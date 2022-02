Mio MiVue 886: Die erste Mio Dashcam mit echtem 4k UHD und aktivem HDR für extreme Bildschärfe

Mit der neuen Mio Dashcam erhalten Autofahrer zu jeder Tageszeit hochwertige Aufnahmen. Dafür sorgen 4k UHD, HDR (High Dynamic Range), Zeitlupenmodus und 120 Bilder pro Sekunde. Der integrierte Parkmodus sorgt für einen zusätzlichen Schutz.

Ob Beule oder der Kratzer, von einem anderen Verkehrsteilnehmer am eigenen parkenden Auto verursacht, oder schlimmer noch ein Unfall während der Fahrt – all diese Ereignisse können für hohe Reparaturkosten sorgen. Damit sich die Versicherung an den Kosten beteiligt, muss der Fahrer eindeutig nachweisen, wer den Schaden verursacht hat.

Hier können Dashcams Beweisbilder sichern. Die Aufnahmequalität muss dabei brillant sein, um jedes Detail erfassen zu können – so wie die neue Dashcam Mio MiVue 886. Dank der Kombination von hochwertigsten Komponenten und der neuesten Technologie garantiert das Gerät klare, farbintensive Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Gestochen scharfe Bilder

Die hervorragende Bildqualität der Mio MiVue 886 basiert auf HDR, der Mio Night Vision Ultra Technologie und dem 1/1.8″ Sensor. Dieser ist 1,7 x größer als normale Sensoren und liefert hellere Videos auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Außerdem stehen die Bilder in hoher Klarheit zur Verfügung. Dafür sorgt die 4K-Auflösung, die 4 x höher ist als Full HD.

Über die integrierte HDR (High Dynamic Range) erfasst die Mio MiVue™ 886 mehrere Bilder in 2K-Auflösung mit unterschiedlichen Belichtungswerten. Sie werden anschließend zu einem Bild zusammengesetzt, das gestochen scharf ist. Nummernschilder bleiben so auch bei schwierigen Lichtverhältnissen deutlich lesbar.

Wie von Mio schon gewohnt, nimmt die Kamera ausgezeichnete Videos mit 160° Weitwinkel auch bei hohen Geschwindigkeiten auf. Allerdings bietet sie zusätzlich die Möglichkeit, einen Vorgang mit Hilfe von 1080P/120fps Aufnahmen im Zeitlupenmodus wiederzugeben.

3 Parkmodi

Häufig werden Autos auch dann beschädigt, wenn der Fahrer gerade nicht da ist. In diesem Fall kommt einer der drei Parkmodi der neuesten Mio Dashcam zum Einsatz. Parkt der Halter sein Auto, so startet mit Abstellen des Motors automatisch der Smart Parking Modus (Bewegungs- und Aufprallerkennung) oder der Passiv Powered Modus (Aufprallerkennung) und zeichnet eventuelle Manipulationen am Auto auf.

GPS-Tracking und perfekte Konnektivität

Das Videoformat MP4 (H.264) ermöglicht eine bessere Kompatibilität mit Windows-, iOS- und Android-Systemen. Die Dateien werden bei einem Unfall automatisch fixiert. Dank des GPS-Trackings wird auch der Unfallort automatisch miterfasst und für Beweise gegenüber der Versicherung dokumentiert. Die Dashcam lässt sich per WLAN und Bluetooth mit anderen Geräten verbinden.

Die Mio MiVue™ 886 ist ab sofort für einen UVP von 249,90 EUR im Handel erhältlich.

Weitere Infos unter:

https://www.mio.com/de_de/products/dash-cameras/car-cameras/8-series/mivue-886

Technische Details

Display: 3″ IPS

Auflösung: 4K 2160P / 30fps

Videosensor: 8 Megapixel 1/1.8″“ Sensor

Blende: F1.7

Aufzeichnungsformat: .MP4 (H.264)

Sichtwinkel: 160°

Konnektivität: WLAN, Bluetooth

MiTAC International Corp. wurde 1982 gegründet und nahm seine Tätigkeit im Hsinchu Science Park (HCSP) in Taiwan auf. Seitdem hat sich MiTAC zu einer internationalen Organisation entwickelt, die Dienstleistungen in folgenden Bereichen anbietet: Herstellung elektronischer Systeme (ESM), integriertes Entwicklungs- und Fertigungsmanagement (JDM), ausgelagerte Geräteherstellung (ODM) und Herstellung von Geräten unter eigener Marke (OEM und OPM).

MiTAC führt globale Marken wie Mio, Magellan, Navman und TYAN und vertreibt weltweit GPS-Geräte und -Server. Zudem entwickelt das Unternehmen Lösungen und Produkte für die Cloud-Technologie. MiTAC verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und beschäftigt derzeit 9.000 Mitarbeiter weltweit. Dank seiner umfangreichen Erfahrung ist MiTAC in der Lage, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die genau auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

