Mirals Tiernahrung feiert 10-jähriges Geschäftsjubiläum

Vom Studium direkt zur Existensgründung. Tim Knobloch gründet 2016 die Luftleine GmbH und führt heute ein erfolgreiches Unternehmen in Trebur

Die Luftleine GmbH in Trebur wurde am 26.06.2016 gegründet. Aus einer kleinen Nebentätigkeit während des Studiums von Tim und Alona Knobloch an der Gutenberg-Universität in Mainz wurde etwas ganz Wunderbares. In zahlreichen Barf-Seminaren, die Tim Knobloch während dieser Zeit als Hundetrainer bei den Bunten Hunden in Trebur durchführte, wurde er immer gefragt, welche Sorte Dosenfutter er füttern würde, wenn er seine Hunde nicht barfen würde. Darauf hatte er meistens keine Antwort, da die Sorten Fertigfutter, welche es damals auf dem Markt gab, nicht seinen Vorstellungen entsprachen.

Aus der kleinen Nebentätigkeit wurde die Luftleine GmbH gegründet. Die Hundeschule Luftleine – Leinenloses Vertrauen, startete zunächst auf dem gemieteten Grundstück in Geinsheim. Aus der Not heraus, da es für ihre allergischen Hunde einfach kein vernünftiges Futter gab, haben sich die beiden entschlossen, ihr eigenes Futter nach ihren eigenen Rezepten produzieren zu lassen. Zunächst wurden nur die Sorten Huhn, Rind, Pferd und Ente hergestellt. Verkauft wurden diese direkt aus dem Auto an ihre Trainingsteilnehmer. Alle Nassfuttersorten werden ohne synthetische Zusatzstoffe hergestellt, daher erkannten beide, dass weitere Sorten benötigt werden, um abwechslungsreich zu füttern.

Es folgten im Laufe der Jahre die Sorten Rinderpansen, Hering, Gans, Insekten, Känguru, Kaninchen, Lachs, Pute, Surf’n Turf, Lamm, Ziege, Wildschwein und die Morosche Karottensuppe. Die Ende 2017 eingeführten Kauartikel von 21 Sorten sind inzwischen auf über 70 Sorten angewachsen. Hier kann der Kunde sich zwischen 14 Sorten Trainingssticks, 13 Sorten Fleischstreifen, zahlreichen Leckerlis und verschiedenen Pansenkausartikeln entscheiden. Die bekannte Mirals Trainingssnackwurst gibt es in drei Größen und 13 verschiedenen Proteinquellen. Eine weitere beliebte Kategorie sind die vielen Artikel der Mirals-Fit Serie und weiterer Nahrungsergänzer oder das beliebte Hundeeis.

Rechtzeitig zum 10. Geburtstag konnten sich Tim und Alona Knobloch noch einen Herzenswunsch erfüllen. Seit letzter Woche bereichern auch sechs neue Nassfutter Sorten in 140g, mit dem Namen „Beutestück“ das umfangreiche Sortiment der Mirals-Tiernahrung. Hier können jetzt auch die ganz kleinen Hunde genussvoll und gesund schlemmen. Dadurch, dass die Beutestücke auch einen Anteil an Taurin enthalten, ist das der Beginn einer neuen Katzenlinie.

Ebenfalls seit der letzten Woche, können Mirals-Kunden die Artikel nicht nur im Mirals-Online-Shop und bei den regionalen Edeka-Geschäften, wie Edeka Boßler in Königstädten, Nauheim und Groß-Gerau oder Edeka Nikolaus in Stockstadt erwerben, sondern auch im REWE-Markt Victoria Sych am Schliersee in Neuhaus kaufen.

Die jungen Unternehmer sehen sich hier als Lieferant einer Premium-Tierfuttermarke, welche nicht nur die Kunden in Deutschland und Österreich begeistert, sondern auch zahlreiche Kunden in Polen und in Luxemburg. Man darf auf die Entwicklung des Unternehmens weiter gespannt sein.

https://www.mirals.de

Mirals steht für eine artgerechte, natürliche und gesunde Ernährung von Tieren. Die Ernährung soll das Tier mit allen Nährstoffen versorgen, die es braucht, um gesund und glücklich zu sein. Seit 2012 hält Tim Knobloch Ernährungsseminare, um die Menschen zu informieren und aufzuklären. Die Natur liefert bereits all das, was ein Tier für eine ausgewogene Ernährung braucht. Die Vollwertmenüs, welche Tim Knobloch entwickelte, sind so exzellent ausgewogen, dass er sich auf Anraten seines Umfeldes und den Mitgliedern seiner Hundeschule dazu entschloss, Mitte 2016 diese Premium-Ernährung für alle Tierbesitzer zugänglich zu machen. Die entstandene \“Mirals\“ – Produktpalette ist absolut ehrlich, transparent, rein und natürlich. Frei von jeglichen Zusätzen. Rein darf nur, was frisch und gesund ist. Mit den höchsten Qualitätsstandards: frisch, nahrhaft und vollwertig – so wie es die Natur vorgesehen hat.

Aus Verbundenheit mit der Natur. Aus Respekt vor allen Tieren.

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