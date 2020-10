MINTneedsyou – Landesinitiative “Frauen in MINT-Berufen”

Nach wie vor sind Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik unterrepräsentiert. Die Landesinitiative “Frauen in MINT-Berufen” startet eine Video-Kampagne auf YouTube, die Unternehmen in Baden-WĂĽrttemberg dabei unterstĂĽtzen soll, mehr weibliche MINT-Fachkräfte zu gewinnen. Die Landesinitiative wird vom Ministerium fĂĽr Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-WĂĽrttemberg sowie vom Ministerium fĂĽr Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-WĂĽrttemberg umgesetzt.

Der Film “MINTneedsYou” nimmt Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise durch die Lebenswelten von Menschen, die in MINT-Berufen tätig sind. Dabei gehen sie zurĂĽck bis in die Kindheit. Sie berichten von Erinnerungen, Interessen und Träumen, und wie daraus Ziele wurden, die sie schlieĂźlich zu ihrem Beruf gefĂĽhrt haben. EindrĂĽckliche, inspirierende Bilder versetzen die Zuschauenden zurĂĽck in die eigene Findungsphase.

Am Ende steht dann die notwendige Frage: “Haben wir unterwegs nicht jemanden verloren?”. Der Film zeigt wie nebenbei, dass die Wege von Männern und Frauen in die wichtigen MINT-Berufe ganz ähnlich sind. Einen triftigen Grund, warum hier weniger Frauen als Männer vertreten sein sollten, gibt es nicht.

Als Unternehmen können auch Sie Teil der Landesinitiative “Frauen in MINT-Berufen” werden. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie UnterstĂĽtzer werden möchten.

Den Film “MINTneedsYou” finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=xWxyvpsnFBA. Alle Informationen zur Kampagne gibt es unter https://www.mint-frauen-bw.de/.

Am 4. Juli 2011 wurde das BĂĽndnis im Rahmen der Landesinitiative “Frauen in MINT-Berufen” in Baden-WĂĽrttemberg ins Leben gerufen. Das damalige Ministerium fĂĽr Finanzen und Wirtschaft und das Ministerium fĂĽr Wissenschaft, Forschung und Kunst haben gemeinsam mit dem Ministerium fĂĽr Kultus, Jugend und Sport, dem damaligen Ministerium fĂĽr Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren sowie 24 BĂĽndnispartnern aus Arbeitgeber- und Branchenverbänden, Gewerkschaften, Frauennetzwerken, Hochschulen, Stiftungen und der Bundesagentur fĂĽr Arbeit ein BĂĽndnispapier unterzeichnet. Inzwischen besteht das LandesbĂĽndnis aus 59 Partnerinnen und Partnern. Gemeinsames Ziel aller Akteure ist es, mehr Frauen fĂĽr die MINT-Berufe zu gewinnen und ihnen dauerhafte Karriereperspektiven zu bieten.

Kontakt

Ministerium fĂĽr Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-WĂĽrttemberg, Referat 65

Dr. JĂĽrgen Zieher

Schlossplatz 4

70173 Stuttgart

+49 711/123 – 3351

Juergen.Zieher@wm.bwl.de

https://www.mint-frauen-bw.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.