Community und die Community ist Teil von lyf.“

Separate Wohneinheit für Gruppen

Eine hübsche Besonderheit im lyf Gambetta Paris ist das „All Together“-Haus, das sich etwas zurückgezogen im Garten des Hauses befindet. Es präsentiert drei Suiten für insgesamt bis zu acht Gäste. Dabei verbindet es Komfort mit Privatsphäre und fördert gleichzeitig den Gedanken des Miteinanders, so dass es sich hervorragend für Familien, Gruppen, Freunde oder einen Kreis von Arbeitskollegen eignet.

lyf in elf Ländern

Das lyf Gambetta Paris ist bereits das dritte lyf in Europa und reiht sich hinter das lyf East Frankfurt und das lyf Schönbrunn Vienna ein. Die Marke lyf gehört zu The Ascott Limited (Ascott), der in Singapur beheimateten Dachgesellschaft verschiedener Beherbergungskonzepte weltweit, und wurde 2019 gegründet. Mittlerweile gibt es lyf in elf Ländern. Bis 2030 plant Ascott 150 Standorte weltweit, unter anderem sind weitere Eröffnungen in London, Glasgow, Manchester sowie Australien, China, Japan, die Philippinen, Thailand und Singapur geplant.

Mehr Informationen zum lyf Gambetta Paris, zu allen weiten lyf-Häusern sowie den übrigen Marken von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.