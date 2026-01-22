Minol und Quartierkraft starten Partnerschaft für Mieterstromprojekte

B.One Mieterstrom powered by Quartierkraft ist eine Lösung, die einen einfachen und rechtssicheren Einstieg in Mieterstromprojekte bietet und die Energiewende in der Wohnungswirtschaft unterstützt.

Leinfelden-Echterdingen, Januar 2026. Die Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG und die Quartierkraft GmbH bündeln ihre Stärken: Gemeinsam unterstützen sie künftig Wohnungsgesellschaften und private Vermieter dabei, Mieterstromprojekte effizient und wirtschaftlich umzusetzen. B.One Mieterstrom powered by Quartierkraft ist ein neues Komplettangebot, das Gebäudeeigentümern ermöglicht, Mietern Solarstrom direkt vom Dach anzubieten – ohne sich um Technik, Abrechnung oder rechtliche Vorgaben kümmern zu müssen. Die Lösung verbindet digitale Plattformtechnologie, energiewirtschaftliches Know-how und rechtssichere Prozesse zu einem durchgängigen Servicepaket.

Mieterstrom bietet attraktive Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu fördern und gleichzeitig die Rendite und den Wert einer Immobilie zu steigern. Bewohner können zudem von günstigem, grünem Strom profitieren. Im Vergleich zu konventionellen Strompreisen ist der selbst erzeugte Strom im Durchschnitt rund zehn Prozent günstiger.

„Unser Ziel ist es, Eigentümern und Mietern den Einstieg in die Energiewende so einfach wie möglich zu machen, damit sie nachhaltig und wirtschaftlich davon profitieren. Mit Quartierkraft haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision teilt und gemeinsam mit uns innovative und praxisnahe Lösungen für Mieterstromprojekte umsetzt“, erklärt Alexander Lehmann, Geschäftsführer bei Minol. Henrik Westermann, Gründer von und Geschäftsführer bei Quartierkraft, ergänzt: „Gemeinsam mit Minol können wir Eigentümern zeigen, wie einfach und lohnenswert der Einstieg in Mieterstromprojekte sein kann. Mieter sparen Energiekosten, Vermieter steigern die Attraktivität und die Rentabilität ihrer Immobilien und leisten aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz.“

Großes Potenzial, bisher geringe Umsetzung

Rund 1,9 Millionen Gebäude in Deutschland sind grundsätzlich dafür geeignet, vor Ort Mieterstrom zu erzeugen. Realisiert sind bislang erst etwa 9.000 Anlagen, also weniger als 0,5Prozent des technischen Potenzials. Dabei haben bereits elf von sechzehn Bundesländern eine PV-Dachpflicht eingeführt, die je nach Bundesland bei Neubauten oder umfangreichen Dachsanierungen die Installation von Solaranlagen vorsieht.

Mieterstrom leicht gemacht

Ein Grund für die bisher niedrige Umsetzungsquote liegt in der Komplexität. Eigentümer stehen vor der Herausforderung, nachhaltiges Handeln und wirtschaftliche Anforderungen mit gesetzlichen Vorgaben zu vereinbaren. Genau hier setzt die Partnerschaft von Minol und Quartierkraft an.

Mit B.One Mieterstrom powered by Quartierkraft erhalten Eigentümer alles aus einer Hand. Das Angebot reicht von der Dachflächenprüfung über Wirtschaftlichkeitsprognosen, Technikauswahl und ESG-Beratung bis hin zu rechtssicheren Unterlagen. Nach der Installation werden alle Daten auf einer digitalen Plattform verwaltet, inklusive Abrechnung, Monitoring und Reporting.

So können Eigentümer Solarstrom direkt auf dem Dach erzeugen und ihre Mieter mit emissionsfreiem Strom versorgen. Dabei profitieren sie von zusätzlichen jährlichen Erträgen, steigern den Wert und die Attraktivität ihrer Immobilie, während sie gleichzeitig die Energiewende vorantreiben.

Weitere Informationen unter: www.minol.de/nachhaltige-immobilie/mieterstrom

Über Minol

Die Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Rund um die Heizkostenabrechnung bietet Minol innovative Lösungen, um die Betriebskosten zu minimieren und Immobilien digital, nachhaltig und rechtssicher zu verwalten. Minol erstellt jährlich alleine in Deutschland rund 1,7 Millionen Abrechnungen. Mit Lösungen zur Digitalisierung von Immobilien, Angeboten in den Bereichen Elektromobilität, Energiemanagement und Smart-Building-Systemen unterstützt Minol die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bei der zukunftsfähigen und nachhaltigen Modernisierung von Liegenschaften.

Vor mehr als 70 Jahren gegründet, hat das familiengeführte Unternehmen seinen Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen und betreibt bundesweit rund 20 Serviceniederlassungen. Minol gehört zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 100 Ländern mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern vertreten ist. Mehr Informationen unter www.minol.de und www.minol.de/minol-zenner-gruppe

