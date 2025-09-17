Mindener Trainer Andreas Dunster doppelt ausgezeichnet

Experten-Award und Speakerslam: Andreas Dunster überzeugt mit praxisnahen Führungskonzepten auf internationaler Bühne.

Der Mindener Trainer für Vertrieb und Führung, Andreas Dunster, wurde gleich zweimal ausgezeichnet: Zunächst mit dem Experten-Award und nur wenige Tage später beim 9. Internationalen Speakerslam in Wiesbaden. Dort trat er gemeinsam mit 150 Rednerinnen und Rednern aus 22 Nationen an. Der Wettbewerb fand mehrsprachig auf zwei Bühnen statt und erreichte über den Livestream ein weltweites Publikum von mehreren zehntausend Menschen.

Mit nur vier Minuten Redezeit gelang es Dunster, sein Thema pointiert zu platzieren: Wie Führung und Mitarbeitergespräche entscheidend dazu beitragen können, Mitarbeiterbindung und Karriereentwicklung nachhaltig zu fördern. Grundlage seiner Thesen sind Studien, nach denen bis zu 70 Prozent der Mitarbeitenden das Gefühl haben, ihre Vorgesetzten würden ihre persönliche Entwicklung vernachlässigen.

Dunster zeigte in seiner Rede, wie Führungsgespräche so gestaltet werden können, dass Mitarbeitende ihre eigenen Stärken und Entwicklungsfelder klar benennen, Verantwortung für Veränderung übernehmen und selbst Lösungen erarbeiten. Dieser Ansatz stieß sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Führungskräften auf positive Resonanz.

„Das Mitarbeitergespräch ist ein zentraler Hebel in der Führung – wenn es gelingt, den Ball bei den Mitarbeitenden zu belassen“, so Dunster sinngemäß. Sein Beitrag reiht sich damit ein in die Debatte über wirksame Führungsinstrumente, die in Zeiten von Fachkräftemangel und veränderten Erwartungen an Arbeitgeber an Bedeutung gewinnen.

Mit seinen Auszeichnungen unterstreicht Dunster, dass praxisnahe und wirksame Führungskonzepte nicht nur in Unternehmen gefragt sind, sondern auch auf internationaler Bühne überzeugen.

YouTube-Interview zum Experten-Award: https://youtu.be/7TAwvBMS0Y0

YouTube-Video vom Speakerslam-Auftritt:

https://youtu.be/0bNzjc-2OmE

Bildrechte: Justin Bockey

Andreas Dunster ist Trainer für Vertrieb und Führung mit Sitz in Minden. Seit Anfang 2024 selbstständig, begleitet er Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche sowie branchenübergreifend bei der Entwicklung praxisnaher Beratungs- und Führungskonzepte. Seine Schwerpunkte sind Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergespräche und Führungskräfteentwicklung.

