„MISSION AUTHENTIZITÄT“ IST AB HEUTE ONLINE

„MISSION AUTHENTIZITÄT“: DIE ERSTE WEBSERIE, DIE DEN WURSTWAREN DER EU QUALITY CREW GEWIDMET IST, IST AB HEUTE ONLINE

Mailand, 11. 01.2025 – Wie unterscheidet man ein Originalprodukt von einer Fälschung? Um genau diese Frage geht es in der neuen Webserie „Mission Authentizität“, die ab heute auf den Social-Media-Kanälen der Kampagne „EU QUALITY CREW“ online ist. Mit 3 Hauptdarstellern und 9 Episoden soll den deutschen Millenials die Bedeutung der EU-Qualitätssiegel g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung) und g.g.A. (geschützte geografische Angabe) erklärt werden. Die Webserie ist die neueste Initiative des Projekts „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“, das von den drei Schutzkonsortien der folgenden 4 erstklassigen europäischen Wurstspezialitäten gefördert wird: Zampone und Cotechino Modena g.g.A., Salamini Italiani alla Cacciatora g.U. und Mortadella Bologna g.g.A.

Hauptfiguren sind drei Freunde um die Dreißig: Petra, Markus und Stefan. Petra ist Journalistin einer Online-Lifestyle-Zeitung, Markus ein angehender Künstler und Stefan ist Koch. Alles beginnt mit einer kniffligen professionellen Aufgabe für Petra. Der Chefredakteur ihrer Zeitung beauftragt sie mit einem Artikel über das Konzept von „Authentizität“. Doch wie geht man mit so einem komplexen Thema um? Die junge Frau bittet ihre Freunde um Hilfe. Deren Meinung, kombiniert mit der Authentizität der Wurstwaren Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., Mortadella Bologna g.g.A., Zampone Modena g.g.A. und Cotechino Modena g.g.A., werden ihr dabei behilflich sein, ihre Aufgabe zu bewältigen. Im Laufe dieser neun Episoden entdeckt Petra, dass Authentizität, in einer Welt, in der wir häufig gezwungen sind, die Gesellschaft von Menschen zu akzeptieren, die uns eigentlich gleichgültig sind, die spontane Freude des Zusammenseins und des Teilens der kleinen Freuden mit jenen Menschen darstellt, die wir lieben und die uns wichtig sind. Die Serie zieht eine Parallele zwischen der Authentizität der Beziehungen und der Freundschaft zwischen den drei Freunden und der Authentizität dieser Lebensmittel, wobei sie als Elemente der Geselligkeit und des gemeinsamen Genusses hervorgehoben werden, die die Freude des Zusammenseins noch schöner machen.

„Mission Authentizität“ ist eine Serie, die sich hautsächlich an die so genannten Undaunted Striver wendet. Das sind impulsive Verbraucher, meist jünger als 40, die sehr auf ihr Image und auf aktuelle Trends achten – so die Worte des Direktors der drei Konsortien Gianluigi Ligasacchi -. Wir reden hier von einer Zielgruppe, die recht schwierig zu erreichen und für etwas zu interessieren ist. Sie liebt es, Inhalte zu posten und mit andren über die Socials zu interagieren. Deshalb haben wir im Rahmen unseres Projekts den Weg der Social-Media-Webserie entwickelt. Einer der Aspekte, der hier ins Auge sticht, ist der „coole“ Faktor der die Kampagne betreffenden Produkte und deren Fähigkeit, die genussorientierte Seite des Verbrauchers anzuregen. Gleichzeitig werden aber auch ihre erstklassige Qualität, das damit verbundene Produktionsgebiet sowie ihre

Geschichte ins passende Licht gerückt. Auf diese Weise bekommt der Verbraucher eine konkrete und verständliche Information über die Bedeutung der Qualitätssiegel der Europäischen Union.

Die 9 Episoden werden ab heute auf den Social-Media-Kanälen des Projekts veröffentlicht:

YT @EUQualityCrew

IG @euqualitycrew

FB @theeuqualitycrew

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine Kampagne, die vom Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone e Cotechino Modena g.g.A. gefördert wird, co-finanziert von der Europäischen Union und auf den deutschen Markt ausgerichtet. Ziel ist es, den deutschen Verbrauchern diese Wurstwaren näherzubringen, die sich durch ihre moderne Ernährungsweise auszeichnen und besonders auf Nachhaltigkeit achten. Das Ziel ist es, die Bekanntheit dieser hochwertigen g.U.- und g.g.A.-Wurstwaren aus Europa zu steigern und den bewussten Konsum in Deutschland zu fördern.

Folgen Sie dem Projekt:

www.qualitycrew.eu

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine von den Genossenschaften Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone und Cotechino Modena g.g.A. geförderte und von der Europäischen Union im Rahmen der Verordnung 1144/2014 kofinanzierte Werbekampagne. Das 2024 gestartete Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und sieht vor, dass die 3 Konsortien und ihre 4 geschützten Produkte während diesem Zeitraum den deutschen Markt erobern. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitycrew.eu

