Pressemitteilung: Mission erfüllt: 108 Absolventinnen und Absolventen starten ins Berufsleben

Eberswalde – Am 23. September wurden an der Akademie der Gesundheit e.V. am Campus Eberswalde 108 Fachkräfte in den Berufen Notfallsanitäter, Pflegefachkraft, Gesundheits- und Krankenpflegehilfe sowie Logopädie verabschiedet. Die feierliche Exmatrikulation fand im Familiengarten statt und markierte das erfolgreiche Ende der Ausbildungszeit.

Die Schulleitungen aller drei Schulen betonten in ihrer Eröffnungsrede die besondere Bedeutung dieser Berufe für die Gesellschaft. „Die vergangenen Jahre haben einmal mehr gezeigt, wie unverzichtbar qualifizierte Fachkräfte im Gesundheitswesen sind. Sie leisten Tag für Tag einen unschätzbaren Beitrag – mit Empathie, Kompetenz und Engagement“, so eine Sprecherin.

Neben den Glückwünschen der Akademieleitung, Schulleitung und der Lehrkräfte erhielten die Absolventinnen und Absolventen besondere Auszeichnungen für ihre herausragenden Leistungen während der Ausbildung. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von Vera Thaxton, was der Verabschiedung einen besonders feierlichen Rahmen verlieh. Im Anschluss lud die Schule zu einem gemeinsamen Empfang mit Familien, Freunden und Praxisanleitern ein.

Die frischgebackenen Fachkräfte sind nun bestens gerüstet für ihren Einsatz im Gesundheitswesen. Die Ausbildung am Campus Eberswalde kombiniert umfassendes Fachwissen mit praxisrelevanten Fähigkeiten, die unter anderem in modernen Skills-Labs trainiert werden. Diese enge Verbindung von Theorie und Praxis bereitet sie optimal auf die täglichen Herausforderungen im Berufsalltag vor.

Die 108 Absolventinnen und Absolventen setzen sich wie folgt zusammen:

-Notfallsanitäter: 22 Absolventen

-Pflegefachkräfte: 55 Absolventen

-Gesundheits- und Krankenpflegehilfe: 15 Absolventen

-Logopäden: 16 Absolventen

Neuzugänge am Campus Eberswalde

Während die einen ihre Ausbildung beenden, beginnt für andere ein neuer Weg: Zum 01. Oktober starten insgesamt 207 neue Bildungsteilnehmende am Campus Eberswalde.

Die neuen Auszubildenden verteilen sich auf die folgenden Fachbereiche:

-Notfallsanitäter: 38 neue Teilnehmende

-Pflegefachkräfte: 116 neue Teilnehmende

-Gesundheits- und Krankenpflegehilfe: 38 neue Teilnehmende

-Logopäden: 15 neue Teilnehmende

Über die Akademie der Gesundheit e. V.

Die Akademie der Gesundheit e. V. blickt auf eine lange Tradition als etabliertes Bildungs-unternehmen im Gesundheitswesen zurück. Seit vielen Jahren widmet sie sich mit Leidenschaft und Expertise der beruflichen und hochschulischen Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften in verschiedenen Gesundheitsberufen. Mit Standorten in Berlin-Buch, Eberswalde, Wildau, Greifswald und Brieskow-Finkenheerd sowie der 2023 gegründeten Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde (HGE) hat sich die Akademie einen hervorragenden Ruf für praxisnahe und qualitativ hochwertige Bildungsangebote erworben. Ihr Engagement für innovative Lernkonzepte und die enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen im Gesundheitswesen machen sie zu einem verlässlichen Partner für die berufliche Entwicklung im Gesundheitsbereich.

