Minerale und Kristalle: Industrie, Technik und Umwelt

Schatzschmiede Erde: Aus dem Ursprung im heißen Inneren unserer Erde – naturwissenschaftlich und analytische Methoden befähigt Mineralogen für Forschung und Prüfanstalten – im Gespräch mit Dr. Thomas Schröck, Gemmologe und Gründer der The Natural Gem GmbH aus Wien / Österreich.

Mineralien sind Alltagsbegleiter und finden sich sowohl in Kosmetikartikel, Haushalt, Baumaterialien, in der Medizin, in Luxusartikeln und vielem mehr. Für die Entstehungsgeschichte war Druck ausschlaggebend sowie Hitze, das Gestein verflüssigt und verformt und über Jahrmillionen Kristalle, Edelsteine und Metalle wie Gold, Silber und Kupfer entstehen lässt. Mineralien sind feste, anorganische und homogene Bausteine der Gesteine und finden sich überall. Ohne Mineralien wäre das Leben nicht möglich, da wichtige Grundbausteine und Spurenelemente den Mineralien entstammen. Für den Stoffwechsel von Pflanzen, Tieren und Menschen braucht es Minerale, sie sind für das Leben auf der Erde verantwortlich.

Mineralien, Kristalle und Farbedelsteine faszinieren seit seiner Kindheit den Österreicher Gemmologen Dr. Thomas Schröck, Gründer der The Natural Gem GmbH in Wien. Der promovierte Ökonom und international (u.a. Schweiz, USA, Indien) ausgebildete Gemmologe gilt europaweit als Experte für naturfarbene, unbehandelte Edelsteine und Investments in diese. Sein im Jahr 2017 erschienener Bestseller “EDELSTEINE ALS INVESTMENT” liefert als erstes Buch profunde Einblicke in die Welt der wertvollsten Steine der Welt. Es behandelt sowohl mineralogische als auch historische Aspekte von Edelsteinen, klärt auf, worauf zu achten ist und gibt einen Überblick zur Preisentwicklung. Dr. Thomas Schröck hierzu: “Eine Investition in Edelsteine unterliegt immer noch zwei Welten: Edelsteine als Schmucksteine und Edelsteine als reine Kapitalanlage. Diese zwei Welten sind gemeinsam durch das Gefallen an den funkelnden und strahlenden Begleitern der Menschheit verbunden, aber in unterschiedlicher Weise. Wichtig zu wissen ist, dass der heutige Schmuck-, aber auch der Edelsteinmarkt von erhitzten, bestrahlten, mit Materialien gefüllten Steinen, die nur noch wenig mit dem Original, wie es aus der Erde kommt, gemeinsam haben, dominiert wird. Der Grund dafür ist ein einfacher: Es gibt nicht mehr genug Edelsteine für den Schmuckmarkt. Die Minen Förderung geht zurück beziehungsweise viele früher berühmte Fundstätten sind erschöpft. The Natural Gem GmbH setzt ausschließlich auf naturbelassene Farbedelsteine.”

Kristalle – aus dem Griechischen “crystallos” – Interessantes aus dieser Wissenschaft

Das Ebenmaß ihrer Formen und die Schönheit ihrer Farben machen Mineralien und Kristalle seit Menschengedenken zu Objekten der Naturbeobachtung. Schon der Urmensch fing an zu sammeln und zu bewundern. “Der unterschiedliche Aufbau der Kristalle, ihre stoffliche Feinstruktur bedingen unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften der Kristalle, damit ihr äußeres Erscheinungsbild und ihre Schönheit”, erklärt Dr. Thomas Schröck und weiter, “Mineralien sind stofflich einheitliche natürliche Bestandteile der starren Erdkruste. Sie sind gekennzeichnet durch eine einheitliche chemische Zusammensetzung und ein typisches Kristallgitter. Das Kristallgitter verleiht den Mineralien bestimmte physikalische und chemische Eigenschaften.”

Das Wort “Mineral” leitet sich vom Lateinischen “minerare” (Bergbau) ab. Mineralien entstehen regelmäßig durch drei Vorgänge, die kurz beschrieben werden können:

Magmatische Mineralbildung: im sonst festen Erdinneren entstehen durch Gesteinsschmelze je nach Zusammensetzung und Hitze Mineralien.

Sedimentäre Mineralbildung: die Mineralien entstehen an Erdoberflächenzonen, z. B. durch Verwitterung.

Metamorphe Mineralbildung: entsteht wo erhöhter Drucke oder Temperaturen auf das Material einwirken.

“Mineralien wie Roselith, Mansfieldit oder Fingerit sind dagegen so selten, dass sie weltweit oft nur an einem einzigen Ort gefunden wurden. Begehrt sind diese extrem seltenen Mineralien dagegen oft ausschließlich bei Mineraliensammlern oder Wissenschaftlern. Ob ein Edelstein oder ein seltenes Mineral wirklich etwas “wert” ist, hängt daher nicht nur von der Seltenheit ab, sondern auch von der Nachfrage und den Möglichkeiten der Verwendung, vor allem in der Form von Schmucksteinen ab”, erklärt der Edelsteinexperte.

