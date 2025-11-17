– Die neue App für bewusstes Kreieren, Reality-Shift & High Energy

Mit Millionaires Reality TV (MyMRTV) veröffentlichen die Erfolgsexpertinnen Marlies Burgstaller und Christine Schmitz eine App, die mehr ist als Coaching oder Content-Plattform. MRTV ist ein neues Mindset-Universum: Mindset-Training auf Knopfdruck. Dein Zugang für deine effektive, schnelle und flexible Veränderung.

Nutzer:innen erwartet bewusste Kreation on demand – mitten im Leben und auf Knopfdruck.

Ein Raum für Frequenz und Bewusstsein

Mit einer Mischung aus Reality-Einblicken, bewährter Mindset-Praxis und kraftvoller Inspiration liefert die App einen radikal neuen Zugang zu bewusster Transformation.

Christine und Marlies vermitteln kein statisches Wissen – sie zeigen, wie man durch energetische Selbstführung und gelebtes Bewusstsein die eigene Realität neu erschafft.

Was die App bietet

– Exklusive Inhalte von Marlies Burgstaller und Christine Schmitz

– Intensive Reality-Trainings zur sofortigen Frequenzanhebung

– Authentische Behind-the-Scenes-Clips – roh, echt und unzensiert

– HIDs: High-Impact-Downloads mit klarer, komprimierter Umsetzungspower

– Ein Social-Feed nur für die Community – ohne Ablenkung, ohne Algorithmus

– innovativer Shop

– Kooperations-Feature: Integration mit dem smarten Soundsystem XOUNTS

(Das smarte Soundsystem, powered by Snoop Dogg, Rob Prior und vielen mehr)

Realität wird zur Kunst

Der Fokus liegt nicht auf linearem Lernen, sondern auf emotionaler Berührung, Klarheit und dem Shift in eine höhere Frequenz. Bewusstsein wird hier nicht vermittelt – es wird erlebt.

Wie ein persönlicher Reality-Feed – aber ohne Filter. Ohne Lärm. Nur du, dein Shift, dein nächstes Level.

Technische Details:

Name der App: Millionaires Reality TV (MyMRTV)

Version: 1.0.0.1

Letztes Update: 28.10.2025

Verfügbar für: Android, iOS

Kategorie: Bewusstes Leben / Persönlichkeitsentwicklung

Sprachen: Deutsch

Kosten: Kostenlos

–> Download im Google Play Store

Christine Schmitz und Marlies Burgstaller sind die Gründerinnen von Millionaires Reality TV – einem innovativen Format, das zeigt, wie bewusste Kreation im echten Leben funktioniert. Beide haben innerhalb kürzester Zeit ein siebenstelliges Business aufgebaut, ohne klassische Strategien oder jahrelange Heilungsarbeit – sondern durch klare Entscheidungen, gelebte Energie und konsequente Umsetzung.

Firmenkontakt

Millionaires Reality TV

Christine Schmitz

Central Ave 1621

82001 Cheyenne, WY

+43 66499025075



https://millionairesrealitytv.com

Pressekontakt

PR Profis

Matthius Hanna

c/o Friedrichstr. 155

10117 Berlin

0302239952722



https://www.pr-profis.eu

Bildquelle: © Christine Schmitz – Marlies Burgstaller