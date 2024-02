Miro erweitert Angebot: Security- und Compliance-Lösung Enterprise Guard™ ab sofort verfügbar

San Francisco / Amsterdam, 20. Februar, 2023 – Miro®, der visuelle Workspace für Innovation, bietet seinen Nutzern ab sofort mit Enterprise Guard™ eine im Markt für Kollaborationsplattformen völlig neue, erweiterte Sicherheits- und Compliance-Lösung an. Enterprise Guard™ ist ein optionales Add-on-Angebot für die Miro-Plattform, das Kunden dabei unterstützt, ihre internen und externen Security- und Compliance-Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.

In vielen Unternehmen finden geschäftskritische Prozesse und Innovationsvorhaben heute zunehmend auf visuellen Kollaborationsplattformen statt. Mit dieser Entwicklung sind auch die Sicherheit und Compliance von Informationen auf diesen Plattformen für Firmen in den Fokus gerückt. Miro erweitert zu diesem Zweck nun sein Angebot: Enterprise Guard™ identifiziert, klassifiziert und schützt automatisch sensible und vertrauliche Inhalte auf der Miro-Plattform. Gleichzeitig bietet Enterprise Guard™ die Möglichkeit, Inhalte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, von der Erstellung bis zur Löschung, zeit- und ressourcensparend zu verwalten. So können Unternehmen mit Enterprise Guard™ interne und gesetzliche Governance- und Compliance-Anforderungen im Bereich visuelle Kollaboration zuverlässig erfüllen.

„Eine der größten Herausforderungen bei der Implementierung einer Kollaborationsplattform ist es, alle sicherheitstechnischen Eventualitäten abzudecken und gleichzeitig Ideen und Inhalte sinnvoll zu bündeln und allen relevanten Beteiligten einfach zugänglich zu machen“, bestätigt Wayne Kurtzman, Research Vice President Collaboration and Communities bei IDC. „Diese Sicherheitsbedenken zu entkräften und gleichzeitig den Mitarbeiter:innen im Unternehmen sowie externen Nutzer:innen möglichst einfache Kollaboration zu ermöglichen, ist ein starker USP mit großem Potenzial für Effizienzsteigerung. Da der Bedarf an Lösungen für die visuelle Kollaboration in Zukunft nur noch steigen wird, hat sich Miro mit einer gut integrierten und einfach zu verwaltenden Lösung für die Verbesserung der Sicherheit in diesem Bereich gut positioniert.“

Ein Großteil der Kunden von Miro nutzt die Plattform, um Innovationen voranzutreiben und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen zu verkürzen. Von der Produktentwicklung bis zur Auslieferung an den Endkunden sind diese Teams oft mit hoch strategischen Aufgaben betraut. Diese können sensible Daten umfassen, die Compliance-Anforderungen unterliegen, sowie geschäftskritische Informationen, die durch zusätzliche Datensicherheits- und Governance-Ebenen geschützt werden sollten. Miro Enterprise Guard™ vereinfacht das Finden und Verwalten dieser komplexen, oftmals unstrukturierten Daten erheblich.

„Je öfter Prozesse wie Strategiegestaltung, Planung und Produktentwicklung auf der Miro-Plattform stattfinden, desto wichtiger wird der proaktive Schutz von geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen auf der Plattform“, sagt Varun Parmar, Chief Operating Officer bei Miro. „Enterprise Guard fokussiert sich deshalb darauf, die zu schützenden Informationen in allen auf der Plattform erstellten Inhalte zu erkennen und ermöglicht es auf diese Weise unseren Nutzer:innen – insbesondere IT-Administratoren und Sicherheits- sowie Compliance-Verantwortlichen – ihre internen und externen Richtlinien noch effektiver einzuhalten. Es gibt ihnen die Gewissheit, dass ihre Daten gut geschützt sind.“

Zu den weiteren Vorteilen und Funktionen von Enterprise Guard zählen unter anderem:

– Erhöhte Datensicherheit

Sensible Daten, wie beispielsweise persönlich identifizierbare Informationen (PII), Daten der Zahlungskartenindustrie (PCI) und geschützte Gesundheitsinformationen (PHI) werden durch Miro Enterprise Guard automatisch erkannt, klassifiziert und gesichert. Das erleichtert die Einhaltung unternehmensspezifischer Richtlinien und externer Vorschriften erheblich.

– Content Lifecycle Management

Individuell anpassbare Richtlinien für die Aufbewahrung, Löschung und den Papierkorb ermöglichen eine zeit- und ressourcensparende Verwaltung des Content Lifecycle mit einem lückenlosen Audit Trail.

– eDiscovery

Eine Discovery API erleichtert die Einhaltung rechtlicher Vorschriften in Bezug auf die Aufbewahrung von Daten.

– Schlüsselmanagement

Enterprise Guard bietet die Möglichkeit, Verschlüsselungsschlüssel mit AWS Key Management Services zu erstellen und zu verwalten.

Miro Enterprise Guard ist ab sofort verfügbar. Mehr Informationen darüber, wie Unternehmen Enterprise Guard nutzen können, um auf der Miro-Plattform zusätzliche Sicherheits-, Compliance- und Governance-Ebenen zu schaffen, sowie zusätzliche formationen über die Trends, die den Markt für virtuelle Kollaboration in diesem Jahr bewegen, erhalten Sie auf dem virtuellen Produkt-Launch-Event von Miro.

Über Miro

Miro ist ein visueller Workspace für Innovation, der es verteilten Teams jeder Größe ermöglicht, das nächste „große Ding“ zu entwickeln. Die unendliche Leinwand der Plattform ermöglicht es Teams, ansprechende Workshops und Meetings zu leiten, Produkte zu entwerfen, Ideen zu brainstormen und vieles mehr. Miro, das seinen Hauptsitz in San Francisco und Amsterdam hat, hat bereits mehr als 60 Millionen Nutzer:innen weltweit, darunter 99 % der Fortune-100-Unternehmen. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter:innen in 12 Hubs auf der ganzen Welt. Mehr Informationen unter https://miro.com/de

Bildquelle: Copyright: Miro