Kristall kommt vom Griechischen “crystallos”, also vom Bergkristall einer glasklaren, farblosen Variante des Quarzes. Die Kristallkunde untersucht den kristallinen Zustand der Materie. Alle Kristalle, die ohne das Einwirken des Menschen in der Natur an der äußersten Erdkruste entstanden sind, bezeichnet man als Mineralien. Sie sind Werkzeuge oder Schmuck schon für vorgeschichtliche Menschen. Sie bilden als Mineralien die Grundlage der technisierten Welt als Rohstoffe für Erze und Baumaterialien, für Glas, Keramik, ja für die gesamte anorganische Chemie überhaupt. da wichtige Grundbausteine und Spurenelemente den Mineralien entstammen.

Globale Faszination Kristalle: Form – Ebenmaß – Dichte

Das Ebenmaß der Kristalle hat die Menschen immer schon in ihren Bann gezogen. Bereits im alten Griechenland beschäftigten sich Aristoteles und Theophrastos mit der Materie. Sie kannten schon 60 verschiedene Arten, die sie nach ihren Eigenschaften wie der Bearbeitbarkeit, Brennbarkeit oder dem metallartigen Charakter unterschieden. Die Kenntnisse wurden von arabischen Ärzten angewandt und vermehrt. Schon bereits vor 1000 Jahren war Biruni in der Lage, die Dichte der Materialien physikalisch exakt zu bestimmen. Dr. Thomas Schröck hierzu: “Einige Jahrhunderte war es wissenschaftlich recht still um die Mineralogie, bis 1556 das Buch des deutschen Arztes und des Naturwissenschaftlers Georg Agricola erschien, das hieß “De Re Metallica”. Weitere Fortschritte war die Erkenntnis über den inneren Aufbau der Kristalle im Jahre 1669 durch Nicolaus Steno. Steno maß mithilfe von Winkelmessern die Winkel zwischen einzelnen Flächen und fand, dass bei derselben Kristallart die Winkel immer gleich waren. Steno nannte seine Entdeckung das Gesetz von der Konstanz des Flächenwinkels. Er erkannte schon damals, dass dieser äußeren Regelmäßigkeit eine tiefe innere Ordnung zugrunde liegen muss.”

Entdeckung von Normen und Einordnung

Die folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte waren von einer wahren Flut an Untersuchungen und wissenschaftlichen Entdeckungen geprägt. Festgestellt wurde, dass schließlich nur alle vorkommenden Kristalle einem Schema von nur sieben verschiedenen Gruppen zuzuordnen sind. “Diese werden Kristallsysteme genannt. In diesen Kristallsystemen gibt es unterschiedliche Symmetrien. Mithilfe dieser sieben Kristallsysteme ist es möglich geworden, alle Mineralien bezüglich ihrer Symmetrie zu klassifizieren”, erklärt Dr. Thomas Schröck.

Der Zufall kam der Erkenntnis zur Hilfe. Der französische Mineraloge Haüy besichtigte einmal die Mineraliensammlung eines Freundes. Dort fiel ihm ein Kalzitkristall aus der Hand und zerbrach. Der Franzose entdeckte dann, dass die unzähligen Bruchstücke des Kristalls untereinander alle ähnlich waren, fast gleichartig. Die Spaltung durch mechanische Beanspruchung führt also immer wieder zu Gleichartigkeiten.

Kristallsysteme – Glanz – Härte

Auffälligstes Merkmal von Kristallen ist ihre Kristallform, die führen, dass die Kristallsysteme in nur sieben verschiedene Kristallsysteme unterschieden werden können. Hinzu kommt der Glanz des Materials und dessen Härte. Die Farbe gehört zu den augenfälligsten Eigenschaften von Mineralien. Auch die Eigenschaften des Stoffes unter Licht – als Lumineszenz bezeichnet -, ist ein wichtiger Baustein zur Erkennung eines Kristalls. “Damit aus einem Mineral ein Kristall wird sind optimale Bedingungen beim Wachstum optimale erforderlich. Aus Quarz entsteht Bergkristall durch die entsprechende Temperatur und ausreichend Platz, damit der Kristallisationskeim die langsam typischen, bleistiftförmigen Spitzen der Bergkristalle entfaltet. Aber chemisch bleibt es Quarz, ein Mineral”, erklärt Dr. Thomas Schröck.

V.i.S.d.P.:

Max Bausch

Unternehmensberater & Blogger

Über den Autor:

Die Automatisierung als Tool der Vereinfachung der Arbeit – Die Entwicklung bleibt spannend und herausfordernd. Ohne Automatisierung läuft nichts mehr, weder Industrie, Handwerk noch die Dienstleistung. Die Generationen X, Y und Z sind komplett digitalisiert und Zukunft gestaltet sich neu – Grenzen verschwinden. Maximilian Bausch zählt sich zu den jungen Native Digitals mit der Idee die Automatisierung übergreifend einzusetzen. Er baut auf die Zukunftswerkstatt, um mit Vorurteilen und Ängsten vor Automatisierung abzubauen. Damit den Weg für Wirtschaftlichkeit und Effizienz von Unternehmen positiv zu begleiten, indem Kommunikation und Diskussion aufgegriffen werden.

Über The Natural Gem GmbH:

Dr. Thomas Schröck ist seit über 30 Jahren Edelsteinexperte und geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens The Natural Gem GmbH mit Sitz in Wien, Österreich. Er verfasste das Werk “Edelsteine als Investment: Der GEWINN-Ratgeber”, Dr. Georg Wailand (Herausgeber), Autor: Dr. Thomas Schröck.

