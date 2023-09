Ministerpräsident Günther am Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

18. September 2023 – „Wir freuen uns sehr, dass der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, uns am Weissenhäuser Strand persönlich besucht hat. Zu Ehren des 50. Betriebsjubiläums unseres Ferien- und Freizeitparks fand zuerst eine persönliche Hausführung statt sowie im Anschluss eine moderierte Talkrunde vor Ehrengästen und Mitarbeitern. Daniel Günther zeigte sich voller Lobes für die sehr positive Weiterentwicklung des Ferienparks in den vergangenen Jahren. Insbesondere in schweren Zeiten wie Corona und Energiekrise. Er zeigte sich stolz, ein so leistungsfähiges Tourismusunternehmen in Schleswig-Holstein zu haben“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Bei der moderierten Talkrunde wurden aktuelle Themen besprochen wie Steigerungen der Kosten durch Energie, Lebensmittel, aber auch Fachkräftemangel sowie der aktive Umgang des Ferienparks beim Gewinnen von Azubis uns Fachkräften. Dabei musste der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand keine einzige Minute seine Leistungen reduzieren oder Angebote ganz schließen. Auch die Problematik der temporären Senkung der Mehrwertsteuer wurde bei dem Gespräch angesprochen. Depenau lobte den Ministerpräsidenten für sein beherztes Eintreten für die Beendigung der Konsultationen zum Nationalpark Ostsee. Alle seien für einen aktiven Schutz der Ostsee – dabei sollte die Ostsee mit Mitteln geschützt werden, die wirken und nicht nur reine Symbolpolitik betreiben, wie es ein Nationalpark Ostsee gewesen wäre.

Die Veranstaltung inklusive Lunch fand im Möwenbräu Event direkt in der Dünengalerie statt. 50 geladene Gäste, Nachbarn, Vertreter von Partnerunternehmen und Abteilungsleitende, haben mitgefeiert. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

